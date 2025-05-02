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Жилой комплекс Новый жилой комплекс Floarea Grande с отличными удобствами в районе Арджан-Дубайленд, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$176,878
14.04.2025
$175,785
13.04.2025
$175,888
12.04.2025
$176,544
11.04.2025
$180,534
10.04.2025
$181,269
09.04.2025
$182,181
08.04.2025
$182,068
06.04.2025
$182,174
05.04.2025
$180,515
04.04.2025
$182,928
03.04.2025
$184,956
02.04.2025
$184,567
01.04.2025
$184,150
30.03.2025
$183,583
29.03.2025
$184,955
28.03.2025
$185,631
27.03.2025
$184,981
26.03.2025
$184,865
25.03.2025
$184,233
24.03.2025
$183,611
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 25098
ID новостройки на Realting
In CRM: 2426565
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

Добро пожаловать в Floareá Grandé – жилой проект, который воплощает высочайшие стандарты качества, инновационный дизайн и непревзойденный комфорт. Расположенный в престижном районе Arjan, он предлагает безупречное сочетание современной архитектуры, продуманных интерьеров и первоклассных удобств, создавая пространство, в котором каждый момент наполнен гармонией и утонченностью.

Резиденции Floareá Grandé – это просторные апартаменты с 1-3 спальнями. Полы выполнены из премиальной европейской плитки, встроенные шкафы из сочетания стекла и дерева, дизайнерские интерьеры с роскошными акцентами – все это создает ощущение абсолютной элегантности. Кухни оборудованы встроенной техникой ведущих европейских брендов, а стильные ванные комнаты с высококачественной сантехникой и эксклюзивными отделочными материалами превращаются в настоящие зоны отдыха и релакса. Система умного дома с голосовым управлением ALEXA позволяет контролировать освещение, температуру, безопасность и мультимедиа. Просторные балконы открывают вид на живописные ландшафты, а вертикальный сад с водными каскадами превращает внутреннее пространство в зеленый оазис.

Для любителей активного образа жизни предусмотрены современный фитнес-центр, студия йоги, сауна и парная, а огромный бассейн станет идеальным местом для отдыха. Семьи с детьми по достоинству оценят игровые зоны, а гурманы – уютный дворик с зоной барбекю.

Дополнительные возможности

Рассрочка: 50/50

  • 20% - при бронировании
  • ⁠10% - июнь 2025
  • 10% - октябрь 2025
  • 10% - февраль 2026
  • 50% - во время сдачи проекта
Удобства и оснащение в доме
  • Большой бассейн
  • Игровая детская комната
  • Тренажерный зал
  • Паровая баня и сауна
  • Студия йоги
  • Клубный дом
  • Зона барбекю
  • Игровая площадка
Расположение и объекты поблизости

Близость к Dubai Miracle Garden и Butterfly Garden, престижным школам, топовым клиникам, торговым центрам и ресторанам делает жизнь здесь удобной и насыщенной. Отсюда легко добраться до всех ключевых достопримечательностей Дубая, наслаждаясь при этом тишиной и уединением престижного жилого района.

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Новый жилой комплекс Floarea Grande с отличными удобствами в районе Арджан-Дубайленд, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$176,878
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