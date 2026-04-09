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Жилой комплекс ЖК "Nova"

Дубай, ОАЭ
от
$162,000
;
3
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ID: 4003
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 29.06.2026

Местонахождение

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  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2023
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    15

О комплексе

Представляем Binghatti Nova на JVC , новом жилом комплексе, состоящем из квартир с 1 и 2 спальнями в Дубае . Проект предлагает 15-этажное здание современного дизайна, жители которого собираются осмотреть его подиумную парковку и торговые аттракционы с особенностями, чтобы начать новое приключение. Благодаря локации Jumeirah Village Circle жители могут иметь все достопримечательности прямо у своего порога. Наслаждайтесь легким и быстрым подключением к основным автомагистралям, расположенным рядом с застройкой, чтобы у вас был беспрепятственный доступ к ключевому пункту назначения по вашему выбору. Высочайший уровень мастерства, который безупречно производит элегантность, необычную во всех отношениях. Вневременное произведение искусства, которое определяет архитектуру с помощью фирменного дизайна, создавая идеальную гармонию и переплетая традиции с модернизмом.  Зеленые пейзажи рядом с его удобствами поддерживают модернизм в образе жизни, который навсегда останется с вами. Комплекс предлагает различные возможности, включая развлечения, отдых, здоровье и отдых.

 

Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², USD
Стоимость объекта, USD
Квартиры Квартира
Площадь, м² 59.3
Цена за м², USD 3,676
Цена квартиры, USD 218,000

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Дубай, ОАЭ
от
$162,000
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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