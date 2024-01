Cosmopolitan

Дубай, ОАЭ

Башня Palm Beach Tower 3, расположенная на острове Palm Jumeirah, является третьим зданием в престижном комплексе Palm Beach Towers от застройщика Nakheel. Новый 51-этажный комплекс предлагает роскошную коллекцию изысканных апартаментов с 1–3 спальнями и меблировкой от итальянской компании B&B Italia. Площадь апартаментов варьируется от 102 кв. м до 201 кв. м. Все резиденции в Palm Beach Tower 3 будут обустроены балконами, откуда будет открываться шикарный вид на побережье. Жители комплекса смогут воспользоваться множеством удобств для отдыха, в числе которых: - зона для занятий йогой; - тренажерный зал; - игровая площадка и спортивные сооружения; - СПА; - частный пляж; - пристань для лодок; - парк на набережной и променад; - открытый инфинити-бассейн; - смотровая площадка; - магазины розничной торговли; - лаундж; - кафе; - многоцелевой зал; - крытая и открытая детские игровые зоны. Расположение: Комплекс Palm Beach Towers будет расположен на выезде на культовый остров Palm Jumeirah, что обеспечивает его резидентам легкий доступ к материковой части Дубая. В нескольких минутах ходьбы от небоскреба находятся 2 трамвайные станции – Palm Jumeirah 1 и Palm Jumeirah 2. Благодаря удобному расположению здания от Palm Beach Tower 3 можно быстро добраться до ряда эксклюзивных отелей, курортов и F&B заведений эмирата, включая One & Only Mirage, The Dining Room, The Samovar Lounge, Traditional Cafe Courtyard и мн. др. Всего в 5 минутах ходьбы от башни находятся несколько объектов социальной инфраструктуры: - пляж Pine Beach; - спа-салон Oriental Hammam; - Al Sofouh (супермаркет); - ZOOM (круглосуточный магазин). В нескольких минутах езды от Palm Beach Tower 3 есть множество знаковых достопримечательностей острова Palm Jumeirah, включая премиальный проект Palm Tower, торговый центр Golden Mile Galleria и элитный комплекс The Royal Atlantis Resort & Residences.