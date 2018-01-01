  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  3. Жилой комплекс The Portman с бассейном и зонами отдыха недалеко от Бурдж-Халифа и Дубай Марина, JVC, Дубай, ОАЭ

Жилой комплекс The Portman с бассейном и зонами отдыха недалеко от Бурдж-Халифа и Дубай Марина, JVC, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
€131,036
;
11
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Предлагаются уютные апартаменты с парковочными местами.

Резиденция располагает зонами отдыха, бассейном, фитнес-залом, парной и сауной, детской игровой комнатой, зоной барбекю, детской площадкой.

Окончание строительства - 1 квартал 2025 года.

Удобства и оснащение в доме
  • Встроенная кухня и шкафы
  • Панорамные окна
  • Высокие потолки
  • Встроенная кухонная бытовая техника
  • Современная барная стойка
Расположение и объекты поблизости
  • Бурдж-Аль-Араб — 18 минут
  • Дубайская Рамка — 20 минут
  • Бурдж-Халифа — 20 минут
  • Мечеть Джумейра — 25 минут
  • Expo2020 — 25 минут
  • Джумейра-Бич — 25 минут
  • Аэропорт Дубай — 25 минут
  • Дубай Хиллс Молл — 12 минут
  • Mall of the Emirates — 16 минут
  • Дубай Марина — 20 минут
  • Пальма Джумейра — 20 минут
  • Всемирный торговый центр Дубай — 28 минут
  • Финансовый центр DIFC — 26 минут
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Новая резиденция Luma Park Views с бассейнами, зонами отдыха и коворкингом, JVC, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€269,564
Жилой комплекс Elitz 2
Дубай, ОАЭ
от
€164,082
Жилой квартал Design Quarter в самом креативном районе Дубая
Дубай, ОАЭ
от
€469,907
Многоквартирный жилой дом Elitz 3, JVC Dubai. UAE
Дубай, ОАЭ
от
€270,000
Жилой комплекс Современная квартира в Абу-Даби
Абу-Даби, ОАЭ
от
€282,635
Вы просматриваете
Жилой комплекс The Portman с бассейном и зонами отдыха недалеко от Бурдж-Халифа и Дубай Марина, JVC, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€131,036
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Назад Оставить заявку Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Высотная резиденция Creek Horizon в 500 метрах от нового порта, в оживленном районе Creek Harbour, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Высотная резиденция Creek Horizon в 500 метрах от нового порта, в оживленном районе Creek Harbour, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€815,700
Агентство: TRANIO
Предлагаются апартаменты и пентхаусы с 1, 2 или 3 спальнями площадью от 150 м2. Резиденция располагает зоной отдыха, бассейнами, детской площадкой, игровой комнатой, парковкой, ресторанами, террасой на верхнем этаже. Стоимость - от 795 000 долларов США (2 920 000 дирхам). Расположение и объекты поблизости Новый порт Creek Marina - 500 м Шоссе Ras Al Khor - 4 км Business Bay - 14 мин. Downtown Dubai - 15 мин. Dubai Mall - 15 мин. Аэропорт Dxb Int’ - 16 мин. Burj Khalifа - 18 мин.
Жилой комплекс Резиденция Riviera Beach Front на берегу канала недалеко от Бурдж Халифа и Дубай Молл, в районе MBR City, ОАЭ
Жилой комплекс Резиденция Riviera Beach Front на берегу канала недалеко от Бурдж Халифа и Дубай Молл, в районе MBR City, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€944,650
Агентство: TRANIO
Резиденция сочетает в себе средиземноморскую архитектуру и современный дизайн и располагает бассейном, ухоженным садом, бутиками, детскими и спортивными площадками. Окончание строительства - сентябрь 2023 года. Расположение и объекты поблизости Шейх-Зайед-Роад - 15 минут Даунтаун Дубай - 10 минут Международный аэропорт Дубая - 12 минут Бизнес Бэй - 10 минут Пальма Джумейра - 22 минуты Пляж Джумейра - 12 минут Дубай Молл - 15 минут Бурдж Халифа - 15 минут Гольф-клуб - 10 минут
Жилой комплекс Элитные виллы и пентхаусы в новой резиденции Six Senses от Select Group с ресторанами и прямым выходом на пляж, Palm Jumeirah, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Элитные виллы и пентхаусы в новой резиденции Six Senses от Select Group с ресторанами и прямым выходом на пляж, Palm Jumeirah, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€6,75 млн
Агентство: TRANIO
Предлагается вилла с бассейном 6,4 х 12,3 м, парковкой на четыре машины, садом, зоной барбекю, тренажерным залом, залом для мероприятий, прямым выходом на пляж. Также в продаже имеются трех-, четырех- и пятикомнатные пентхаусы с парковочными местами. Закрытая резиденция состоит из апартаментов, пентхаусов и вилл и располагает отелем, ресторанами и барами, прямым выходом на пляж и к гавани, подземной парковкой, консьерж-сервисом, бассейном, площадками для йоги, теннисным кортом, детскими и спортивными площадками, тренажерным залом, гидромассажным бассейном, зонами отдыха, спа, сауной и парной, хамамом, конференц-залами, винным погребом, детским клубом. Удобства и оснащение в доме Высокие потолки (3,2 м) Встроенная кухня Преимущества Покупатель может получить ВНЖ Дубая за инвестиции в недвижимость на сумму от $ 205 000. Расположение и объекты поблизости Жилой комплекс расположен в районе Бизнес Бей, на берегу дубайского канала с яхтенной гаванью. В пределах 2 км от него находятся поющие фонтаны, самый крупный в мире торгово-развлекательный комплекс Дубай Молл, легендарный небоскрёб Бурдж-Халифа. Аэропорт Дубая находится в 15 км. Аквапарк Aquaventure Waterpark и океанариум — 6 минут Парк развлечений, парк и смотровая площадка The View at The Palm — 10 минут Дубай Молл и Бурдж-Халифа — 23 минуты Финансовый центр Дубая — 25 минут Дубай Марина - 15 минут
Realting.com
Перейти