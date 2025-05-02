Жилой комплекс Новый жилой комплекс Floarea Grande с отличными удобствами в районе Арджан-Дубайленд, ОАЭ

Добро пожаловать в Floareá Grandé – жилой проект, который воплощает высочайшие стандарты качества, инновационный дизайн и непревзойденный комфорт. Расположенный в престижном районе Arjan, он предлагает безупречное сочетание современной архитектуры, продуманных интерьеров и первоклассных удобств, создавая пространство, в котором каждый момент наполнен гармонией и утонченностью.

Резиденции Floareá Grandé – это просторные апартаменты с 1-3 спальнями. Полы выполнены из премиальной европейской плитки, встроенные шкафы из сочетания стекла и дерева, дизайнерские интерьеры с роскошными акцентами – все это создает ощущение абсолютной элегантности. Кухни оборудованы встроенной техникой ведущих европейских брендов, а стильные ванные комнаты с высококачественной сантехникой и эксклюзивными отделочными материалами превращаются в настоящие зоны отдыха и релакса. Система умного дома с голосовым управлением ALEXA позволяет контролировать освещение, температуру, безопасность и мультимедиа. Просторные балконы открывают вид на живописные ландшафты, а вертикальный сад с водными каскадами превращает внутреннее пространство в зеленый оазис.

Для любителей активного образа жизни предусмотрены современный фитнес-центр, студия йоги, сауна и парная, а огромный бассейн станет идеальным местом для отдыха. Семьи с детьми по достоинству оценят игровые зоны, а гурманы – уютный дворик с зоной барбекю.

Дополнительные возможности

Рассрочка: 50/50

20% - при бронировании

⁠10% - июнь 2025

10% - октябрь 2025

10% - февраль 2026

50% - во время сдачи проекта

Большой бассейн

Игровая детская комната

Тренажерный зал

Паровая баня и сауна

Студия йоги

Клубный дом

Зона барбекю

Игровая площадка

Удобства и оснащение в домеРасположение и объекты поблизости

Близость к Dubai Miracle Garden и Butterfly Garden, престижным школам, топовым клиникам, торговым центрам и ресторанам делает жизнь здесь удобной и насыщенной. Отсюда легко добраться до всех ключевых достопримечательностей Дубая, наслаждаясь при этом тишиной и уединением престижного жилого района.