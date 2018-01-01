Новая резиденция Bay Residences с бассейнами, садами и кинотеатром, Dubai Islands, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
2 197 м²
1
Сдача в: 2026
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Lanai Islands by Majid Al Futtaim - это комплекс роскошных вилл, расположенный в районе Tilal Al Ghaf. На территории комплекса и за его пределами вы найдете огромное количество городских удобств и услуг, необходимых для комфортной жизни.
Комплекс вилл Lanai Islands предлагает своим гостям проживание в одной из нескольких огромных и роскошных вилл с 4-8 спальнями, каждая из которых имеет собственные бассейны, террасы и сады, а также прекрасный вид на Персидский залив.
Инфраструктура:
Комплекс оснащен множеством удобств для комфорта проживающих. Здесь есть столовая, где вы сможете наслаждаться вкуснейшей едой. Поддерживать себя в форме вы сможете в современном тренажерном зале на территории комплекса, а также сможете посещать бассейн.
Поблизости находятся такие удобства, как магазины, рестораны, парковка, супермаркеты, детские игровые площадки, спортивные сооружения и школы.
Кроме того, жители комплекса могут наслаждаться множеством других удобств, включая приватный пляж, рестораны, спа-центр, фитнес-центр и многие другие. Также комплекс оснащен камерами видеонаблюдения, зонами барбекю и пышными зелеными парками.
Расположение:
Многофункциональное сообщество предлагает уединение и спокойствие, при этом оно расположено недалеко от центральной части Дубая.
Довольно близко к комплексу расположено несколько известных достопримечательностей. Жители с легкостью могут добраться на автомобиле до знаменитого отеля Burj Al Arab, до острова Palm Jumeirah и до невероятно развитого района Dubai Marina.
В непосредственной близости вы найдете автобусные остановки и общественные парковки. Дорога до Международного Аэропорта Дубая займет около 30 минут.
Позвоните или напишите, мы с удовольствием проконсультируем Вас бесплатно! Предоставим варианты планировок!