Жилой комплекс ЖК "Nova"

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Аналитические cookie-файлы
Помогают нам улучшить производительность сайта, ваш опыт использования сайта и сделать его более удобным для использования. Информация, которую собирают этот вид cookies агрегатируется и по этой причине анонимна. Применяются в целях предоставления статистических показателей использования сайта без идентификации пользователей.
Рекламные cookie-файлы
Позволяют нам снижать наши маркетинговые расходы и улучшать пользовательский опыт.
Сохранить
Realting.com использует файлы cookie для улучшения вашего взаимодействия с веб-сайтом. Вы можете настроить, какие файлы cookie будут сохраняться на вашем устройстве.
Узнать больше
Представляем Binghatti Nova на JVC , новом жилом комплексе, состоящем из квартир с 1 и 2 спальнями в Дубае . Проект предлагает 15-этажное здание современного дизайна, жители которого собираются осмотреть его подиумную парковку и торговые аттракционы с особенностями, чтобы начать новое приключение.
Благодаря локации Jumeirah Village Circle жители могут иметь все достопримечательности прямо у своего порога. Наслаждайтесь легким и быстрым подключением к основным автомагистралям, расположенным рядом с застройкой, чтобы у вас был беспрепятственный доступ к ключевому пункту назначения по вашему выбору.
Высочайший уровень мастерства, который безупречно производит элегантность, необычную во всех отношениях. Вневременное произведение искусства, которое определяет архитектуру с помощью фирменного дизайна, создавая идеальную гармонию и переплетая традиции с модернизмом.
Зеленые пейзажи рядом с его удобствами поддерживают модернизм в образе жизни, который навсегда останется с вами. Комплекс предлагает различные возможности, включая развлечения, отдых, здоровье и отдых.