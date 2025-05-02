Жилой комплекс Новый комплекс меблированных апартаментов Maimoon Gardens с бассейном, водопадом и спортивными площадками, JVC, Дубай, ОАЭ

Maimoon Gardens — это жилой комплекс класса премиум от Fakhruddin Properties, расположенный в районе Jumeirah Village Circle (JVC) в Дубае. Проект состоит из двух высотных башен и предлагает студии, а также апартаменты с одной, двумя и тремя спальнями. Комплекс ориентирован на тех, кто ищет комфортное жилье в современном районе с развитой инфраструктурой и удобным доступом к ключевым объектам города.
Основные особенности Maimoon Gardens — просторные планировки, качественная отделка и продуманное зонирование. Здесь предусмотрено жилье как для молодых профессионалов, так и для семей с детьми. Комплекс располагается в окружении магазинов, школ, медицинских учреждений и спортивных объектов, что делает его подходящим для постоянного проживания.
Удобства:
Окончание строительства - 4 квартал 2025 года.
Рассрочка 35/65Особенности квартир
Полностью меблированные апартаменты, умный домРасположение и объекты поблизости
Maimoon Gardens привлекает тех, кто ценит комфорт и удобное расположение в Дубае. Район JVC отличается хорошей транспортной доступностью: всего 20 минут до Dubai Marina, 24 минуты до центра города, 15 минут до торгового центра Mall of the Emirates и 17 минут до Burj Al Arab.