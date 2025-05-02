Жилой комплекс Новая резиденция Hillgate с бассейнами и детскими площадками, Dubai Silicon Oasis, ОАЭ

Hillgate в Dubai Silicon Oasis — это жилой проект от Ellington Properties, который предлагает современные дома, ориентированные на экологичность и комфорт. Комплекс включает разнообразие просторных и удобных жилых пространств с панорамными видами на город. Здесь предусмотрены удобства, подходящие для семей и профессионалов: рядом находятся деловые и социальные центры, а также объекты инфраструктуры для повседневной жизни.
Удобства:
Окончание строительства - 4 квартал 2027 года.
Рассрочка 70/30%.Особенности квартир
Входит кухня и санузлыРасположение и объекты поблизости
Hillgate расположен в районе с хорошей транспортной доступностью, включая дороги Аль-Айн и Шейх Мохаммед бин Зайед, что обеспечивает быстрый доступ к ключевым точкам Дубая — от MBR City и заповедника Рас-аль-Хор до международного аэропорта и пляжей Джумейры. Этот проект подходит тем, кто ищет комфортный и функциональный дом в районе с активной деловой жизнью, множеством кафе, ресторанов, торговых центров и медицинских учреждений. Рядом есть школы и университеты, больницы и парки.