Жилой комплекс ЖК "Nova"

Представляем Binghatti Nova на JVC , новом жилом комплексе, состоящем из квартир с 1 и 2 спальнями в Дубае . Проект предлагает 15-этажное здание современного дизайна, жители которого собираются осмотреть его подиумную парковку и торговые аттракционы с особенностями, чтобы начать новое приключение. Благодаря локации Jumeirah Village Circle жители могут иметь все достопримечательности прямо у своего порога. Наслаждайтесь легким и быстрым подключением к основным автомагистралям, расположенным рядом с застройкой, чтобы у вас был беспрепятственный доступ к ключевому пункту назначения по вашему выбору. Высочайший уровень мастерства, который безупречно производит элегантность, необычную во всех отношениях. Вневременное произведение искусства, которое определяет архитектуру с помощью фирменного дизайна, создавая идеальную гармонию и переплетая традиции с модернизмом. Зеленые пейзажи рядом с его удобствами поддерживают модернизм в образе жизни, который навсегда останется с вами. Комплекс предлагает различные возможности, включая развлечения, отдых, здоровье и отдых.