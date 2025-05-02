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  3. Жилой комплекс Премиальный жилой комплекс с парками и живописным садом на крыше, рядом с метро, Al Furjan, Дубай, ОАЭ

Жилой комплекс Премиальный жилой комплекс с парками и живописным садом на крыше, рядом с метро, Al Furjan, Дубай, ОАЭ

Дубай, Объединённые Арабские Эмираты
от
$928,586
18.05.2025
$928,586
17.05.2025
$925,161
16.05.2025
$925,778
14.05.2025
$933,231
13.05.2025
$923,279
11.05.2025
$921,288
10.05.2025
$924,366
09.05.2025
$916,858
08.05.2025
$913,521
07.05.2025
$916,680
14.04.2025
$912,569
13.04.2025
$913,104
12.04.2025
$916,503
11.04.2025
$937,221
10.04.2025
$941,040
09.04.2025
$945,762
08.04.2025
$945,175
06.04.2025
$945,735
05.04.2025
$937,120
04.04.2025
$949,636
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 14428
ID новостройки на Realting
In CRM: 2346737
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 19.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Объединённые Арабские Эмираты
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

Trussardi Residences — это 11-этажная башня с великолепным архитектурным дизайном, сочетающим в себе подчеркнутую современность Дубая с классической итальянской эстетикой.

Резиденции полностью меблированы эксклюзивными предметами из коллекции Trussardi Casa, дополняющими уникальный интерьер.

Удобства и оснащение в доме

Подробнее: 26-метровый панорамный бассейн, 7 парков, включая сад на крыше, спортивные площадки, зоны йоги, спортзал, беговая дорожка на 200 метров, брендовые ресторан и кафе, библиотека, лаунж-зоны, салон красоты и спа, личный бассейн с апартаментами, система обеззараживания воздуха

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится рядом со станцией метро, недалеко от пляжа JBR Beach, колеса обозрения Ain Dubai и Dubai Marina.

Al Furjan – один из наиболее популярных жилых районов Дубая. Он примечателен живописными окрестностями и близостью к основным центрам торговли и отдыха.

Al Furjan также славится своей спокойной семейной атмосферой. Район обеспечивает легкий доступ к основным автомагистралям города и находится в непосредственной близости от таких ключевых достопримечательностей, как Dubai Marina, Bluewaters и Palm Jumeirah. Al Furjan станет отличным выбором для тех, кто ищет современное сообщество с хорошей транспортной доступностью.

Местонахождение на карте

Дубай, Объединённые Арабские Эмираты

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Жилой комплекс Премиальный жилой комплекс с парками и живописным садом на крыше, рядом с метро, Al Furjan, Дубай, ОАЭ
Дубай, Объединённые Арабские Эмираты
от
$928,586
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