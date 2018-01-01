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Franck Muller Aeternitas

Дубай, ОАЭ
от
€689,773
;
24
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О комплексе

Брендированные апартаменты Franck Muller Aeternitas в районе Dubai Marina! Для жизни и инвестиций! Доходность от сдачи в аренду - от 6,8% в $! Предоставим каталог инвестора! Рассрочка 0%!

Срок сдачи - 2 кв. 2027 г.

Удобства: фитнес-центр, корты для игры в падел-теннис, студия йоги, бассейн, кинотеатр, зал для вечеринок, библиотека, музыкальная комната, столы для бильярда и настольного тенниса, детская игровая зона.

Расположение:
Franck Muller Aeternitas строится рядом с Al Khayay Street и в пяти минутах езды от магистрали Sheikh Zayed Road. Это главная трасса Дубая, которая связывает все важные районы и популярные локации.
5–15 минут - Ain Dubai, Palm Jumeirah, Emirates Golf Club.
25–30 минут - Международный аэропорт Дубая (DXB), Downtown Dubai, заповедник Ras Al Khor.

План оплаты:
40% - на этапе строительства
60% - по завершении

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Дополнительно

  • Охрана
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Паркинг
  • Лифт
  • Онлайн-показ
Параметры объекта
Год сдачи
Год сдачи
2027
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
106
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

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Franck Muller Aeternitas
Дубай, ОАЭ
от
€689,773
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Агентство
DDA Real Estate
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Агентство
DDA Real Estate
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Агентство
Royal B I P Real Estate Brokers
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