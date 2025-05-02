Жилой комплекс Новый комплекс Provenza Residences с бассейном на крыше и панорамным видом в престижном районе JVC, Дубай, ОАЭ

Provenza — современный жилой комплекс от застройщика IKR Development, расположенный в престижном районе Jumeirah Village Circle (JVC). Проект находится всего в 5 минутах от знаменитого отеля Five JVC, в окружении ресторанов, магазинов и зелёных парков. Это один из самых востребованных районов Дубая, сочетающий динамику города с уединённой атмосферой.

Комплекс предлагает стильные студии и апартаменты с 1–2 спальнями, оснащённые системой умного дома и встроенной кухонной техникой. В распоряжении жителей — инфинити-бассейн на крыше с панорамным видом, джакузи, фитнес-зал, зоны отдыха и барбекю, а также игровые зоны для детей. Пространства продуманы для максимального комфорта и высокого качества жизни.

Проект — это удачное сочетание локации, стиля и технологий, которое делает проект идеальным как для жизни, так и для инвестиции. Это то место, где вы захотите остаться навсегда — в самом сердце Дубая, в гармонии с ритмом города и комфортом современного дома!

Удобства:

Инфинити-бассейн на крыше

Джакузи

Смарт-квартиры с кухонной техникой

Тренажёрный зал

Барбекю-зона

Детская площадка

Зона настольных игр

Окончание строительства - 3 квартал 2027 года.

Рассрочка

60/40

Альтернатива: 60/10/30 на 2,5 года

Особенности квартир

Квартиры с полной комплектацией кухонной техникой и смарт-системами

Mall of the Emirates - 10 минут

Dubai Marina Mall - 15 минут

Даунтаун Дубай и Dubai Mall - 20 минут

Аэропорт Аль-Мактум - 25 минут

Международный аэропорт Дубай - 30 минут

Расположение и объекты поблизости