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  4. Жилой комплекс Таунхаусы в новом жилом комплексе ES Golf Meadow с бассейнами, зонами отдыха и полем для гольфа, Emaar South, Дубай, ОАЭ

Жилой комплекс Таунхаусы в новом жилом комплексе ES Golf Meadow с бассейнами, зонами отдыха и полем для гольфа, Emaar South, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$1,35 млн
14.04.2025
$1,34 млн
13.04.2025
$1,34 млн
12.04.2025
$1,34 млн
11.04.2025
$1,37 млн
10.04.2025
$1,38 млн
09.04.2025
$1,39 млн
08.04.2025
$1,39 млн
06.04.2025
$1,39 млн
05.04.2025
$1,37 млн
04.04.2025
$1,39 млн
03.04.2025
$1,41 млн
02.04.2025
$1,41 млн
01.04.2025
$1,40 млн
30.03.2025
$1,40 млн
29.03.2025
$1,41 млн
28.03.2025
$1,41 млн
27.03.2025
$1,41 млн
26.03.2025
$1,41 млн
25.03.2025
$1,40 млн
24.03.2025
$1,40 млн
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9
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 25453
ID новостройки на Realting
In CRM: 2442588
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

Откройте для себя уникальную резиденцию в Emaar South, где безупречный стиль встречается с природной красотой. ES Golf Meadow – это место, созданное для мечтателей, для тех, кто ценит гармонию, комфорт и потрясающие виды.

Этот жилой комплекс окружён 18-луночным чемпионским полем для гольфа, которое дарит захватывающие панорамные виды и атмосферу уединения. Здесь можно наслаждаться тишиной природы, гуляя по тенистым аллеям или любоваться закатами на просторных террасах. Каждая деталь архитектуры продумана до мелочей: мягкие природные оттенки, натуральные материалы, изысканные акценты из дерева и камня создают теплоту и уют в интерьере, а большие окна позволяют в полной мере насладиться окружающей красотой.

ES Golf Meadow предлагает элегантные резиденции с 1-3 спальнями, а также эксклюзивные таунхаусы. Комплекс расположен в стратегически выгодном месте, обеспечивая быстрый доступ к Downtown Dubai, Dubai Marina и международному аэропорту Аль-Мактум.

Для жителей созданы первоклассные удобства, чтобы каждый день был наполнен радостью и комфортом. К вашим услугам бассейны для взрослых и детей, зоны отдыха у воды, фитнес-центр с современным оборудованием, йога-пространства и падел-корт. Для детей предусмотрены игровые зоны и безопасные площадки, где можно весело проводить время. Любители активного образа жизни оценят беговые дорожки, теннисные корты и столы для настольного тенниса, а для уютных вечеров с семьей и друзьями в комплексе предусмотрены просторные зоны для барбекю и зеленые парки.

Удобства:

  • Бассейны для взрослых и детей
  • Детская игровая площадка
  • Теннисные и падел-корты
  • Поле для гольфа
  • Фитнес-центр
  • Зона для йоги
  • Тренажерный зал
  • Зона барбекю

Окончание строительства - 3 квартал 2029 года.

Рассрочка: 80/20

Особенности квартир

Оборудованная кухня

Расположение и объекты поблизости

Благодаря отличной транспортной доступности, вы легко доберетесь до Downtown Dubai, Dubai Marina и международного аэропорта, а близость к торговым центрам, ресторанам, школам и медицинским учреждениям делает проект идеальным выбором как для жизни, так и для инвестиций.

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Таунхаусы в новом жилом комплексе ES Golf Meadow с бассейнами, зонами отдыха и полем для гольфа, Emaar South, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$1,35 млн
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