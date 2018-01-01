Новая резиденция Ritz Carlton Residences с бассейном и бизнес-центром рядом с Дубай Молл и Бурдж Халифа, Business Bay, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
1 этаж - детская игровая площадка, конференц-зал, лобби, стойка регистрации, кинозал, игровая комната, бассейн олимпийского размера, зона с шезлонгами, детский бассейн, фитнес-студия, площадка для йоги, раздевалки, СПА-центр, соляная пещера, баня, сауна, хамам, парковка для гостей, доступ в подземный паркинг.
2 этаж - лаунж зона, коворкинг, библиотека, открытая терраса, обеденный зал, открытая кухня, сигарная комната, галерея, сад на крыше.
3-11 этажи - просторные апартаменты, дуплексы и пентхаусы.
В цену входит место на паркинге:
2 спальни: 1 парковочное место
3 спальни: 2 парковочных места
4 спальни: 3 парковочных места
5 и 6 спален: 4 парковочных места
Из панорамных окон открывается незабываемый вид на небоскребы Бурдж-аль-Араб, Бурдж-Халифа и Дубай Марину, а также потрясающий вид на Пальм-Джумейра и Персидский залив. Апартаменты на первом этаже имеют не только самый красивый вид на море, но и тихие частные сады и бассейны.
Преимущества
Гибкая система оплаты:
20% - в момент бронирования
5% - через 60 дней после дня бронирования
5% - через 120 дней после дня бронирования
5% - на момент завершения строительства проекта на 20%
5% - на момент завершения строительства проекта на 30%
5% - на момент завершения строительства проекта на 40%
5% - на момент завершения строительства проекта на 50%
5% - на момент завершения строительства проекта на 60%
5% - на момент завершения строительства проекта на 70%
40% - по готовности проекта
Расположение и объекты поблизости
Пальм Джумейра — один из самых востребованных районов в Дубае; он может похвастаться многочисленными возможностями для развлечений, начиная от ресторанов и ночных клубов и заканчивая семейными мероприятиями. Отель The Palm находится в нескольких минутах езды от шоссе шейха Зайда и имеет хорошее сообщение с остальной частью Дубая. Район также является домом для нескольких 5-звездочных отелей и фантастических изысканных ресторанов. Поэтому неудивительно, что Пальм Джумейра является популярным местом для наслаждения лучшими радостями жизни.
Расстояния от комплекса:
1 минута - набережная Пальм-Джумейра
3 минуты - отель Atlantis The Palm
12 минут - торговый центр Nakheel Mall
18 минут - Дубай Марина
25 минут - гольф-клуб Emirates, Бурдж-Аль-Араб, Mall Of The Emirates, музей будущего
30 минут - международный финансовый центр
35 минут - международный аэропорт Дубая