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Виллы и таунхаусы Victoria в экологически чистом районе с водоемами, парками, спортивными площадками, Damac Hills 2, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
€386,000
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5
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О комплексе

Комьюнити Victoria – это жилой проект, располагается на отдаленной от городской суеты территории Dubailand, в районе Damac Hills 2.

Проект представляет собой комфортабельные виллы с 3-4 спальнями и таунхаусы от 1-6 спальнями. Внешний фасад жилых объектов выполнен в современном стиле, а во внутренней отделке интерьеров использованы теплые пастельные тона.

Удобства и оснащение в доме

К услугам жильцов комплекса также предоставляются общие удобства территории: озера и парки, волейбольные, баскетбольные площадки, теннисные корты, сад бабочек, общественный амфитеатр, кинотеатры, беговые и велосипедные дорожки, пляжная зона отдыха, ферма с животными, служба охраны.

Преимущества

Район Damac Hills 2 подходит для проживания людей, ценящих экологическую привлекательность территории, спокойствие и быстрый доступ к инфраструктурным объектам.

Средний показатель ROI на виллы и таунхаусы по району Damac Hills 2 составляет 5%, покупка жилья в комьюнити Victoria может стать выгодным вложением для инвестора.

Расположение и объекты поблизости

Территория, на которой располагается комплекс, представляет собой район с искусственными водоемами, парковыми зонами, спортивными площадками и инфраструктурными объектами. В 5 минутах езды от комплекса находится общественный центр, где расположены супермаркет Carrefour, рестораны Nay Oxygen Cafe & Restaurant, Dough Me Nation и Altoot Alabyad Truck Food.

Общественный транспорт в Damac Hills 2 пока не развит, поэтому жильцам предлагается пользоваться личным автомобилем или услугами такси.

Дорога до крупных торговых центров от вилл Victoria составит около 30 минут. За это время можно доехать до Dubai Outlet Mall, Cityland Mall или LuLu Hypermarket. Также, в получасе езды от комьюнити находятся развлекательные объекты, такие как:

  • поле для гольфа Trump International Golf Club;
  • стадион Dubai Rugby Sevens;
  • поло и конный клубы Plantation Equestrian and Polo Club;
  • развлекательный городок Global Village;
  • крытый парк с аттракционами IMG Worlds of Adventure.

До Downtown Dubai с основными достопримечательностями дорога от комьюнити составляет около 35 минут, до аэропортов DXB и Al Maktoum – 40 минут, а до ближайших пляжей ехать придется около 45 минут.

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

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Виллы и таунхаусы Victoria в экологически чистом районе с водоемами, парками, спортивными площадками, Damac Hills 2, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€386,000
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