Жилой комплекс Полностью меблированные апартаменты в новом комплексе Aspirz, Дубай Спортс Сити, ОАЭ

Представляем уникальную возможность стать владельцем жилой недвижимости в одном из самых динамичных и престижных районов Дубая. Проект Aspirz — настоящее воплощение современной концепции городского образа жизни, объединяющей в себе жилые апартаменты и офисные пространства, что делает его идеальным выбором для всех, кто ценит качество и удобство.

Проект отличается особенной продуманностью инфраструктуры: отдельные входы для жилых комплексов и офисных помещений создают атмосферу уединения для жильцов, одновременно позволяя бизнесу процветать в удобной и хорошо организованной среде. Внутренний двор и общественные зоны украшают более 30 различных удобств, где каждый найдет что-то по душе.

Этот жилой комплекс — это не просто место для жизни, а полноценная среда для работы, отдыха и развлечений, где каждая деталь продумана для вашего удобства. Здесь вы найдете все необходимое для современного образа жизни — комфорт, безопасность, стиль и многообразие возможностей для активного отдыха и деловых встреч.

Особенности квартир

Здесь вы найдете современные, полностью меблированные резиденции, созданные с учетом самых высоких стандартов комфорта. Варианты планировок включают студии, а также просторные 1, 2 и 3-комнатные апартаменты. Все квартиры оборудованы современными системами “умного дома”.

Удобства и оснащение в доме

Здесь есть просторные конференц-залы и банкетные залы для проведения мероприятий и деловых встреч, современные коворкинги и бизнес-центры, а также креативные пространства. Для любителей активного образа жизни на территории расположены крытые и открытые спортивные площадки: тренажерные, площадки для йоги и зумба, а также падел-корт, баскетбольные площадки, поле для крикета и многофункциональные тренировочные пространства. Для тех, кто ценит спокойствие и расслабление, предусмотрены сауна, джакузи, парные, а также зоны для барбекю, где можно провести время с друзьями и близкими. Для семей с детьми созданы отдельные игровые площадки, детский сад, бассейны для малышей, а также стены для скалолазания. Обустроенная зона отдыха включает уютное кафе, где можно насладиться ароматным кофе и свежими десертами, а также просторный бассейн для взрослых и отдельный детский бассейн. Вся территория окружена беговыми и прогулочными тропами.