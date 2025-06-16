Жилой комплекс Новый комплекс апартаментов с собственными бассейнами Samana Resorts рядом с Downtown Dubai и Dubai Marina, IMPZ (Production City), Дубай

Samana Resorts - жилой проект, расположенный в самом сердце динамичного района Dubai Production City. К приобретению предлагаются студии и апартаменты с 1-2 спальнями. Каждая деталь резиденций продумана до мелочей, чтобы подарить ощущение уюта, эстетики и абсолютного комфорта. Частичная меблировка идеально сочетает удобство готового жилья и свободу выбора в оформления интерьера по своему вкусу. Для тех, кто ценит приватность и комфорт, в проекте предусмотрены апартаменты с собственными бассейнами, идеально подходящие для отдыха в любое время дня.

Каждый день здесь наполнен ощущением спокойствия и гармонии. Жители могут расслабляться у инфинити-бассейна, наслаждаться прогулками в зеленых садах или проводить время в уютных лаунж-зонах. Для ценителей активного образа жизни предусмотрены современные фитнес-центры и беговая дорожка, проложенная сквозь живописные местности, а также сауна и спа-центр. Для обеспечения максимального удобства жителей в комплексе доступны услуги консьержа 24/7, всегда готового помочь с любыми вопросами — от организации досуга до бытовых задач. Территория комплекса утопает в зелени, создавая атмосферу покоя и свежести, где можно наслаждаться прогулками и отдыхом на природе. Любители кино по достоинству оценят открытый кинотеатр под звездным небом, который станет идеальным местом для семейных вечеров и встреч с друзьями. Для маленьких жителей предусмотрена современная и безопасная детская игровая площадка. Для проведения вечеринок и уютных встреч на свежем воздухе предусмотрена зона для барбекю.

Удобства:

⁠Частный бассейн в каждой квартире

Услуги консьержа 24/7

Большое количество зеленых насаждений

Большая терраса у бассейна и джакузи

Открытый кинотеатр

⁠Детская игровая площадка

Фитнес-центр

Зона барбекю

Детский бассейн

⁠Баня и сауна

Беговая дорожка

Окончание строительства - 2 квартал 2028 года.

Удобства и оснащение в доме

Частично меблированные апартаменты

Расположение и объекты поблизости

Dubai Production City — это динамично развивающийся район с удобным расположением рядом с Sheikh Mohammed Bin Zayed Road, что обеспечивает легкий доступ к ключевым районам Дубая. Он предлагает развитую инфраструктуру, включающую офисные здания, жилые комплексы, магазины, кафе и рестораны, что делает его идеальным для жизни и работы. Здесь созданы отличные условия для семей: школы, детские сады, медицинские учреждения и детские площадки. Production City привлекателен для инвесторов благодаря доступным ценам на недвижимость и высокому потенциалу доходности.