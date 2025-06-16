Жилой комплекс Новая резиденция у воды Cotier House с двумя бассейнами и садами рядом с Бурдж Халифа, Dubai Islands, Дубай, ОАЭ

Cotier House от Imtiaz Development — это воплощение роскоши и элегантности, предлагающее стильные апартаменты и просторные таунхаусы в одной из самых престижных локаций — Dubai Islands. Комплекс расположен на первой линии у воды, что позволяет наслаждаться потрясающими панорамными видами на Персидский залив, знаковый городской пейзаж Дубая и живописные морские горизонты.

Архитектурное решение Cotier House сочетает современный дизайн и функциональность. Высокие потолки, премиальные отделочные материалы и тщательно продуманные интерьеры создают атмосферу исключительного комфорта и утонченного стиля. Комплекс включает ограниченное количество резиденций на каждом этаже, что гарантирует приватность и высокий уровень эксклюзивности.

Жителям предлагаются лучшие условия для жизни и отдыха: два бесконечных бассейна, премиальный фитнес-центр, зоны для барбекю и семейного отдыха, детские игровые площадки, ландшафтные сады и прямой доступ к набережной.

Удобства:

Два инфинити-бассейна

Фитнес-клуб премиум-класса

Сауна и парная

Клубный дом

Детская площадка

Ландшафтные сады

Окончание строительства - 1 квартал 2027 года.

Рассрочка 60/40

Особенности квартир

Мебель и отделка включены

Расположение и объекты поблизости

Благодаря стратегическому расположению в 14 минутах от Бурдж-Халифа и 17 минутах от Международного аэропорта Дубая, Cotier House предлагает удобство, комфорт и легкий доступ к ключевым точкам города.