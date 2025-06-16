Жилой комплекс Новый комплекс меблированных апартаментов DGM Vision с бассейнами, детским садом и панорамными видами, Jumeirah Garden City, Дубай, ОАЭ

Проект DGM Vision — это не просто здание, а тщательно продуманный образ жизни в престижной локации Jumeirah Garden City, где гармонично объединены современный комфорт, высококлассная инфраструктура и близость ко всем ключевым точкам города. Комплекс включает в себя полностью меблированные апартаменты с 1-2 спальнями. Резиденции утопают в свете, который заливает просторные комнаты сквозь панорамные окна. Потолки высотой 3,5 метра создают ощущение свободы, а из окон открываются завораживающие панорамы Дубая, где городской пейзаж сочетается с видами на природные ландшафты.

Каждая деталь здесь продумана до мелочей: от утонченной отделки холлов и коридоров до премиальной мебели и встроенной бытовой техники. На первом этаже и на крыше апартаментов расположены собственные бассейны, позволяющие наслаждаться отдыхом, не покидая своего дома. Система «умный дом» обеспечивает максимальный комфорт и безопасность, а консьерж-сервис, услуги уборки по запросу и даже детский сад на дому превращают вашу жизнь в пример современного удобства.

Жителям DGM Vision доступна инфраструктура мирового уровня: тренажёрный зал с современным оборудованием и персональными тренировками, бассейн для дневного отдыха, крытая лаунж-зона с панорамными видами на закаты и огни ночного города. Прогулки по зелёным аллеям Jumeirah Garden City, близость к магазинам, ресторанам и культурным достопримечательностям создают атмосферу, в которой легко совмещать активную городскую жизнь с уединением и комфортом.

Удобства:

Панорамные окна

Высокие потолки (3,5 м)

Бассейны

Система «умный дом»

Консьерж-сервис

Уборка

Детский сад

Современный тренажёрный зал

Зона отдыха на крыше с панорамными видами

Близость к метро, центру города и пляжу

Окончание строительства - 4 квартал 2025 года.

Рассрочка: 20/80

Особенности квартир

Полностью меблированные апартаменты

Расположение и объекты поблизости

Отличное расположение: всего 5 минут до знаменитого Museum of the Future, 7 минут до Downtown и Business Bay, 10 минут до пляжа Jumeirah и пешая доступность до станции метро World Trade Center делают это местоположение идеальным как для личного проживания, так и для высокодоходной краткосрочной аренды.