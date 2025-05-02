Жилой комплекс Премиальный жилой комплекс с парками и живописным садом на крыше, рядом с метро, Al Furjan, Дубай, ОАЭ

Trussardi Residences — это 11-этажная башня с великолепным архитектурным дизайном, сочетающим в себе подчеркнутую современность Дубая с классической итальянской эстетикой.

Резиденции полностью меблированы эксклюзивными предметами из коллекции Trussardi Casa, дополняющими уникальный интерьер.

Удобства и оснащение в доме

Подробнее: 26-метровый панорамный бассейн, 7 парков, включая сад на крыше, спортивные площадки, зоны йоги, спортзал, беговая дорожка на 200 метров, брендовые ресторан и кафе, библиотека, лаунж-зоны, салон красоты и спа, личный бассейн с апартаментами, система обеззараживания воздуха

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится рядом со станцией метро, недалеко от пляжа JBR Beach, колеса обозрения Ain Dubai и Dubai Marina.

Al Furjan – один из наиболее популярных жилых районов Дубая. Он примечателен живописными окрестностями и близостью к основным центрам торговли и отдыха.

Al Furjan также славится своей спокойной семейной атмосферой. Район обеспечивает легкий доступ к основным автомагистралям города и находится в непосредственной близости от таких ключевых достопримечательностей, как Dubai Marina, Bluewaters и Palm Jumeirah. Al Furjan станет отличным выбором для тех, кто ищет современное сообщество с хорошей транспортной доступностью.