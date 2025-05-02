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Жилой комплекс Новый комплекс Provenza Residences с бассейном на крыше и панорамным видом в престижном районе JVC, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$178,338
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20
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ID: 25950
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In CRM: 2453289
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

Provenza — современный жилой комплекс от застройщика IKR Development, расположенный в престижном районе Jumeirah Village Circle (JVC). Проект находится всего в 5 минутах от знаменитого отеля Five JVC, в окружении ресторанов, магазинов и зелёных парков. Это один из самых востребованных районов Дубая, сочетающий динамику города с уединённой атмосферой.

Комплекс предлагает стильные студии и апартаменты с 1–2 спальнями, оснащённые системой умного дома и встроенной кухонной техникой. В распоряжении жителей — инфинити-бассейн на крыше с панорамным видом, джакузи, фитнес-зал, зоны отдыха и барбекю, а также игровые зоны для детей. Пространства продуманы для максимального комфорта и высокого качества жизни.

Проект — это удачное сочетание локации, стиля и технологий, которое делает проект идеальным как для жизни, так и для инвестиции. Это то место, где вы захотите остаться навсегда — в самом сердце Дубая, в гармонии с ритмом города и комфортом современного дома!

Удобства:

  • Инфинити-бассейн на крыше
  • Джакузи
  • Смарт-квартиры с кухонной техникой
  • Тренажёрный зал
  • Барбекю-зона
  • Детская площадка
  • Зона настольных игр

Окончание строительства - 3 квартал 2027 года.

Рассрочка

60/40

Альтернатива: 60/10/30 на 2,5 года

Особенности квартир

Квартиры с полной комплектацией кухонной техникой и смарт-системами

Расположение и объекты поблизости
  • Mall of the Emirates - 10 минут
  • Dubai Marina Mall - 15 минут
  • Даунтаун Дубай и Dubai Mall - 20 минут
  • Аэропорт Аль-Мактум - 25 минут
  • Международный аэропорт Дубай - 30 минут

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Новый комплекс Provenza Residences с бассейном на крыше и панорамным видом в престижном районе JVC, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$178,338
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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