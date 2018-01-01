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Новая резиденция Bay Residences с бассейнами, садами и кинотеатром, Dubai Islands, ОАЭ

Deira, ОАЭ
от
€951,344
;
7
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О комплексе

Предлагаются апартаменты с большими террасами и панорамными видами.

Резиденция располагает бассейнами для детей и взрослых, баром, детской площадкой, садами, кинотеатром, кафе, тренажерным залом, зоной отдыха, игровой комнатой.

Окончание строительства - 4 квартал 2026 года.

Удобства и оснащение в доме
  • Встроенная кухня
  • Стенные шкафы
  • Бытовая техника
Расположение и объекты поблизости
  • Международный аэропорт Дубай - 18 минут (13 км)
  • Даунтаун Дубай - 26 минут (19 км)
  • Дубай Молл - 25 минут (18 км)
Местонахождение новостройки
Deira, ОАЭ

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Новая резиденция Bay Residences с бассейнами, садами и кинотеатром, Dubai Islands, ОАЭ
Deira, ОАЭ
от
€951,344
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