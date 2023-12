Новая резиденция Ritz Carlton Residences с бассейном и бизнес-центром рядом с Дубай Молл и Бурдж Халифа, Business Bay, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ

от €5,35 млн

1 этаж - детская игровая площадка, конференц-зал, лобби, стойка регистрации, кинозал, игровая комната, бассейн олимпийского размера, зона с шезлонгами, детский бассейн, фитнес-студия, площадка для йоги, раздевалки, СПА-центр, соляная пещера, баня, сауна, хамам, парковка для гостей, доступ в подземный паркинг. 2 этаж - лаунж зона, коворкинг, библиотека, открытая терраса, обеденный зал, открытая кухня, сигарная комната, галерея, сад на крыше. 3-11 этажи - просторные апартаменты, дуплексы и пентхаусы. В цену входит место на паркинге: 2 спальни: 1 парковочное место 3 спальни: 2 парковочных места 4 спальни: 3 парковочных места 5 и 6 спален: 4 парковочных места Из панорамных окон открывается незабываемый вид на небоскребы Бурдж-аль-Араб, Бурдж-Халифа и Дубай Марину, а также потрясающий вид на Пальм-Джумейра и Персидский залив. Апартаменты на первом этаже имеют не только самый красивый вид на море, но и тихие частные сады и бассейны. Преимущества Гибкая система оплаты: 20% - в момент бронирования 5% - через 60 дней после дня бронирования 5% - через 120 дней после дня бронирования 5% - на момент завершения строительства проекта на 20% 5% - на момент завершения строительства проекта на 30% 5% - на момент завершения строительства проекта на 40% 5% - на момент завершения строительства проекта на 50% 5% - на момент завершения строительства проекта на 60% 5% - на момент завершения строительства проекта на 70% 40% - по готовности проекта Расположение и объекты поблизости Пальм Джумейра — один из самых востребованных районов в Дубае; он может похвастаться многочисленными возможностями для развлечений, начиная от ресторанов и ночных клубов и заканчивая семейными мероприятиями. Отель The Palm находится в нескольких минутах езды от шоссе шейха Зайда и имеет хорошее сообщение с остальной частью Дубая. Район также является домом для нескольких 5-звездочных отелей и фантастических изысканных ресторанов. Поэтому неудивительно, что Пальм Джумейра является популярным местом для наслаждения лучшими радостями жизни. Расстояния от комплекса: 1 минута - набережная Пальм-Джумейра 3 минуты - отель Atlantis The Palm 12 минут - торговый центр Nakheel Mall 18 минут - Дубай Марина 25 минут - гольф-клуб Emirates, Бурдж-Аль-Араб, Mall Of The Emirates, музей будущего 30 минут - международный финансовый центр 35 минут - международный аэропорт Дубая