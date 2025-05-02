Жилой комплекс Новый комплекс меблированных апартаментов Maimoon Gardens с бассейном, водопадом и спортивными площадками, JVC, Дубай, ОАЭ

Maimoon Gardens — это жилой комплекс класса премиум от Fakhruddin Properties, расположенный в районе Jumeirah Village Circle (JVC) в Дубае. Проект состоит из двух высотных башен и предлагает студии, а также апартаменты с одной, двумя и тремя спальнями. Комплекс ориентирован на тех, кто ищет комфортное жилье в современном районе с развитой инфраструктурой и удобным доступом к ключевым объектам города.

Основные особенности Maimoon Gardens — просторные планировки, качественная отделка и продуманное зонирование. Здесь предусмотрено жилье как для молодых профессионалов, так и для семей с детьми. Комплекс располагается в окружении магазинов, школ, медицинских учреждений и спортивных объектов, что делает его подходящим для постоянного проживания.

Удобства:

Чистый воздух

Последние технологии водоснабжения

Умный дом

Органическая теплица

Зеленая стена

Обработка отходов

Дзен-сад и площадки для йоги и медитации

Станция для электромобилей

Физкультурная площадка

Корт для бадминтона

Падел-теннис корт

Корт для сквоша

Настольный теннис

Зал

Парная и сауна

Детская площадка

Зоны для барбекю

Шезлонги

Каскадный водопад

Ленивая река

Бассейн

Окончание строительства - 4 квартал 2025 года.

Рассрочка 35/65

Особенности квартир

Полностью меблированные апартаменты, умный дом

Расположение и объекты поблизости

Maimoon Gardens привлекает тех, кто ценит комфорт и удобное расположение в Дубае. Район JVC отличается хорошей транспортной доступностью: всего 20 минут до Dubai Marina, 24 минуты до центра города, 15 минут до торгового центра Mall of the Emirates и 17 минут до Burj Al Arab.