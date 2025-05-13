Жилой комплекс Новая резиденция LAGOON views (Phase 2) с бассейнами, садами и зонами для развлечений, Golf city (Damac Hills), Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ

Мы предлагаем этот новый комплекс в стратегическом районе Jumeirah Village Circle. Этот проект включает в себя две башни, от студий до квартир с 2 спальнями. Он будет готов в сентябре 2024 года и будет включать ряд услуг, таких как красивый бассейн на крыше