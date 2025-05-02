Жилой комплекс Апартаменты в новой высотной резиденции Parkway с бассейнами в 5 минутах от Бурдж Халифа в районе Meydan Horizon, Дубай

Meydan Horizon — это передовой многофункциональный комплекс. Проект расположен на площади в 185,5 гектаров, предлагает панорамный вид на Рас-эль-Хор и охватывает более 39 миллионов квадратных метров площади.
Удобства:
Окончание строительства - 1 квартал 2028 года.
Рассрочка
65/35Удобства и оснащение в доме
Частично меблированныеРасположение и объекты поблизости
Проект расположен между основными транспортными артериями — шоссе Шейха Мохаммеда бин Зайеда (E311), Шейха Зайеда (E11) и Аль Хаиль (E44), что обеспечивает удобное транспортное сообщение с ключевыми районами Дубая: