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Жилой комплекс Новая резиденция VERDAN1A 2 с бассейнами, спа и клубным домом, Dubailand, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$188,033
14.04.2025
$186,872
13.04.2025
$186,983
12.04.2025
$187,681
11.04.2025
$191,921
10.04.2025
$192,704
09.04.2025
$193,673
08.04.2025
$193,552
06.04.2025
$193,665
05.04.2025
$191,901
04.04.2025
$194,466
03.04.2025
$196,622
02.04.2025
$196,208
01.04.2025
$195,765
30.03.2025
$195,162
29.03.2025
$196,622
28.03.2025
$197,340
27.03.2025
$196,648
26.03.2025
$196,526
25.03.2025
$195,855
24.03.2025
$195,192
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Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 25401
ID новостройки на Realting
In CRM: 2441784
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

VERDANIA 2 — жилой комплекс, который предлагает просторные и светлые студии и апартаменты, в которых продумана каждая деталь: панорамные окна наполняют пространство естественным светом, а современная кухня с встроенной техникой делает повседневную жизнь еще удобнее. Само название проекта, вдохновленное словом "verde" (зелёный), отражает его концепцию — сочетание природы, обновления и гармонии.

Жители VERDANIA 2 смогут наслаждаться изысканным бассейном с зоной отдыха и шезлонгами, а для детей предусмотрен отдельный безопасный бассейн. Любители активного образа жизни оценят современный фитнес-центр и зону кроссфита на свежем воздухе, а сауна и спа помогут расслабиться после насыщенного дня. Для отдыха в тишине предусмотрена лаунж-зона под открытым небом, где можно провести уютный вечер, наслаждаясь закатом. Семьи с детьми найдут здесь просторную игровую площадку и детскую игровую комнату, а для киноманов предусмотрен частный кинотеатр. Стильный клубный дом станет местом для общения, работы и досуга.

Удобства:

  • Бассейны для взрослых и детей
  • Детская игровая комната
  • Тренажерный зал
  • Спортивная площадка
  • Кроссфит
  • Сауна и спа
  • Детская площадка
  • Кинотеатр
  • Клубный дом

Окончание строительства - 2 квартал 2027 года.

Рассрочка:

  • 60/40
  • 70/30
Особенности квартир

Частично меблированные апартаменты

Расположение и объекты поблизости

Проект расположен в развивающемся районе DLRC, предлагая идеальный баланс между динамикой города и спокойствием природы. Благодаря близости к Al Ain Road (E66) и Emirates Road (E611), отсюда легко добраться до Downtown Dubai, международного аэропорта и других ключевых локаций.

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Новая резиденция VERDAN1A 2 с бассейнами, спа и клубным домом, Dubailand, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$188,033
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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