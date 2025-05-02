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Жилой комплекс Новая резиденция Hillgate с бассейнами и детскими площадками, Dubai Silicon Oasis, ОАЭ

Дубай, Объединённые Арабские Эмираты
от
$350,637
18.05.2025
$350,637
17.05.2025
$349,343
16.05.2025
$349,577
14.05.2025
$351,294
13.05.2025
$347,548
11.05.2025
$346,798
10.05.2025
$347,958
09.05.2025
$345,132
08.05.2025
$343,876
07.05.2025
$345,061
14.04.2025
$343,511
13.04.2025
$343,713
12.04.2025
$344,996
11.04.2025
$352,792
10.04.2025
$354,230
09.04.2025
$356,012
08.04.2025
$355,789
06.04.2025
$355,998
05.04.2025
$352,754
04.04.2025
$357,470
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ID: 22553
ID новостройки на Realting
In CRM: 2410968
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 19.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Объединённые Арабские Эмираты
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

Hillgate в Dubai Silicon Oasis — это жилой проект от Ellington Properties, который предлагает современные дома, ориентированные на экологичность и комфорт. Комплекс включает разнообразие просторных и удобных жилых пространств с панорамными видами на город. Здесь предусмотрены удобства, подходящие для семей и профессионалов: рядом находятся деловые и социальные центры, а также объекты инфраструктуры для повседневной жизни.

Удобства:

  • Игровая комната
  • Бассейн с дорожками
  • Бассейн для отдыха
  • Крытый тренажерный зал
  • Клубный зал
  • Крытая/открытая детская игровая площадка
  • Крытые/открытые зоны для занятий йогой
  • Зона для барбекю
  • Зона для бокса

Окончание строительства - 4 квартал 2027 года.

Рассрочка 70/30%.

Особенности квартир

Входит кухня и санузлы

Расположение и объекты поблизости

Hillgate расположен в районе с хорошей транспортной доступностью, включая дороги Аль-Айн и Шейх Мохаммед бин Зайед, что обеспечивает быстрый доступ к ключевым точкам Дубая — от MBR City и заповедника Рас-аль-Хор до международного аэропорта и пляжей Джумейры. Этот проект подходит тем, кто ищет комфортный и функциональный дом в районе с активной деловой жизнью, множеством кафе, ресторанов, торговых центров и медицинских учреждений. Рядом есть школы и университеты, больницы и парки.

Местонахождение на карте

Дубай, Объединённые Арабские Эмираты

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Жилой комплекс Новая резиденция Hillgate с бассейнами и детскими площадками, Dubai Silicon Oasis, ОАЭ
Дубай, Объединённые Арабские Эмираты
от
$350,637
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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