  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  3. Виллы с видом на город, море и озёра, в комплексе Sky Villas с развитой инфраструктурой, JLT, Дубай, ОАЭ

Виллы с видом на город, море и озёра, в комплексе Sky Villas с развитой инфраструктурой, JLT, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
€1,63 млн
;
20
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

В проекте виллы с 3-5 спальнями на верхних этажах с бассейнами. Из окон открываются панорамные виды на город, гавань Dubai Marina.

ЖК - 2 башни с элегантным интерьером и мебелью от Aston Martin, расположены в JLT.

В проекте также более 40 удобств и объектов инфраструктуры для комфортного отдыха.

Удобный план оплаты: 10% предоплата и 1–10% рассрочка каждый месяц.

Удобства и оснащение в доме

Другие удобства: терраса на крыше с зонами отдыха, зал для мероприятий и вечеринок, библиотека, бизнес-центр, услуги врача, детский сад, салон красоты, кинотеатр на открытом воздухе, настольный теннис, спортивные площадки, фотокабина, система с тропическим душем, джакузи, водная гимнастика.

Расположение и объекты поблизости

JLT — один из самых популярных районов в Дубае. В этом тихом и спокойном месте есть разные зоны для отдыха: большие озелененные участки с искусственными озерами, торговые центры, кафе и рестораны.

  • 10 минут пешком до станции метро
  • 20 минут на машине до ТЦ Dubai Mall
  • 11 минут на машине до района Palm Jumeirah
  • 20 минут на машине до Международного аэропорта Аль-Мактум
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Высотная резиденция Cavalli Tower в 850 метрах от частного пляжа, недалеко от Пальмы Джумейра и центра города, район Dubai Marina, Дубай
Дубай, ОАЭ
от
€16,60 млн
Резиденция Квартира на юге Дубая с красивым видом!
Дубай, ОАЭ
от
€169,889
Резиденция Квартира в голливудском стиле!
Дубай, ОАЭ
от
€520,773
Жилой комплекс Новая резиденция Skyros с бассейном и зоной отдыха в престижном районе Arjan, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€217,047
Жилой комплекс Новые апартаменты с видом на море, пристань для яхт и большой парк, в Beach Mansion собственным пляжем, район Beachfront, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€666,941
Вы просматриваете
Виллы с видом на город, море и озёра, в комплексе Sky Villas с развитой инфраструктурой, JLT, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€1,63 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Назад Оставить заявку Оставить заявку
Другие комплексы
Резиденция Квартира в потрясающем культовом районе Дубая!
Резиденция Квартира в потрясающем культовом районе Дубая!
Дубай, ОАЭ
от
€305,923
Сдача в: 2025
Агентство: DDA Real Estate
Помощь в получении статуса резидента. Бесплатный подбор недвижимости. Юридическое сопровождение в подарок! Park Horizon – новый элитный жилой комплекс от всемирно известного девелопера Emaar Properties, расположенный в популярном комьюнити смешанной застройки Dubai Hills Estate. Проект будет состоять из двух башен, в которых разместятся 300 просторных резиденций: апартаменты с 1–3 спальнями общей площадью от 61 кв. м до 213 кв. м, а также эксклюзивная коллекция двухэтажных таунхаусов с двумя спальнями. Во всех типах недвижимости предусмотрены зоны для отдыха на открытом воздухе: жители верхних этажей смогут расслабиться после дневной суеты на балконе или террасе, а резиденты жилых единиц, расположенных на уровне подиума, смогут провести время с семьей и друзьями или почитать книгу в собственном зеленом саду. Внутри Park Horizon предусмотрены все необходимые удобства для комфорта резидентов всех возрастов: - бассейны для взрослых и детей; - многоцелевой зал; - детская комната; - оснащенный самым современным оборудованием тренажерный зал; - подиум с ландшафтным дизайном и открытые площадки для отдыха. Резиденты Park Horizon получат прямой доступ к находящемуся в нескольких минутах ходьбы Dubai Hills Park – самому длинному из парков, расположенных в пределах комьюнити в Дубае. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ: - Комиссия 0%; - Резидентская виза сроком до 10 лет с правом продления; - Рентабельность инвестиций от 7%; - Беспроцентная рассрочка; - Высокий спрос арендаторов; - Только надёжные застройщики; - Безопасная сделка. ПЛЮСЫ РАБОТЫ С НАМИ: - Гарантируем безопасные сделки с полным юридическим сопровождением. - Подберем для Вас лучшие перспективные объекты для инвестиций и жизни. - Расскажем все о рынке недвижимости, о жизни в Дубае. - Проведем бесплатную консультацию и сэкономим Ваше время на поиск подходящих вариантов и покупку. - Работаем без комиссии. Напишите или позвоните нам, и мы расскажем Вам о самых выгодных предложениях рынка недвижимости в Дубае! Консультация бесплатно!  
Многоквартирный жилой дом 2BR | Golf Grand | Payment Plan
Многоквартирный жилой дом 2BR | Golf Grand | Payment Plan
Дубай, ОАЭ
от
€499,000
Сдача в: 2026
Агентство: Royal B I P Real Estate Brokers
Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 2-комнатную квартиру, расположенную в поместье Dubai Hills, известном как Golf Grand от Emaar План оплаты; Авансовый платеж – 10% Во время строительства – 80% На передачу – 10% Удобства и удобства; 2 спальни 2 ванны без мебели BUA; 1665 кв. Прачечная Открытая кухня фойе Прогулка в гардеробе фойе Балкон / Терраса Лобби, Лифт и Зона ожидания Приемная зона Бассейн тренажерный зал Фитнес-центр Многоцелевой зал Ландшафтная подиумная палуба 24/7 Безопасность Крытые парковочные места Баскетбол и теннисный корт Столовая и розничная торговля Супермаркет и Торговая зона Медицинский центр Спортивный корт Беговая, беговая и велосипедная зона сад Детский парк Школа и Институт Cabanas Тропические Садовые Районы Соседство поблизости; Резиденция Поло – 4,8 км Дубайский научный парк – 5,6 км Аль Барша – 5,8 км Вилла Лантана – 5,8 км Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Резиденция Квартира-студия в популярном районе Дубая!
Резиденция Квартира-студия в популярном районе Дубая!
Дубай, ОАЭ
от
€157,519
Сдача в: 2025
Агентство: DDA Real Estate
Помощь в получении статуса резидента. Бесплатный подбор недвижимости. Юридическое сопровождение в подарок! Elitz by Danube расположен в первоклассном районе в развитом сообществе JVC. Комплекс станет архитектурной достопримечательностью в этом районе. Elitz - это башни-близнецы с жилыми, торговыми и коммерческими помещениями. Jumeirah Village Circle - одно из самых популярных сообществ Дубая. JVC предлагает множество вариантов жилья, конкурентоспособные цены и яркий жизненный опыт. Это семейное сообщество предоставляет жителям множество преимуществ, включая удобное расположение, доступ к различным вариантам развлечений и множеству спортивных сооружений, а также другие удобства. Инфраструктура: - детский сад; - кинотеатр; - мини-клуб; - зона отдыха; - сауна; - СПА-центр; - салон красоты; - фитнес-зал; - площадка для барбекю; - детская площадка и бассейн; - бассейн; - мини-гольф; - теннисный корт; - система «умный дом»; - парковка. Расположение: - Близко к автобусным остановкам; - Близко к торговым центрам; - Близко к школе; - Близко от детского сада; - Вид на город; - Вид на парк/сад. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ: - Комиссия 0%; - Резидентская виза сроком до 10 лет с правом продления; - Рентабельность инвестиций от 7%; - Беспроцентная рассрочка; - Высокий спрос арендаторов; - Только надёжные застройщики; - Безопасная сделка. ПЛЮСЫ РАБОТЫ С НАМИ: - Гарантируем безопасные сделки с полным юридическим сопровождением. - Подберем для Вас лучшие перспективные объекты для инвестиций и жизни. - Расскажем все о рынке недвижимости, о жизни в Дубае. - Проведем бесплатную консультацию и сэкономим Ваше время на поиск подходящих вариантов и покупку. - Работаем без комиссии. Напишите или позвоните нам, и мы расскажем Вам о самых выгодных предложениях рынка недвижимости в Дубае! Консультация бесплатно!
Realting.com
Перейти