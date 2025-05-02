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  4. Жилой комплекс Новый комплекс вилл на берегу океана Jumeirah Asora Bay с бассейнами, оздоровительным центром и панорамными видами, La Mer, Дубай, ОАЭ

Жилой комплекс Новый комплекс вилл на берегу океана Jumeirah Asora Bay с бассейнами, оздоровительным центром и панорамными видами, La Mer, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$100,69 млн
14.04.2025
$100,07 млн
13.04.2025
$100,13 млн
12.04.2025
$100,50 млн
11.04.2025
$102,78 млн
10.04.2025
$103,19 млн
09.04.2025
$103,71 млн
08.04.2025
$103,65 млн
06.04.2025
$103,71 млн
05.04.2025
$102,76 млн
04.04.2025
$104,14 млн
03.04.2025
$105,29 млн
02.04.2025
$105,07 млн
01.04.2025
$104,83 млн
30.03.2025
$104,51 млн
29.03.2025
$105,29 млн
28.03.2025
$105,68 млн
27.03.2025
$105,31 млн
26.03.2025
$105,24 млн
25.03.2025
$104,88 млн
24.03.2025
$104,52 млн
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 25263
ID новостройки на Realting
In CRM: 2431092
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

Представьте место, где современный дизайн сливается с нетронутой природой, создавая настоящий райский уголок на побережье. Jumeirah Asora Bay — это эксклюзивный жилой проект, расположенный среди живописных зеленых холмов и скрытых бухт, где каждый день начинается с умиротворяющих видов на лазурные воды Арабского залива.

Проект включает всего 35 роскошных резиденций, среди которых апартаменты с 4-7 спальнями и уникальные особняки на берегу океана с 7 спальнями. Каждое пространство продумано до мелочей, чтобы создать атмосферу уединения и безупречного комфорта. Частные террасы, бассейны-инфинити, дизайнерские интерьеры с использованием натуральных материалов и захватывающие виды на море делают каждую резиденцию произведением искусства.

В вашем распоряжении оздоровительный центр, клуб для резидентов, панорамные террасы для йоги, беговые дорожки среди холмов и современные спортивные площадки. Здесь можно отдохнуть в окружении природы, восстановить силы в спа-комплексе с бассейнами и эксклюзивными процедурами, а затем насладиться прогулками по тенистым садам, которые плавно переходят в белоснежный пляж.

Удобства:

  • Бассейны
  • Оздоровительный центр
  • Тренажерный зал
  • Спортивные площадки
  • Панорамные террасы для йоги
  • Спа
  • Беговые дорожки
  • Тенистые сады

Окончание строительства - 1 квартал 2029 года.

Рассрочка: 60/40

Особенности квартир

Без мебели.

Расположение и объекты поблизости
  • Пляж J1 - 4 минуты
  • Dubai Mall - 10 минут
  • Джумейра-Бич - 13 минут
  • Бурдж Халифа - 11 минут
  • Международный аэропорт Дубай - 17 минут
  • Mall of the Emirates - 18 минут
  • Бурдж-аль-Араб - 21 минута
  • Пальма Джумейра - 33 минуты
  • Дубай Марина - 30 минут

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Новый комплекс вилл на берегу океана Jumeirah Asora Bay с бассейнами, оздоровительным центром и панорамными видами, La Mer, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$100,69 млн
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