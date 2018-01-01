Брендированные апартаменты Franck Muller Aeternitas в районе Dubai Marina! Для жизни и инвестиций! Доходность от сдачи в аренду - от 6,8% в $! Предоставим каталог инвестора! Рассрочка 0%!



Срок сдачи - 2 кв. 2027 г.



Удобства: фитнес-центр, корты для игры в падел-теннис, студия йоги, бассейн, кинотеатр, зал для вечеринок, библиотека, музыкальная комната, столы для бильярда и настольного тенниса, детская игровая зона.



Расположение:

Franck Muller Aeternitas строится рядом с Al Khayay Street и в пяти минутах езды от магистрали Sheikh Zayed Road. Это главная трасса Дубая, которая связывает все важные районы и популярные локации.

5–15 минут - Ain Dubai, Palm Jumeirah, Emirates Golf Club.

25–30 минут - Международный аэропорт Дубая (DXB), Downtown Dubai, заповедник Ras Al Khor.



План оплаты:

40% - на этапе строительства

60% - по завершении



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