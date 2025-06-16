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Жилой комплекс Новый комплекс апартаментов с собственными бассейнами Samana Resorts рядом с Downtown Dubai и Dubai Marina, IMPZ (Production City), Дубай

Дубай, ОАЭ
от
$296,540
24.06.2025
$296,540
22.06.2025
$295,728
21.06.2025
$296,012
20.06.2025
$297,512
19.06.2025
$296,451
18.06.2025
$294,955
17.06.2025
$295,460
15.06.2025
$295,081
14.06.2025
$295,102
13.06.2025
$295,852
12.06.2025
$298,373
11.06.2025
$298,266
10.06.2025
$299,100
08.06.2025
$298,897
07.06.2025
$297,791
06.06.2025
$298,468
05.06.2025
$299,285
04.06.2025
$298,172
03.06.2025
$299,883
01.06.2025
$300,282
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18
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 23076
ID новостройки на Realting
In CRM: 2411632
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 24.06.2025

Местонахождение

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  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

Samana Resorts - жилой проект, расположенный в самом сердце динамичного района Dubai Production City. К приобретению предлагаются студии и апартаменты с 1-2 спальнями. Каждая деталь резиденций продумана до мелочей, чтобы подарить ощущение уюта, эстетики и абсолютного комфорта. Частичная меблировка идеально сочетает удобство готового жилья и свободу выбора в оформления интерьера по своему вкусу. Для тех, кто ценит приватность и комфорт, в проекте предусмотрены апартаменты с собственными бассейнами, идеально подходящие для отдыха в любое время дня.

Каждый день здесь наполнен ощущением спокойствия и гармонии. Жители могут расслабляться у инфинити-бассейна, наслаждаться прогулками в зеленых садах или проводить время в уютных лаунж-зонах. Для ценителей активного образа жизни предусмотрены современные фитнес-центры и беговая дорожка, проложенная сквозь живописные местности, а также сауна и спа-центр. Для обеспечения максимального удобства жителей в комплексе доступны услуги консьержа 24/7, всегда готового помочь с любыми вопросами — от организации досуга до бытовых задач. Территория комплекса утопает в зелени, создавая атмосферу покоя и свежести, где можно наслаждаться прогулками и отдыхом на природе. Любители кино по достоинству оценят открытый кинотеатр под звездным небом, который станет идеальным местом для семейных вечеров и встреч с друзьями. Для маленьких жителей предусмотрена современная и безопасная детская игровая площадка. Для проведения вечеринок и уютных встреч на свежем воздухе предусмотрена зона для барбекю.

Удобства:

  • ⁠Частный бассейн в каждой квартире
  • Услуги консьержа 24/7
  • Большое количество зеленых насаждений
  • Большая терраса у бассейна и джакузи
  • Открытый кинотеатр
  • ⁠Детская игровая площадка
  • Фитнес-центр
  • Зона барбекю
  • Детский бассейн
  • ⁠Баня и сауна
  • Беговая дорожка

Окончание строительства - 2 квартал 2028 года.

Удобства и оснащение в доме

Частично меблированные апартаменты

Расположение и объекты поблизости

Dubai Production City — это динамично развивающийся район с удобным расположением рядом с Sheikh Mohammed Bin Zayed Road, что обеспечивает легкий доступ к ключевым районам Дубая. Он предлагает развитую инфраструктуру, включающую офисные здания, жилые комплексы, магазины, кафе и рестораны, что делает его идеальным для жизни и работы. Здесь созданы отличные условия для семей: школы, детские сады, медицинские учреждения и детские площадки. Production City привлекателен для инвесторов благодаря доступным ценам на недвижимость и высокому потенциалу доходности.

  • Jumeirah Golf Estates - 10 минут
  • Downtown - 12 минут
  • Dubai Marina - 15 минут
  • Palm Jumeirah - 15 минут
  • Burj Al Arab - 18 минут
  • Global Village - 20 минут
  • Dubai Mall - 25 минут
  • Al Maktoum Airport - 25 минут

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Новый комплекс апартаментов с собственными бассейнами Samana Resorts рядом с Downtown Dubai и Dubai Marina, IMPZ (Production City), Дубай
Дубай, ОАЭ
от
$296,540
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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