Жилой комплекс Новый комплекс Provenza Residences с бассейном на крыше и панорамным видом в престижном районе JVC, Дубай, ОАЭ

Provenza — современный жилой комплекс от застройщика IKR Development, расположенный в престижном районе Jumeirah Village Circle (JVC). Проект находится всего в 5 минутах от знаменитого отеля Five JVC, в окружении ресторанов, магазинов и зелёных парков. Это один из самых востребованных районов Дубая, сочетающий динамику города с уединённой атмосферой.
Комплекс предлагает стильные студии и апартаменты с 1–2 спальнями, оснащённые системой умного дома и встроенной кухонной техникой. В распоряжении жителей — инфинити-бассейн на крыше с панорамным видом, джакузи, фитнес-зал, зоны отдыха и барбекю, а также игровые зоны для детей. Пространства продуманы для максимального комфорта и высокого качества жизни.
Проект — это удачное сочетание локации, стиля и технологий, которое делает проект идеальным как для жизни, так и для инвестиции. Это то место, где вы захотите остаться навсегда — в самом сердце Дубая, в гармонии с ритмом города и комфортом современного дома!
Удобства:
Окончание строительства - 3 квартал 2027 года.
Рассрочка
60/40
Альтернатива: 60/10/30 на 2,5 годаОсобенности квартир
Квартиры с полной комплектацией кухонной техникой и смарт-системамиРасположение и объекты поблизости