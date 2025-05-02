Жилой комплекс Брендированный жилой комплекс Chelsea Residences с пляжным клубом и мариной в Дубай Маритайм Сити, ОАЭ

Chelsea Residences — жилой проект, в котором роскошь, спортивный дух и природа сливаются в единое гармоничное пространство. Шесть впечатляющих башен, архитектурный образ которых навеян красотой коралловых рифов и динамикой подводного мира, воплощают в себе энергетику знаменитого футбольного клуба Челси.

К приобретению доступны апартаменты с 1-3 спальнями. Каждая деталь резиденции продумана до мелочей: от дизайна, способствующего единению с природой, до панорамных окон, из которых открываются захватывающие виды на 270 градусов.

На территории комплекса вы найдете пляжный клуб — зону с атмосферой элитного морского курорта прямо у порога вашего дома. Футбольные болельщики и просто любители активного досуга оценят симулятор футбольного поля, где можно почувствовать себя на стадионе мирового уровня. Великолепный инфинити-бассейн позволяет расслабиться после тяжелого дня. Для самых маленьких жителей предусмотрены специальные детские зоны, наполненные яркими красками и безопасными развлечениями. Уникальный парк с элементами паркура подойдет для тех, кто любит движение и риск. Оздоровительный центр — это настоящий центр баланса и восстановления, где забота о теле и душе становится настоящим искусством.

Расположение и объекты поблизости

Chelsea Residences Dubai находится в оживленном районе Dubai Maritime City, что обеспечит быстрый доступ к ключевым локациям эмирата. Palm Jumeirah и Business Bay находятся всего в 25 минутах езды на автомобиле от резиденций.