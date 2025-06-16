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  4. Жилой комплекс Новая резиденция у воды Cotier House с двумя бассейнами и садами рядом с Бурдж Халифа, Dubai Islands, Дубай, ОАЭ

Жилой комплекс Новая резиденция у воды Cotier House с двумя бассейнами и садами рядом с Бурдж Халифа, Dubai Islands, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$834,677
08.07.2025
$834,677
06.07.2025
$834,714
05.07.2025
$836,071
04.07.2025
$832,717
03.07.2025
$833,656
02.07.2025
$834,075
01.07.2025
$839,094
29.06.2025
$838,972
28.06.2025
$840,492
27.06.2025
$841,131
26.06.2025
$845,634
25.06.2025
$848,375
24.06.2025
$855,634
22.06.2025
$853,290
21.06.2025
$854,110
20.06.2025
$858,440
19.06.2025
$855,377
18.06.2025
$851,062
17.06.2025
$852,517
15.06.2025
$851,423
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 23191
ID новостройки на Realting
In CRM: 2413979
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 08.07.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

Cotier House от Imtiaz Development — это воплощение роскоши и элегантности, предлагающее стильные апартаменты и просторные таунхаусы в одной из самых престижных локаций — Dubai Islands. Комплекс расположен на первой линии у воды, что позволяет наслаждаться потрясающими панорамными видами на Персидский залив, знаковый городской пейзаж Дубая и живописные морские горизонты.

Архитектурное решение Cotier House сочетает современный дизайн и функциональность. Высокие потолки, премиальные отделочные материалы и тщательно продуманные интерьеры создают атмосферу исключительного комфорта и утонченного стиля. Комплекс включает ограниченное количество резиденций на каждом этаже, что гарантирует приватность и высокий уровень эксклюзивности.

Жителям предлагаются лучшие условия для жизни и отдыха: два бесконечных бассейна, премиальный фитнес-центр, зоны для барбекю и семейного отдыха, детские игровые площадки, ландшафтные сады и прямой доступ к набережной.

Удобства:

  • Два инфинити-бассейна
  • Фитнес-клуб премиум-класса
  • Сауна и парная
  • Клубный дом
  • Детская площадка
  • Ландшафтные сады

Окончание строительства - 1 квартал 2027 года.

Рассрочка 60/40

Особенности квартир

Мебель и отделка включены

Расположение и объекты поблизости

Благодаря стратегическому расположению в 14 минутах от Бурдж-Халифа и 17 минутах от Международного аэропорта Дубая, Cotier House предлагает удобство, комфорт и легкий доступ к ключевым точкам города.

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Новая резиденция у воды Cotier House с двумя бассейнами и садами рядом с Бурдж Халифа, Dubai Islands, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$834,677
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