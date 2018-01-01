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Nadine 2

Дубай, ОАЭ
Цена по запросу
;
13
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О комплексе

Современные апартаменты в новом комплексе Nadine 2 в районе Al Furjan! В апартаментах полностью меблирована кухня! Пpeкраcнaя кваpтира для жизни, инвестиций и cдачу в aренду!

Удобства: открытый внутренний двор, бассейны, дорожки для бега, спортзал, СПА, сауны, детские площадки, парки и многое другое.

Расположение:
23 минуты до центра Дубая
20 минут до аэропорта Аль-Мактум
15 минут до Пальма Джумейра
30 минут до аэропорта DXB

Благодаря выгодному расположению комплекса жители с легкостью смогут добраться до самых популярных мест города.

План оплаты:
30% - на этапе строительства
70% - по завершении

С удовольствием ответим на все Ваши вопросы, звоните или пишите! Предоставим каталог инвестора!

Дополнительно

  • Охрана
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Паркинг
  • Лифт
  • Онлайн-показ
Параметры объекта
Год сдачи
Год сдачи
2024
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
10
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

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Nadine 2
Дубай, ОАЭ
Цена по запросу
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Агентство
DDA Real Estate
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Агентство
DDA Real Estate
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