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  4. Жилой комплекс Апартаменты в новой высотной резиденции Parkway с бассейнами в 5 минутах от Бурдж Халифа в районе Meydan Horizon, Дубай

Жилой комплекс Апартаменты в новой высотной резиденции Parkway с бассейнами в 5 минутах от Бурдж Халифа в районе Meydan Horizon, Дубай

Дубай, Объединённые Арабские Эмираты
от
$409,679
18.05.2025
$409,679
17.05.2025
$408,165
16.05.2025
$408,438
14.05.2025
$411,728
13.05.2025
$407,337
11.05.2025
$406,459
10.05.2025
$407,818
09.05.2025
$404,506
08.05.2025
$403,034
07.05.2025
$404,423
14.04.2025
$402,607
13.04.2025
$402,843
12.04.2025
$404,347
11.04.2025
$413,484
10.04.2025
$415,169
09.04.2025
$417,257
08.04.2025
$416,997
06.04.2025
$417,241
05.04.2025
$413,439
04.04.2025
$418,966
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 22153
ID новостройки на Realting
In CRM: 2394461
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 19.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Объединённые Арабские Эмираты
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

Meydan Horizon — это передовой многофункциональный комплекс. Проект расположен на площади в 185,5 гектаров, предлагает панорамный вид на Рас-эль-Хор и охватывает более 39 миллионов квадратных метров площади.

Удобства:

  • Кинозал
  • Игровая комната
  • Детская игровая площадка
  • Тренажерный зал
  • Студия йоги
  • Сауна
  • Детский бассейн
  • Семейный бассейн
  • Бар с соками
  • Взрослый бассейн
  • Зона барбекю

Окончание строительства - 1 квартал 2028 года.

Рассрочка

65/35

Удобства и оснащение в доме

Частично меблированные

Расположение и объекты поблизости

Проект расположен между основными транспортными артериями — шоссе Шейха Мохаммеда бин Зайеда (E311), Шейха Зайеда (E11) и Аль Хаиль (E44), что обеспечивает удобное транспортное сообщение с ключевыми районами Дубая:

  • 3 минуты до торгового центра Meydan One Mall
  • 5 минут до заповедника Рас Аль Хор
  • 5 минут до центра Дубая и Бурдж-Халифы
  • 8 минут до ипподрома Meydan
  • 10 минут до Dubai Creek
  • 15 минут до пляжа Джумейра
  • 16 минут до международного аэропорта Дубая
  • 18 минут до Пальмы Джумейра

Местонахождение на карте

Дубай, Объединённые Арабские Эмираты

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Жилой комплекс Апартаменты в новой высотной резиденции Parkway с бассейнами в 5 минутах от Бурдж Халифа в районе Meydan Horizon, Дубай
Дубай, Объединённые Арабские Эмираты
от
$409,679
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