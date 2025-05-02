  1. Realting.com
  2. Объединённые Арабские Эмираты
  3. Жилой комплекс Апартаменты в резиденции Hill Views с бассейном и теннисным кортом рядом с Dubai Hills Mall, район Dubai Science Park/Al Barsha South, Дубай

Жилой комплекс Апартаменты в резиденции Hill Views с бассейном и теннисным кортом рядом с Dubai Hills Mall, район Dubai Science Park/Al Barsha South, Дубай

Дубай, Объединённые Арабские Эмираты
от
$222,045
18.05.2025
$222,045
17.05.2025
$221,226
16.05.2025
$221,374
14.05.2025
$274,485
13.05.2025
$271,558
11.05.2025
$270,972
10.05.2025
$271,878
09.05.2025
$269,670
08.05.2025
$268,689
07.05.2025
$269,615
14.04.2025
$268,404
13.04.2025
$268,562
12.04.2025
$269,565
11.04.2025
$275,655
10.04.2025
$276,778
09.04.2025
$278,171
08.04.2025
$277,998
06.04.2025
$278,160
05.04.2025
$275,626
04.04.2025
$279,311
;
20
Оставить заявку
Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 22354
ID новостройки на Realting
In CRM: 2397361
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 19.05.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Объединённые Арабские Эмираты
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

Hill Views — жилой проект, расположенный в сердце Dubai Science Park. Комплекс включает 764 роскошные резиденции. К приобретению доступны просторные студии и апартаменты с 1-2 спальнями. Здесь изысканный дизайн встречается с современными технологиями и создает атмосферу, которая вдохновляет на повседневные свершения.

Каждая квартира располагает панорамными окнами, которые наполняют помещение естественным светом и позволяют резидентам наслаждаться захватывающими видами.

В апартаментах предусмотрена только кухня с качественной встроенной бытовой техникой, что становится неоспоримым преимуществом для современных жителей. Этот подход позволяет вам свободно реализовать свои дизайнерские идеи, создавая уникальное пространство, которое отражает ваш стиль и вкусы. Вместо стандартного набора мебели, вы получаете возможность обустроить каждую комнату по своему усмотрению.

Проект предлагает спектр удобств для удовлетворения потребностей своих жителей. В вашем распоряжении будет теннисный корт для активного отдыха. Прекрасная зона для барбекю и пикников позволит вам проводить время с близкими на свежем воздухе, а большой бассейн станет идеальным местом для отдыха в жаркие дни. Для любителей фитнеса предусмотрены как тренажерные залы и площадки, а также место для занятий йогой на свежем воздухе среди зеленых насаждений.

Кроме того, проект предлагает разнообразные точки торговли и рестораны, что позволяет наслаждаться разнообразием блюд и шопингом, не покидая территории комплекса. Прекрасные парки в сообществе создают атмосферу спокойствия и обеспечивают идеальные условия для отдыха на природе.

Удобства:

  • Теннисный корт
  • Зона барбекю
  • Бассейн
  • Крытый тренажерный зал
  • Тренажерная площадка на свежем воздухе
  • Большое количество близлежащих парков

Окончание строительства - 1 квартал 2026 года.

Рассрочка (70/30)

Удобства и оснащение в доме

Входит только кухня.

Расположение и объекты поблизости

Район Dubai Science Park (DSP) расположен в сердце Дубая, что обеспечивает легкий доступ к основным транспортным магистралям и международным аэропортам, что упрощает логистику и деловые поездки. DSP также предоставляет высококачественную инфраструктуру, включая современные офисные помещения. Близость к различным культурным и развлекательным достопримечательностям Дубая делает этот район не только деловым, но и привлекательным местом для жизни.

  • Dubai Hills Mall - 3 минуты
  • Dubai Mall – 25 минут
  • Palm Jumeirah – 25 минут
  • Jumeirah Beach - 25 минут
  • Burj Khalifa – 28 минут
  • Museum of The Future - 30 минут
  • Международный аэропорт Дубай – 32 минуты
  • Международный аэропорт Аль-Мактум - 35 минут

Местонахождение на карте

Дубай, Объединённые Арабские Эмираты

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Новый комплекс W Residences со спа-зоной и круглосуточной охраной рядом с автомагистралями, Jumeirah Lakes Towers, Дубай, ОАЭ
Дубай, Объединённые Арабские Эмираты
от
$1,05 млн
Жилой комплекс Reem Nine
Абу-Даби, Объединённые Арабские Эмираты
от
$356,164
Жилой комплекс Baccarat Hotel & Residences
Дубай, Объединённые Арабские Эмираты
от
$4,94 млн
Жилой комплекс V1V1D Residence
Дубай, Объединённые Арабские Эмираты
от
$334,499
Жилой комплекс Виллы в новой резиденции Reef 999 с бассейнами рядом с автомагистралями и станцией метро, Al Furjan, Дубай, ОАЭ
Дубай, Объединённые Арабские Эмираты
от
$1,20 млн
Вы просматриваете
Жилой комплекс Апартаменты в резиденции Hill Views с бассейном и теннисным кортом рядом с Dubai Hills Mall, район Dubai Science Park/Al Barsha South, Дубай
Дубай, Объединённые Арабские Эмираты
от
$222,045
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Samana Ibiza
Жилой комплекс Samana Ibiza
Дубай, Объединённые Арабские Эмираты
от
$211,486
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Количество этажей 20
Апартаменты в новом проекте Samana Ibiza в популярном районе - Dubai Land! Апартаменты с мебелью и техникой на кухне! Собственный бассейн! Премиальные удобства! Для жизни и инвестиций! Подберем жилье с выгодной ставкой по ипотеке или рассрочке в ОАЭ! Удобства: частный бассейн в каждой ква…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Жилой комплекс 11 Park Hills
Жилой комплекс 11 Park Hills
Дубай, Объединённые Арабские Эмираты
от
$187,973
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 18
Комфортабельные апартаменты в новом проекте 11 Park Hills в районе Al Barsha South! Апартаменты представлены с качественной отделкой под ключ и оборудованными кухнями! Прекрасный вариант для инвестиций! Гарантированный доход! Множество удобств! Подберем жилье с выгодной ставкой по ипотеке ил…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Жилой комплекс Таунхаусы в новой резиденции Golf Acres с полем для гольфа, парками и бассейнами, Emaar South, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Таунхаусы в новой резиденции Golf Acres с полем для гольфа, парками и бассейнами, Emaar South, Дубай, ОАЭ
Дубай, Объединённые Арабские Эмираты
от
$1,25 млн
Golf Acres by Emaar — это новый уникальный проект, сочетающий гармонию природы и современную роскошь, расположенный в динамичном сообществе Emaar South. Просторные квартиры и таунхаусы с видом на ухоженные гольф-поля создают атмосферу уюта и спокойствия. Каждый дом спроектирован с учётом пот…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в ОАЭ
От аренды до продуктов. Сколько стоит жить в Дубае
02.05.2025
От аренды до продуктов. Сколько стоит жить в Дубае
Как вернуть Tax Free в ОАЭ — все нюансы и актуальные условия
18.03.2025
Как вернуть Tax Free в ОАЭ — все нюансы и актуальные условия
Шарджа обгоняет Дубай? Количество сделок с недвижимостью в этом Эмирате выросло на 102% за год
26.02.2025
Шарджа обгоняет Дубай? Количество сделок с недвижимостью в этом Эмирате выросло на 102% за год
Зачем Дубай строит специализированный криптонебоскреб?
30.01.2025
Зачем Дубай строит специализированный криптонебоскреб?
457 участков в Дубае переводят во фрихолд: условия и процесс
29.01.2025
457 участков в Дубае переводят во фрихолд: условия и процесс
Купить квартиру в ОАЭ с мебелью: обзор объектов от €130 тыс. до €2.4 млн.
11.01.2025
Купить квартиру в ОАЭ с мебелью: обзор объектов от €130 тыс. до €2.4 млн.
Рынок жилья Дубая продолжает показывать рекордные темпы роста. Аналитика от REALTING
19.11.2024
Рынок жилья Дубая продолжает показывать рекордные темпы роста. Аналитика от REALTING
Наследование имущества и недвижимости в ОАЭ
01.10.2024
Наследование имущества и недвижимости в ОАЭ
Показать все публикации