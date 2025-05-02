Жилой комплекс Новая резиденция Tivano с бассейнами и зонами отдыха рядом с пляжем, Dubai Islands, Дубай, ОАЭ

Tivano – уникальный жилой проект, расположенный в живописной зоне Dubai Islands. Это элегантное жилое сообщество сочетает в себе комфорт и стиль. К приобретению предлагаются апартаменты с 1-4 спальнями. Восемь этажей в здании, дополненных уютной крышей, создают атмосферу уединенности и роскоши, которая станет идеальным местом для жизни.

Резиденты смогут наслаждаться множеством современных удобств, включая различные бассейны, от специализированных для детей до крытого инфинити-бассейна, откуда открываются захватывающие виды на море. Просторные, благоустроенные сады и игровые площадки для детей создают идеальные условия для активного отдыха и общения с семьей и друзьями. Кроме того, удобства включают в себя фитнес-центр с современным оборудованием Technogym, кинотеатр с качественным звуком от Bose и библиотеку для непрерывного отдыха и развлечений.

Удобства:

Бассейны

Баскетбольная площадка

Зона барбекю

Полностью оборудованная кухня

Тренажерный зал

Бизнес-лаунж

Библиотека

Кинотеатр

Услуги консьержа

Особенности квартир

Современные квартиры в Tivano спроектированы с акцентом на комфорт и функциональность, каждая из них оформлена в соответствии с последними трендами, предлагая высококачественную отделку. Электронные системы управления домом делают ваш быт еще более комфортным и современным. Уникальные особенности, такие как балконы с встроенным джакузи и умные системы освещения, способствуют созданию неповторимого уюта и элегантности в вашем новом доме.

Удобства и оснащение в доме

Комплекс предлагает не только роскошные квартиры, но и высокий уровень обслуживания, включая круглосуточную консьерж-службу, а также наличие бизнес-лаунджа с эспрессо-баром и Wi-Fi позволит вам работать и проводить встречи в комфортной атмосфере.

В жилом проекте представлены брендированные предметы интерьера, такие как двери от Bertolotto (Италия), кухни, шкафы и раковины от Scavolini (Италия), смесители и сантехника от Dornbracht (Германия), раковины и унитазы от Villeroy & Boch (Германия), выключатели и розетки от Legrand (Франция), плитка от Cercacasa (Испания), столешницы и фартуки от Travertine (Италия), лифты от Schindler (Швейцария), оборудование для тренажёрного зала от Technogym (Италия) и система "умный дом" от Alexa.

Расположение и объекты поблизости

У проекта хорошее расположение: