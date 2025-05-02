Жилой комплекс Таунхаусы в новом жилом комплексе ES Golf Meadow с бассейнами, зонами отдыха и полем для гольфа, Emaar South, Дубай, ОАЭ

Откройте для себя уникальную резиденцию в Emaar South, где безупречный стиль встречается с природной красотой. ES Golf Meadow – это место, созданное для мечтателей, для тех, кто ценит гармонию, комфорт и потрясающие виды.

Этот жилой комплекс окружён 18-луночным чемпионским полем для гольфа, которое дарит захватывающие панорамные виды и атмосферу уединения. Здесь можно наслаждаться тишиной природы, гуляя по тенистым аллеям или любоваться закатами на просторных террасах. Каждая деталь архитектуры продумана до мелочей: мягкие природные оттенки, натуральные материалы, изысканные акценты из дерева и камня создают теплоту и уют в интерьере, а большие окна позволяют в полной мере насладиться окружающей красотой.

ES Golf Meadow предлагает элегантные резиденции с 1-3 спальнями, а также эксклюзивные таунхаусы. Комплекс расположен в стратегически выгодном месте, обеспечивая быстрый доступ к Downtown Dubai, Dubai Marina и международному аэропорту Аль-Мактум.

Для жителей созданы первоклассные удобства, чтобы каждый день был наполнен радостью и комфортом. К вашим услугам бассейны для взрослых и детей, зоны отдыха у воды, фитнес-центр с современным оборудованием, йога-пространства и падел-корт. Для детей предусмотрены игровые зоны и безопасные площадки, где можно весело проводить время. Любители активного образа жизни оценят беговые дорожки, теннисные корты и столы для настольного тенниса, а для уютных вечеров с семьей и друзьями в комплексе предусмотрены просторные зоны для барбекю и зеленые парки.

Удобства:

Бассейны для взрослых и детей

Детская игровая площадка

Теннисные и падел-корты

Поле для гольфа

Фитнес-центр

Зона для йоги

Тренажерный зал

Зона барбекю

Окончание строительства - 3 квартал 2029 года.

Рассрочка: 80/20

Особенности квартир

Оборудованная кухня

Расположение и объекты поблизости

Благодаря отличной транспортной доступности, вы легко доберетесь до Downtown Dubai, Dubai Marina и международного аэропорта, а близость к торговым центрам, ресторанам, школам и медицинским учреждениям делает проект идеальным выбором как для жизни, так и для инвестиций.