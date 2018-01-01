Современные апартаменты в новом комплексе Nadine 2 в районе Al Furjan! В апартаментах полностью меблирована кухня! Пpeкраcнaя кваpтира для жизни, инвестиций и cдачу в aренду!
Удобства: открытый внутренний двор, бассейны, дорожки для бега, спортзал, СПА, сауны, детские площадки, парки и многое другое.
Расположение:
23 минуты до центра Дубая
20 минут до аэропорта Аль-Мактум
15 минут до Пальма Джумейра
30 минут до аэропорта DXB
Благодаря выгодному расположению комплекса жители с легкостью смогут добраться до самых популярных мест города.
План оплаты:
30% - на этапе строительства
70% - по завершении
С удовольствием ответим на все Ваши вопросы, звоните или пишите! Предоставим каталог инвестора!