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  3. Жилой комплекс Новая резиденция VELOS с бассейном, коворкингом и фитнес-пространствами рядом с автомагистралями, Motor City, Дубай, ОАЭ

Жилой комплекс Новая резиденция VELOS с бассейном, коворкингом и фитнес-пространствами рядом с автомагистралями, Motor City, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$219,205
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6
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ID: 26633
ID новостройки на Realting
In CRM: 2465953
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 05.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

Velos Residence — новый жилой проект от застройщика City View Developments в районе Motor City, Дубай. Комплекс представляет собой 30-этажную башню с 408 апартаментами: от студий до вариантов с 1 и 2 спальнями. Архитектура здания вдохновлена аэродинамикой и гоночной атмосферой Dubai Autodrome, расположенного поблизости. Завершение строительства запланировано на первый квартал 2028 года.

Дизайн фасадов Velos Residence выполнен в спокойной нейтральной палитре с металлическими акцентами. Внутреннее оформление апартаментов включает керамогранит с имитацией дерева, кварцевые столешницы, минималистичную сантехнику, системы хранения и встроенную мебель. Пространства продуманы так, чтобы обеспечить максимальную функциональность при визуальной лёгкости и комфорте.

Удобства:

  • Инфинити-бассейн на крыше
  • Бар и деревянная терраса
  • Коворкинг и йога-студия
  • Внутренний и открытый фитнес
  • Паддл-корт и баскетбольная площадка
  • Открытый кинотеатр
  • Детская игровая комната

Рассрочка

Студии и 1 спальня — 40/60

2 спальни — 35/65

Особенности квартир

Кухня и санузлы под ключ. Встроенные шкафы. Мягкой мебели не будет

Преимущества

Доходность: от 6%.

Расположение и объекты поблизости

Комплекс расположен в стратегически выгодной локации: до ключевых автомагистралей можно доехать менее чем за 5 минут, а до таких районов, как Dubai Marina, Downtown Dubai и DIFC — всего 15–20 минут. В шаговой доступности — Dubai Autodrome, Miracle Garden, торговые центры и ведущие школы. Motor City предлагает развитую инфраструктуру для комфортной жизни, включая медучреждения, фитнес-центры, гольф-клуб и удобную транспортную доступность.

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Новая резиденция VELOS с бассейном, коворкингом и фитнес-пространствами рядом с автомагистралями, Motor City, Дубай, ОАЭ
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от
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