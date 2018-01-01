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  3. Новая резиденция Ritz Carlton Residences с бассейном и бизнес-центром рядом с Дубай Молл и Бурдж Халифа, Business Bay, Дубай, ОАЭ

Новая резиденция Ritz Carlton Residences с бассейном и бизнес-центром рядом с Дубай Молл и Бурдж Халифа, Business Bay, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
€6,33 млн
;
14
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О комплексе

Предлагаются апартаменты с панорамным видом на Бурдж Халифа.

Резиденция располагает тренажерным залом, спа-центром, бассейном, кафе, зоной барбекю, кинотеатром, детской площадкой, библиотекой, конференц-залом, зоной отдыха, бизнес-центром, консьерж-сервисом.

Окончание строительства - 4 квартал 2025 года.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится на берегу канала, в двух шагах от причала для яхт.

  • Дубай Молл - 6 минут
  • Бурдж Халифа - 7 минут
  • Международный аэропорт Дубай - 14 минут
  • Mall of Emirates - 14 минут
  • Дубайский международный финансовый центр - 9 минут
  • Дубай Марина - 18 минут
  • Бурдж-аль-Араб - 15 минут
  • Пальма Джумейра - 20 минут
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

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Новая резиденция Ritz Carlton Residences с бассейном и бизнес-центром рядом с Дубай Молл и Бурдж Халифа, Business Bay, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€6,33 млн
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Помощь в получении статуса резидента. Бесплатный подбор недвижимости. Юридическое сопровождение в подарок! Seslia Tower – новый проект от застройщика Tiger Group, располагающийся в районе JVT. 36-этажная башня, стремительно возвышающаяся над окрестностями, представляет собой жилой комплекс, обустроенный по самым высоким стандартам. В жилом комплексе представлены самые востребованные виды недвижимости, среди которых студии, апартаменты с 1 и 2 спальнями. Проект отличается впечатляющими архитектурными решениями: фасадное остекление в сочетании с выступающими балконными линиями подчеркивает динамичный и современный дизайн. Почувствуйте совершенно новый образ жизни с набором эксклюзивных удобств для резидентов: - 4-этажный крытый паркинг; - собственный тренажерный зал с премиальным оборудованием; - паровая баня и сауна; - бассейн; - спортивные площадки; - детские площадки; - помещения для проведения мероприятий и конференций; - беговые дорожки; - детский бассейн; - зона барбекю; - охрана и видеонаблюдение. Расположение: Важная особенность жилого комплекса Seslia Tower – уникальное местоположение. Развитая инфраструктура позволяет пользоваться всеми необходимыми объектами, которые располагаются в считанных минутах от места проживания. В непосредственной близости от башни расположены в непосредственной близости от основных дорожных сетей и станций метро, что значительно расширяет транспортные возможности для жителей и позволяет быстро добраться до ключевых районов и достопримечательностей Дубая. Хотите приобрести квартиру в Дубае? Вы знаете, как инвестировать выгодно! Мы предоставим Вам: - Подборки лучших апартаментов от надёжных застройщиков; - Гарантию ежегодного дохода от инвестиций; - Беспроцентную рассрочку сроком на 7 лет; - Бесплатное юридическое сопровождение; - Гарантию безопасности переводов при сделке; - Помощь в переводе денежных средств для оплаты; - Покажем лично объект в Дубае или онлайн; - Помощь в переводе денежных средств для оплаты. Плюсы инвестирования: - Рентабельность инвестиций от 6%. - Резидентская виза сроком от 3 до 10 лет с правом продления. - Беспроцентная рассрочка. - Комиссия 0%. - Высокий спрос арендаторов. Гарантируем полное юридическое сопровождение сделки. Обеспечим безопасную сделку с застройщиком. Предлагаем только доходные и надёжные объекты недвижимости. Звоните или пишите, ответим на все вопросы, касающиеся приобретения апартаментов!  
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