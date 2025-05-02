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  3. Жилой комплекс Новый комплекс меблированных апартаментов Maimoon Gardens с бассейном, водопадом и спортивными площадками, JVC, Дубай, ОАЭ

Жилой комплекс Новый комплекс меблированных апартаментов Maimoon Gardens с бассейном, водопадом и спортивными площадками, JVC, Дубай, ОАЭ

Дубай, Объединённые Арабские Эмираты
от
$409,679
18.05.2025
$413,277
17.05.2025
$411,750
16.05.2025
$412,026
14.05.2025
$415,345
13.05.2025
$410,914
11.05.2025
$410,029
10.05.2025
$411,400
09.05.2025
$408,059
08.05.2025
$406,575
07.05.2025
$407,975
14.04.2025
$406,143
13.04.2025
$406,381
12.04.2025
$407,898
11.04.2025
$417,116
10.04.2025
$418,816
09.04.2025
$420,922
08.04.2025
$420,659
06.04.2025
$420,905
05.04.2025
$417,071
04.04.2025
$422,646
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ID: 22556
ID новостройки на Realting
In CRM: 2410995
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 19.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Объединённые Арабские Эмираты
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

Maimoon Gardens — это жилой комплекс класса премиум от Fakhruddin Properties, расположенный в районе Jumeirah Village Circle (JVC) в Дубае. Проект состоит из двух высотных башен и предлагает студии, а также апартаменты с одной, двумя и тремя спальнями. Комплекс ориентирован на тех, кто ищет комфортное жилье в современном районе с развитой инфраструктурой и удобным доступом к ключевым объектам города.

Основные особенности Maimoon Gardens — просторные планировки, качественная отделка и продуманное зонирование. Здесь предусмотрено жилье как для молодых профессионалов, так и для семей с детьми. Комплекс располагается в окружении магазинов, школ, медицинских учреждений и спортивных объектов, что делает его подходящим для постоянного проживания.

Удобства:

  • Чистый воздух
  • Последние технологии водоснабжения
  • Умный дом
  • Органическая теплица
  • Зеленая стена
  • Обработка отходов
  • Дзен-сад и площадки для йоги и медитации
  • Станция для электромобилей
  • Физкультурная площадка
  • Корт для бадминтона
  • Падел-теннис корт
  • Корт для сквоша
  • Настольный теннис
  • Зал
  • Парная и сауна
  • Детская площадка
  • Зоны для барбекю
  • Шезлонги
  • Каскадный водопад
  • Ленивая река
  • Бассейн

Окончание строительства - 4 квартал 2025 года.

Рассрочка 35/65

Особенности квартир

Полностью меблированные апартаменты, умный дом

Расположение и объекты поблизости

Maimoon Gardens привлекает тех, кто ценит комфорт и удобное расположение в Дубае. Район JVC отличается хорошей транспортной доступностью: всего 20 минут до Dubai Marina, 24 минуты до центра города, 15 минут до торгового центра Mall of the Emirates и 17 минут до Burj Al Arab.

Местонахождение на карте

Дубай, Объединённые Арабские Эмираты

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Жилой комплекс Новый комплекс меблированных апартаментов Maimoon Gardens с бассейном, водопадом и спортивными площадками, JVC, Дубай, ОАЭ
Дубай, Объединённые Арабские Эмираты
от
$409,679
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