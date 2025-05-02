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Жилой комплекс Новая резиденция Tivano с бассейнами и зонами отдыха рядом с пляжем, Dubai Islands, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$2,84 млн
;
16
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Адрес Адрес
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ID: 20819
ID новостройки на Realting
In CRM: 2385937
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

Tivano – уникальный жилой проект, расположенный в живописной зоне Dubai Islands. Это элегантное жилое сообщество сочетает в себе комфорт и стиль. К приобретению предлагаются апартаменты с 1-4 спальнями. Восемь этажей в здании, дополненных уютной крышей, создают атмосферу уединенности и роскоши, которая станет идеальным местом для жизни.

Резиденты смогут наслаждаться множеством современных удобств, включая различные бассейны, от специализированных для детей до крытого инфинити-бассейна, откуда открываются захватывающие виды на море. Просторные, благоустроенные сады и игровые площадки для детей создают идеальные условия для активного отдыха и общения с семьей и друзьями. Кроме того, удобства включают в себя фитнес-центр с современным оборудованием Technogym, кинотеатр с качественным звуком от Bose и библиотеку для непрерывного отдыха и развлечений.

Удобства:

  • Бассейны
  • Баскетбольная площадка
  • Зона барбекю
  • Полностью оборудованная кухня
  • Тренажерный зал
  • Бизнес-лаунж
  • Библиотека
  • Кинотеатр
  • Услуги консьержа
Особенности квартир

Современные квартиры в Tivano спроектированы с акцентом на комфорт и функциональность, каждая из них оформлена в соответствии с последними трендами, предлагая высококачественную отделку. Электронные системы управления домом делают ваш быт еще более комфортным и современным. Уникальные особенности, такие как балконы с встроенным джакузи и умные системы освещения, способствуют созданию неповторимого уюта и элегантности в вашем новом доме.

Удобства и оснащение в доме

Комплекс предлагает не только роскошные квартиры, но и высокий уровень обслуживания, включая круглосуточную консьерж-службу, а также наличие бизнес-лаунджа с эспрессо-баром и Wi-Fi позволит вам работать и проводить встречи в комфортной атмосфере.

В жилом проекте представлены брендированные предметы интерьера, такие как двери от Bertolotto (Италия), кухни, шкафы и раковины от Scavolini (Италия), смесители и сантехника от Dornbracht (Германия), раковины и унитазы от Villeroy & Boch (Германия), выключатели и розетки от Legrand (Франция), плитка от Cercacasa (Испания), столешницы и фартуки от Travertine (Италия), лифты от Schindler (Швейцария), оборудование для тренажёрного зала от Technogym (Италия) и система "умный дом" от Alexa.

Расположение и объекты поблизости

У проекта хорошее расположение:

  • Dubai International Airport – 13 минут
  • Al Maktoum Int. Airport – 15 минут
  • Dubai Mall – 17 минут
  • Burj Khalifa – 19 минут
  • Downtown Dubai – 21 минута
  • Dubai Marina – 29 минут

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Новая резиденция Tivano с бассейнами и зонами отдыха рядом с пляжем, Dubai Islands, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$2,84 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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