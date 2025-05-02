Жилой комплекс Новая резиденция Altus с бассейнами рядом с набережной и станцией метро, Dubai Creek Harbour, Дубай, ОАЭ

ALTUS — изысканное жилое пространство, где современная архитектура гармонично переплетается с красивейшими природными пейзажами. Этот жилой комплекс расположен недалеко от пляжа, что делает его идеальным местом для активных людей. Прогуляйтесь по набережной, насладитесь игрой на спортивных площадках или отправляйтесь на велосипедную прогулку. ALTUS также предлагает удобства, среди которых: зал йоги, многофункциональное пространство, фитнес-центр и бассейн с захватывающим видом.

Выбор жилых резиденций ALTUS разнообразен: уютные квартиры с 1 спальней подойдут для индивидуалистов и пар, в то время как апартаменты с 2-3 спальнями предлагают просторные ванные комнаты, вместительные шкафы и панорамные балконы. Всего в комплексе 280 квартир. Интерьеры демонстрируют урбанистическую элегантность, сочетая минимализм и роскошь природных материалов. ALTUS — это не просто дом, это стиль жизни, который подразумевает заботу о природе: рациональное использование воды и акцент на сохранении зеленых насаждений гарантируют устойчивую экосистему для будущих поколений.

Детская игровая площадка;

Зона йоги;

Бассейн для взрослых и детей;

Крытый тренажерный зал и спортивная площадка на свежем воздухе;

Многофункциональная комната.

Удобства и оснащение в домеПреимущества

Рассрочка (80/20):

10% – первоначальный взнос (июль 2024)

10% – сентябрь 2024

10% – февраль 2025

10% – июль 2025

10% – январь 2026

5% – июнь 2026

10% – январь 2027

5% – август 2027

10% – февраль 2028

20% – при передаче объекта (1 кв.2029).

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в районе рядом с Крик-Бич, подходящем для людей, ведущих активный образ жизни. Прогуляйтесь по живописной набережной, исследуйте детские площадки и парк приключений, испытайте велотрек и скейт-парк.