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Cosmopolitan

Дубай, ОАЭ
от
€612,505
;
4
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Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
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О комплексе

Жилой комплекс Cosmopolitan расположен на берегу лагуны с кристально чистой водой, в окружении трех зеленых парков. Проект состоит из трех башен, из которых открываются потрясающие виды на Дубай и самый высокий в мире небоскреб Бурдж-Халифа. Благодаря просторным квартирам в современном стиле и широкому спектру удобств, этот комплекс предлагает образ жизни, похожий на отдых, круглый год.

Инфраструктура комплекса

  • Бассейны для взрослых и детей
  • Открытый и закрытый фитнес
  • Детские площадки и игровые зоны
  • Приватная  набережная
  • Рекреационные зоны
  • Wellness Sauna
  • Зона барбекю
  • Рестораны
  • Магазины

MBR City является одним из крупнейших многофункциональных районов в Дубае. Также он является одним из самых молодых проектов в эмирате, поскольку его строительство началось в 2012 году. Полная реализация района запланирована на 2030 год, при этом его общая площадь составляет 108 км2. На данный момент в MBR City уже довольно хорошо развита социальная инфраструктура: детские сады, международные школы, университеты и медицинские клиники. Мастер-план развития района, включает в себя строительство самого большого торгового центра в мире, отелей, спортивных центров, клиник, а также станции метро.

В MBR City расположена 7-километровая лагуна, которая является самой большой по протяженности в мире рукотворной лагуной с кристально чистой водой и песчаными пляжами. Этот район также знаменит своим крупнейшим в мире искусственным пляжем с 14-километровыми набережными. Более того, в MBR City есть велотрасса (8.3 км), поле для гольфа, ипподром и заповедник.

Дополнительно

  • Охрана
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Управляющая компания
  • Огороженная территория
  • Паркинг
  • Лифт
  • Онлайн-показ
Параметры объекта
Класс
Класс
Премиум-класс
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Монолитный
Год сдачи
Год сдачи
2025
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
41
Квартиры в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², EUR
Цена квартиры, EUR
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 144.2 – 144.7
Цена за м², EUR 4,244 – 4,248
Цена квартиры, EUR 612,505 – 614,042
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 137.4
Цена за м², EUR 4,903
Цена квартиры, EUR 673,715
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
Инфраструктура рядом
Аэропорт 9 000 м
Детский сад 3 700 м
Магазин 100 м
Метро 4 500 м
Море 7 000 м
Остановка транспорта 100 м
Торговый центр 2 000 м
Школа 200 м

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Cosmopolitan
Дубай, ОАЭ
от
€612,505
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Royal BIP Real Estate Brokers с радостью предлагает своим клиентам удивительные апартаменты с 2 спальнями, расположенные в самом сердце острова Блюватерс, известного как залив Блюватерс от Meraas Удобства и удобства; 2 спальни 2 ванны без мебели BUA; 1549 кв. Прачечная Область магазина Горничная комната Балкон / Терраса тренажерный зал Район барбекю Медицинский центр Зона отдыха Ресторан и Кафе Столовая и розничная торговля Супермаркет и Торговая зона Бассейн Доступ к пляжу Беговая дорожка, трасса для бега и езды на велосипеде Водная активность Спа и Сауна Зона йоги и медитации Расположение рядом; Шейх Зайед Роуд ( 05 минут ) Дубай Марина ( 10 минут ) Jumeirah Beach Residence ( 15 минут ) Центр города Дубай ( 20 минут ) Международный аэропорт Дубая ( 40 минут ) Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Агентство
Royal B I P Real Estate Brokers
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Жилой комплекс The Community: Инвестиционные апартаменты под 9% годовых в центре района Motor City, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс The Community: Инвестиционные апартаменты под 9% годовых в центре района Motor City, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€147,997
Резиденция The Community отличается богатой инфраструктурой: в комплексе будет собственный кинотеатр, теннисные корты и волейбольные площадки, детская игровая зона и зоны отдыха, магазины, ресторан, клуб для занятий йогой и симулятор гольфа, открытый инфинити бассейн 90 м, тренажерный зал и спа-центр, парковка. Девелопер проекта Aqua Properties — надёжный застройщик с многолетним опытом работы на рынке Дубая. В 2018 году компания вошла в рейтинг Forbes «Top Real Estate Companies». Срок сдачи: 2025 год. Преимущества Инвестиции на этапе строительства обеспечивают арендный доход выше среднего в Дубае — 9% годовых. Такие показатели обеспечивают плюсы локации: в районе мало свободного жилья и новых строек при высоком спросе арендаторов. Район Motor City находится в 15-20 минутах от Dubai Investment Park и Dubai Marina. Локация динамично развивается и демонстрирует высокий рост цен на жильё. Арендная доходность проекта на уровне отеля, но у инвесторов нет обязательства по передаче объекта в управление: после сдачи можно перепродать квартиру или самостоятельно сдавать. Защищённая сделка с регистрацией в DLD, финансирование ведётся по эскроу. При полной оплате предоставляется скидка. Расположение и объекты поблизости Motor City — это зелёный жилой район с развитой инфраструктурой, который расположен рядом с трассой «Формулы 4» и автодромом, ежегодно привлекающим более 300 000 зрителей со всего мира. В шаговой доступности от The Community находится торговый центр First Avenue Mall с детскими площадками и центрами семейного досуга. Рядом с комплексом есть школа, медицинский центр, супермаркеты, кафе и рестораны: Starbucks, Wendy's, KFC и др. Проезд от The Community: до магистрали Sheikh Mohammed Bin Zayed Road – 4 минуты; до Dubai Marina – 20 минут; до Downtown Dubai – 25 минут.
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Palm Beach Towers 3
Жилой комплекс Palm Beach Towers 3
Дубай, ОАЭ
от
€1,05 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 52
Площадь 109 м²
1 объект 1
Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровождение сделки. Башня Palm Beach Tower 3, расположенная на острове Palm Jumeirah, является третьим зданием в престижном комплексе Palm Beach Towers от застройщика Nakheel. Новый 51-этажный комплекс предлагает роскошную коллекцию изысканных апартаментов с 1–3 спальнями и меблировкой от итальянской компании B&B Italia. Площадь апартаментов варьируется от 102 кв. м до 201 кв. м. Все резиденции в Palm Beach Tower 3 будут обустроены балконами, откуда будет открываться шикарный вид на побережье. Жители комплекса смогут воспользоваться множеством удобств для отдыха, в числе которых: - зона для занятий йогой; - тренажерный зал; - игровая площадка и спортивные сооружения; - СПА; - частный пляж; - пристань для лодок; - парк на набережной и променад; - открытый инфинити-бассейн; - смотровая площадка; - магазины розничной торговли; - лаундж; - кафе; - многоцелевой зал; - крытая и открытая детские игровые зоны. Расположение: Комплекс Palm Beach Towers будет расположен на выезде на культовый остров Palm Jumeirah, что обеспечивает его резидентам легкий доступ к материковой части Дубая. В нескольких минутах ходьбы от небоскреба находятся 2 трамвайные станции – Palm Jumeirah 1 и Palm Jumeirah 2. Благодаря удобному расположению здания от Palm Beach Tower 3 можно быстро добраться до ряда эксклюзивных отелей, курортов и F&B заведений эмирата, включая One & Only Mirage, The Dining Room, The Samovar Lounge, Traditional Cafe Courtyard и мн. др. Всего в 5 минутах ходьбы от башни находятся несколько объектов социальной инфраструктуры: - пляж Pine Beach; - спа-салон Oriental Hammam; - Al Sofouh (супермаркет); - ZOOM (круглосуточный магазин). В нескольких минутах езды от Palm Beach Tower 3 есть множество знаковых достопримечательностей острова Palm Jumeirah, включая премиальный проект Palm Tower, торговый центр Golden Mile Galleria и элитный комплекс The Royal Atlantis Resort & Residences.
Агентство
DDA Real Estate
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Агентство
DDA Real Estate
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