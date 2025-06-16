  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  3. Дубай
  4. Жилой комплекс Новый комплекс меблированных апартаментов DGM Vision с бассейнами, детским садом и панорамными видами, Jumeirah Garden City, Дубай, ОАЭ

Жилой комплекс Новый комплекс меблированных апартаментов DGM Vision с бассейнами, детским садом и панорамными видами, Jumeirah Garden City, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$479,367
;
11
Оставить заявку
Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 27413
ID новостройки на Realting
In CRM: 2473666
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 13.08.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай
  • Метро
    Emirates Towers (~ 800 м)
  • Метро
    World Trade Centre (~ 900 м)

О комплексе

Проект DGM Vision — это не просто здание, а тщательно продуманный образ жизни в престижной локации Jumeirah Garden City, где гармонично объединены современный комфорт, высококлассная инфраструктура и близость ко всем ключевым точкам города. Комплекс включает в себя полностью меблированные апартаменты с 1-2 спальнями. Резиденции утопают в свете, который заливает просторные комнаты сквозь панорамные окна. Потолки высотой 3,5 метра создают ощущение свободы, а из окон открываются завораживающие панорамы Дубая, где городской пейзаж сочетается с видами на природные ландшафты.

Каждая деталь здесь продумана до мелочей: от утонченной отделки холлов и коридоров до премиальной мебели и встроенной бытовой техники. На первом этаже и на крыше апартаментов расположены собственные бассейны, позволяющие наслаждаться отдыхом, не покидая своего дома. Система «умный дом» обеспечивает максимальный комфорт и безопасность, а консьерж-сервис, услуги уборки по запросу и даже детский сад на дому превращают вашу жизнь в пример современного удобства.

Жителям DGM Vision доступна инфраструктура мирового уровня: тренажёрный зал с современным оборудованием и персональными тренировками, бассейн для дневного отдыха, крытая лаунж-зона с панорамными видами на закаты и огни ночного города. Прогулки по зелёным аллеям Jumeirah Garden City, близость к магазинам, ресторанам и культурным достопримечательностям создают атмосферу, в которой легко совмещать активную городскую жизнь с уединением и комфортом.

Удобства:

  • Панорамные окна
  • Высокие потолки (3,5 м)
  • Бассейны
  • Система «умный дом»
  • Консьерж-сервис
  • Уборка
  • Детский сад
  • Современный тренажёрный зал
  • Зона отдыха на крыше с панорамными видами
  • Близость к метро, центру города и пляжу

Окончание строительства - 4 квартал 2025 года.

Рассрочка: 20/80

Особенности квартир

Полностью меблированные апартаменты

Расположение и объекты поблизости

Отличное расположение: всего 5 минут до знаменитого Museum of the Future, 7 минут до Downtown и Business Bay, 10 минут до пляжа Jumeirah и пешая доступность до станции метро World Trade Center делают это местоположение идеальным как для личного проживания, так и для высокодоходной краткосрочной аренды.

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Clearpoint
Дубай, ОАЭ
от
$1,28 млн
Жилой комплекс Park Boulevard
Дубай, ОАЭ
от
$322,600
Жилой комплекс Новая высотная резиденция Mercer House с бассейнами и спа-центрами, JLT Uptown, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$1,75 млн
Жилой комплекс ORA Residences
Дубай, ОАЭ
от
$209,832
Многоквартирный жилой дом Harbour Lights
Дубай, ОАЭ
от
$798,356
Вы просматриваете
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных апартаментов DGM Vision с бассейнами, детским садом и панорамными видами, Jumeirah Garden City, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$479,367
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Дубай, ОАЭ
от
$1,30 млн
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 8
Площадь 92–163 м²
3 объекта недвижимости 3
Ocean House находится в нескольких минутах езды от улицы Шейха Зайда, откуда легко добраться до остальной части Дубая. Неудивительно, что Пальма Джумейра, усеянная несколькими 5-звездочными отелями, включая всемирно известный Atlantis The Palm Dubai Hotel & Resort, является популярным местом…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
92.0
1,30 млн
Квартира 2 комнаты
130.0
1,57 млн
Квартира 3 комнаты
163.0
2,17 млн
Агентство
Geo Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс Высотный жилой комплекс 1st Residences с бассейном рядом со станцией метро, Zabeel, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Высотный жилой комплекс 1st Residences с бассейном рядом со станцией метро, Zabeel, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$1,13 млн
Резиденция располагает тренажерным залом и беговой дорожкой, открытым бассейном и зонами для загара, детскими площадками, зоной барбекю. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в пешей доступности от станции метро и остановок общественного транспорта, рядом с Шейх-Зайед-Роа…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Casa Canal
Жилой комплекс Casa Canal
Дубай, ОАЭ
от
$6,30 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 13
Площадь 418–530 м²
2 объекта недвижимости 2
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%;…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Вилла
530.0
8,90 млн
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в ОАЭ
Как продать квартиру в ОАЭ: пошаговый гайд для физлиц
16.06.2025
Как продать квартиру в ОАЭ: пошаговый гайд для физлиц
В Дубае запустили платформу Prypco Mint для токенизации недвижимости на блокчейне XRP
03.06.2025
В Дубае запустили платформу Prypco Mint для токенизации недвижимости на блокчейне XRP
Инвестиции в недвижимость ОАЭ: 5 перспективных новостроек по всей стране
13.05.2025
Инвестиции в недвижимость ОАЭ: 5 перспективных новостроек по всей стране
От аренды до продуктов. Сколько стоит жить в Дубае
02.05.2025
От аренды до продуктов. Сколько стоит жить в Дубае
Как вернуть Tax Free в ОАЭ — все нюансы и актуальные условия
18.03.2025
Как вернуть Tax Free в ОАЭ — все нюансы и актуальные условия
Шарджа обгоняет Дубай? Количество сделок с недвижимостью в этом Эмирате выросло на 102% за год
26.02.2025
Шарджа обгоняет Дубай? Количество сделок с недвижимостью в этом Эмирате выросло на 102% за год
Зачем Дубай строит специализированный криптонебоскреб?
30.01.2025
Зачем Дубай строит специализированный криптонебоскреб?
457 участков в Дубае переводят во фрихолд: условия и процесс
29.01.2025
457 участков в Дубае переводят во фрихолд: условия и процесс
Показать все публикации