Жилой комплекс Апартаменты в резиденции Hill Views с бассейном и теннисным кортом рядом с Dubai Hills Mall, район Dubai Science Park/Al Barsha South, Дубай

Hill Views — жилой проект, расположенный в сердце Dubai Science Park. Комплекс включает 764 роскошные резиденции. К приобретению доступны просторные студии и апартаменты с 1-2 спальнями. Здесь изысканный дизайн встречается с современными технологиями и создает атмосферу, которая вдохновляет на повседневные свершения.

Каждая квартира располагает панорамными окнами, которые наполняют помещение естественным светом и позволяют резидентам наслаждаться захватывающими видами.

В апартаментах предусмотрена только кухня с качественной встроенной бытовой техникой, что становится неоспоримым преимуществом для современных жителей. Этот подход позволяет вам свободно реализовать свои дизайнерские идеи, создавая уникальное пространство, которое отражает ваш стиль и вкусы. Вместо стандартного набора мебели, вы получаете возможность обустроить каждую комнату по своему усмотрению.

Проект предлагает спектр удобств для удовлетворения потребностей своих жителей. В вашем распоряжении будет теннисный корт для активного отдыха. Прекрасная зона для барбекю и пикников позволит вам проводить время с близкими на свежем воздухе, а большой бассейн станет идеальным местом для отдыха в жаркие дни. Для любителей фитнеса предусмотрены как тренажерные залы и площадки, а также место для занятий йогой на свежем воздухе среди зеленых насаждений.

Кроме того, проект предлагает разнообразные точки торговли и рестораны, что позволяет наслаждаться разнообразием блюд и шопингом, не покидая территории комплекса. Прекрасные парки в сообществе создают атмосферу спокойствия и обеспечивают идеальные условия для отдыха на природе.

Удобства:

Теннисный корт

Зона барбекю

Бассейн

Крытый тренажерный зал

Тренажерная площадка на свежем воздухе

Большое количество близлежащих парков

Окончание строительства - 1 квартал 2026 года.

Рассрочка (70/30)

Удобства и оснащение в доме

Входит только кухня.

Расположение и объекты поблизости

Район Dubai Science Park (DSP) расположен в сердце Дубая, что обеспечивает легкий доступ к основным транспортным магистралям и международным аэропортам, что упрощает логистику и деловые поездки. DSP также предоставляет высококачественную инфраструктуру, включая современные офисные помещения. Близость к различным культурным и развлекательным достопримечательностям Дубая делает этот район не только деловым, но и привлекательным местом для жизни.