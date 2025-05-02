Жилой комплекс Новая резиденция Altus с бассейнами рядом с набережной и станцией метро, Dubai Creek Harbour, Дубай, ОАЭ

ALTUS — изысканное жилое пространство, где современная архитектура гармонично переплетается с красивейшими природными пейзажами. Этот жилой комплекс расположен недалеко от пляжа, что делает его идеальным местом для активных людей. Прогуляйтесь по набережной, насладитесь игрой на спортивных площадках или отправляйтесь на велосипедную прогулку. ALTUS также предлагает удобства, среди которых: зал йоги, многофункциональное пространство, фитнес-центр и бассейн с захватывающим видом.
Выбор жилых резиденций ALTUS разнообразен: уютные квартиры с 1 спальней подойдут для индивидуалистов и пар, в то время как апартаменты с 2-3 спальнями предлагают просторные ванные комнаты, вместительные шкафы и панорамные балконы. Всего в комплексе 280 квартир. Интерьеры демонстрируют урбанистическую элегантность, сочетая минимализм и роскошь природных материалов. ALTUS — это не просто дом, это стиль жизни, который подразумевает заботу о природе: рациональное использование воды и акцент на сохранении зеленых насаждений гарантируют устойчивую экосистему для будущих поколений.Удобства и оснащение в доме
Рассрочка (80/20):
Недвижимость находится в районе рядом с Крик-Бич, подходящем для людей, ведущих активный образ жизни. Прогуляйтесь по живописной набережной, исследуйте детские площадки и парк приключений, испытайте велотрек и скейт-парк.