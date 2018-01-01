Новая резиденция Ritz Carlton Residences с бассейном и бизнес-центром рядом с Дубай Молл и Бурдж Халифа, Business Bay, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ

от €173,962

29–181 м² 12

Помощь в получении статуса резидента. Бесплатный подбор недвижимости. Юридическое сопровождение в подарок! Seslia Tower – новый проект от застройщика Tiger Group, располагающийся в районе JVT. 36-этажная башня, стремительно возвышающаяся над окрестностями, представляет собой жилой комплекс, обустроенный по самым высоким стандартам. В жилом комплексе представлены самые востребованные виды недвижимости, среди которых студии, апартаменты с 1 и 2 спальнями. Проект отличается впечатляющими архитектурными решениями: фасадное остекление в сочетании с выступающими балконными линиями подчеркивает динамичный и современный дизайн. Почувствуйте совершенно новый образ жизни с набором эксклюзивных удобств для резидентов: - 4-этажный крытый паркинг; - собственный тренажерный зал с премиальным оборудованием; - паровая баня и сауна; - бассейн; - спортивные площадки; - детские площадки; - помещения для проведения мероприятий и конференций; - беговые дорожки; - детский бассейн; - зона барбекю; - охрана и видеонаблюдение. Расположение: Важная особенность жилого комплекса Seslia Tower – уникальное местоположение. Развитая инфраструктура позволяет пользоваться всеми необходимыми объектами, которые располагаются в считанных минутах от места проживания. В непосредственной близости от башни расположены в непосредственной близости от основных дорожных сетей и станций метро, что значительно расширяет транспортные возможности для жителей и позволяет быстро добраться до ключевых районов и достопримечательностей Дубая. Хотите приобрести квартиру в Дубае? Вы знаете, как инвестировать выгодно! Мы предоставим Вам: - Подборки лучших апартаментов от надёжных застройщиков; - Гарантию ежегодного дохода от инвестиций; - Беспроцентную рассрочку сроком на 7 лет; - Бесплатное юридическое сопровождение; - Гарантию безопасности переводов при сделке; - Помощь в переводе денежных средств для оплаты; - Покажем лично объект в Дубае или онлайн; - Помощь в переводе денежных средств для оплаты. Плюсы инвестирования: - Рентабельность инвестиций от 6%. - Резидентская виза сроком от 3 до 10 лет с правом продления. - Беспроцентная рассрочка. - Комиссия 0%. - Высокий спрос арендаторов. Гарантируем полное юридическое сопровождение сделки. Обеспечим безопасную сделку с застройщиком. Предлагаем только доходные и надёжные объекты недвижимости. Звоните или пишите, ответим на все вопросы, касающиеся приобретения апартаментов!