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  4. Жилой комплекс Новая резиденция Altus с бассейнами рядом с набережной и станцией метро, Dubai Creek Harbour, Дубай, ОАЭ

Жилой комплекс Новая резиденция Altus с бассейнами рядом с набережной и станцией метро, Dubai Creek Harbour, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$1,03 млн
14.04.2025
$1,03 млн
13.04.2025
$1,03 млн
12.04.2025
$1,03 млн
11.04.2025
$1,06 млн
10.04.2025
$1,06 млн
09.04.2025
$1,07 млн
08.04.2025
$1,07 млн
06.04.2025
$1,07 млн
05.04.2025
$1,06 млн
04.04.2025
$1,07 млн
03.04.2025
$1,08 млн
02.04.2025
$1,08 млн
01.04.2025
$1,08 млн
30.03.2025
$1,08 млн
29.03.2025
$1,08 млн
28.03.2025
$1,09 млн
27.03.2025
$1,08 млн
26.03.2025
$1,08 млн
25.03.2025
$1,08 млн
24.03.2025
$1,08 млн
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7
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 20754
ID новостройки на Realting
In CRM: 2385340
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

ALTUS — изысканное жилое пространство, где современная архитектура гармонично переплетается с красивейшими природными пейзажами. Этот жилой комплекс расположен недалеко от пляжа, что делает его идеальным местом для активных людей. Прогуляйтесь по набережной, насладитесь игрой на спортивных площадках или отправляйтесь на велосипедную прогулку. ALTUS также предлагает удобства, среди которых: зал йоги, многофункциональное пространство, фитнес-центр и бассейн с захватывающим видом.

Выбор жилых резиденций ALTUS разнообразен: уютные квартиры с 1 спальней подойдут для индивидуалистов и пар, в то время как апартаменты с 2-3 спальнями предлагают просторные ванные комнаты, вместительные шкафы и панорамные балконы. Всего в комплексе 280 квартир. Интерьеры демонстрируют урбанистическую элегантность, сочетая минимализм и роскошь природных материалов. ALTUS — это не просто дом, это стиль жизни, который подразумевает заботу о природе: рациональное использование воды и акцент на сохранении зеленых насаждений гарантируют устойчивую экосистему для будущих поколений.

Удобства и оснащение в доме
  • Детская игровая площадка;
  • Зона йоги;
  • Бассейн для взрослых и детей;
  • Крытый тренажерный зал и спортивная площадка на свежем воздухе;
  • Многофункциональная комната.
Преимущества

Рассрочка (80/20):

  • 10% – первоначальный взнос (июль 2024)
  • 10% – сентябрь 2024
  • 10% – февраль 2025
  • 10% – июль 2025
  • 10% – январь 2026
  • 5% – июнь 2026
  • 10% – январь 2027
  • 5% – август 2027
  • 10% – февраль 2028
  • 20% – при передаче объекта (1 кв.2029).
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в районе рядом с Крик-Бич, подходящем для людей, ведущих активный образ жизни. Прогуляйтесь по живописной набережной, исследуйте детские площадки и парк приключений, испытайте велотрек и скейт-парк.

  • Станция метро - 4 минуты ходьбы
  • Заповедник Ras al Khor - 5 минут
  • Бурдж Халифа - 10 минут
  • Международный аэропорт Дубай - 15 минут
  • Международный аэропорт Al Maktoum - 40 минут

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Вы просматриваете
Жилой комплекс Новая резиденция Altus с бассейнами рядом с набережной и станцией метро, Dubai Creek Harbour, Дубай, ОАЭ
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$1,03 млн
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