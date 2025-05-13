Жилой комплекс Новая резиденция LAGOON views (Phase 2) с бассейнами, садами и зонами для развлечений, Golf city (Damac Hills), Дубай, ОАЭ

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Мы предлагаем этот новый комплекс в стратегическом районе Jumeirah Village Circle. Этот проект включает в себя две башни, от студий до квартир с 2 спальнями. Он будет готов в сентябре 2024 года и будет включать ряд услуг, таких как красивый бассейн на крыше
Предлагаются апартаменты и таунхаусы с различными планировками. Из окон открываются живописные виды.
Резиденция располагает ухоженными садами и парками, сауной и парной, бассейном, детской площадкой, рестораном, парковкой, кинотеатром.
Удобства и оснащение в доме
Панорамные окна
Кондиционе…
Локация - Arjan
Окончание строительства - II 2026 г
Dolce Vita выполнен в стиле чарующей архитектуры Европы, представляет собой высотный отель + резиденция с большим количеством удобств от отмеченного наградами бутик-застройщика Vincitore Group. Проект отличается викторианской архит…