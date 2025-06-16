Жилой комплекс Новая резиденция VELOS с бассейном, коворкингом и фитнес-пространствами рядом с автомагистралями, Motor City, Дубай, ОАЭ

Velos Residence — новый жилой проект от застройщика City View Developments в районе Motor City, Дубай. Комплекс представляет собой 30-этажную башню с 408 апартаментами: от студий до вариантов с 1 и 2 спальнями. Архитектура здания вдохновлена аэродинамикой и гоночной атмосферой Dubai Autodrome, расположенного поблизости. Завершение строительства запланировано на первый квартал 2028 года.

Дизайн фасадов Velos Residence выполнен в спокойной нейтральной палитре с металлическими акцентами. Внутреннее оформление апартаментов включает керамогранит с имитацией дерева, кварцевые столешницы, минималистичную сантехнику, системы хранения и встроенную мебель. Пространства продуманы так, чтобы обеспечить максимальную функциональность при визуальной лёгкости и комфорте.

Удобства:

Инфинити-бассейн на крыше

Бар и деревянная терраса

Коворкинг и йога-студия

Внутренний и открытый фитнес

Паддл-корт и баскетбольная площадка

Открытый кинотеатр

Детская игровая комната

Рассрочка

Студии и 1 спальня — 40/60

2 спальни — 35/65

Особенности квартир

Кухня и санузлы под ключ. Встроенные шкафы. Мягкой мебели не будет

Преимущества

Доходность: от 6%.

Расположение и объекты поблизости

Комплекс расположен в стратегически выгодной локации: до ключевых автомагистралей можно доехать менее чем за 5 минут, а до таких районов, как Dubai Marina, Downtown Dubai и DIFC — всего 15–20 минут. В шаговой доступности — Dubai Autodrome, Miracle Garden, торговые центры и ведущие школы. Motor City предлагает развитую инфраструктуру для комфортной жизни, включая медучреждения, фитнес-центры, гольф-клуб и удобную транспортную доступность.