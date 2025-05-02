Жилой комплекс Новая резиденция VERDAN1A 2 с бассейнами, спа и клубным домом, Dubailand, Дубай, ОАЭ

VERDANIA 2 — жилой комплекс, который предлагает просторные и светлые студии и апартаменты, в которых продумана каждая деталь: панорамные окна наполняют пространство естественным светом, а современная кухня с встроенной техникой делает повседневную жизнь еще удобнее. Само название проекта, вдохновленное словом "verde" (зелёный), отражает его концепцию — сочетание природы, обновления и гармонии.
Жители VERDANIA 2 смогут наслаждаться изысканным бассейном с зоной отдыха и шезлонгами, а для детей предусмотрен отдельный безопасный бассейн. Любители активного образа жизни оценят современный фитнес-центр и зону кроссфита на свежем воздухе, а сауна и спа помогут расслабиться после насыщенного дня. Для отдыха в тишине предусмотрена лаунж-зона под открытым небом, где можно провести уютный вечер, наслаждаясь закатом. Семьи с детьми найдут здесь просторную игровую площадку и детскую игровую комнату, а для киноманов предусмотрен частный кинотеатр. Стильный клубный дом станет местом для общения, работы и досуга.
Удобства:
Окончание строительства - 2 квартал 2027 года.
Рассрочка:
Частично меблированные апартаментыРасположение и объекты поблизости
Проект расположен в развивающемся районе DLRC, предлагая идеальный баланс между динамикой города и спокойствием природы. Благодаря близости к Al Ain Road (E66) и Emirates Road (E611), отсюда легко добраться до Downtown Dubai, международного аэропорта и других ключевых локаций.