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  3. Жилой комплекс Новая резиденция LAGOON views (Phase 2) с бассейнами, садами и зонами для развлечений, Golf city (Damac Hills), Дубай, ОАЭ

Жилой комплекс Новая резиденция LAGOON views (Phase 2) с бассейнами, садами и зонами для развлечений, Golf city (Damac Hills), Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$273,467
;
16
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Описание Описание
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ID: 16623
ID новостройки на Realting
In CRM: 2365349
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 19.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

Предлагаются апартаменты с балконами.

Резиденция располагает садами, бассейнами, пляжным клубом, спа-зоной на открытом воздухе, зонами отдыха, детской площадкой.

Окончание строительства - 2 квартал 2027 года.

Удобства и оснащение в доме
  • Двойные стеклопакеты
  • Центральная система кондиционирования воздуха
  • ТВ
  • Плиточный пол
  • Стенные шкафы в спальнях
  • Кухонная мебель
  • Кухонная бытовая техника (варочная панель, вытяжка, холодильник, стиральная машина)
Расположение и объекты поблизости
  • Клуб поло и верховой езды - 10 минут
  • Автодром - 12 минут
  • Mall of the Emirates - 24 минуты
  • Медицинский центр - 9 минут
  • Школа - 5 минут

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Новая резиденция LAGOON views (Phase 2) с бассейнами, садами и зонами для развлечений, Golf city (Damac Hills), Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$273,467
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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