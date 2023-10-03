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Пентхаусы с видом на море в Турции

Средиземноморский регион
435
Анталья
434
Sekerhane Mahallesi
60
Аланья
60
Мраморноморский регион
34
Стамбул
31
Gazipasa
17
Муратпаша
10
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246 объектов найдено
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Mezitli, Турция
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Mezitli, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Этаж 14/14
Квартиры в Охраняемом Комплексе с Бассейном в Шаговой Доступности от Пляжа в Мезитли, Мерсин…
€115,000
Пентхаус 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Мраморноморский регион, Турция
Пентхаус 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 574 м²
Количество этажей 42
Квартиры в Проекте Смешанного Типа в Центре Шишли. Готовые квартиры в центре Шишли, Стамбул.…
€6,40 млн
Пентхаус с видом на море, с видом на горы в Yaylali, Турция
Пентхаус с видом на море, с видом на горы
Yaylali, Турция
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Цена по запросу
Пентхаус с видом на море, с видом на горы в Yaylali, Турция
Пентхаус с видом на море, с видом на горы
Yaylali, Турция
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Цена по запросу
Пентхаус с видом на море, с видом на горы в Алания, Турция
Пентхаус с видом на море, с видом на горы
Алания, Турция
Суперновый жилой комплекс в Алании в районе Оба. Жилой комплекс построен из двух блоков, о…
Цена по запросу
Пентхаус с видом на море, с видом на горы в Алания, Турция
Пентхаус с видом на море, с видом на горы
Алания, Турция
Сотрудничая с нами, Вы можете рассчитывать на: - Встречу в аэропорту на машине люкс класса; …
Цена по запросу
Пентхаус с видом на море, с видом на горы в Муратпаша, Турция
Пентхаус с видом на море, с видом на горы
Муратпаша, Турция
Помощь в получении статуса резидента. Бесплатный подбор недвижимости. Юридическое сопровожде…
Цена по запросу
Пентхаус с видом на море, с видом на горы в Муратпаша, Турция
Пентхаус с видом на море, с видом на горы
Муратпаша, Турция
Помощь в получении статуса резидента. Бесплатный подбор недвижимости. Юридическое сопровожде…
Цена по запросу
Пентхаус с видом на море, с видом на горы в Алания, Турция
Пентхаус с видом на море, с видом на горы
Алания, Турция
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Цена по запросу
Пентхаус с видом на море, с видом на горы в Алания, Турция
Пентхаус с видом на море, с видом на горы
Алания, Турция
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Цена по запросу
Пентхаус с видом на море, с видом на горы в Yaylali, Турция
Пентхаус с видом на море, с видом на горы
Yaylali, Турция
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Цена по запросу
Пентхаус с видом на море, с видом на горы в Yaylali, Турция
Пентхаус с видом на море, с видом на горы
Yaylali, Турция
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Цена по запросу
Пентхаус с видом на море, с видом на горы в Yaylali, Турция
Пентхаус с видом на море, с видом на горы
Yaylali, Турция
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Цена по запросу
Пентхаус 5 спален с балконом, с видом на море, с парковка в Мраморноморский регион, Турция
Пентхаус 5 спален с балконом, с видом на море, с парковка
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 212 м²
Количество этажей 14
Квартиры с видом на острова и охраной в Картале, Стамбул. Откройте для себя изысканные кварт…
€566,000
Пентхаус 3 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы в Махмутлар центр, Турция
Пентхаус 3 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы
Махмутлар центр, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 190 м²
Этаж 11/11
Роскошные Квартиры с Видом на Море в Комплексе с Богатой Внутренней Инфраструктурой в Махмут…
€229,000
Пентхаус 3 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы в Gazipasa, Турция
Пентхаус 3 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы
Gazipasa, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 8
Шикарные Квартиры в Стильном Проекте в Газипаша, Пазарджи Квартиры на продажу расположены в …
€197,000
Пентхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Авсаллар, Турция
Пентхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Авсаллар, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
Этаж 5/6
Вы ищете дом у моря, чтобы переехать в свою семью? Вам нужен тихий район с развитой инфрастр…
€190,000
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Махмутлар центр, Турция
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Махмутлар центр, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 152 м²
Недвижимость в Комплексе с Впечатляющими Видами в Алании. Стильная недвижимость находится в …
€410,000
Пентхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Махмутлар центр, Турция
Пентхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Махмутлар центр, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 205 м²
Недвижимость в Комплексе с Впечатляющими Видами в Алании. Стильная недвижимость находится в …
€480,000
Пентхаус 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Payallar, Турция
Пентхаус 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Payallar, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Этаж 1/7
Квартиры в Пешей Доступности от Моря в Алании. Квартиры расположены в Алании, Паяллар, в нес…
€509,000
Пентхаус 6 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Payallar, Турция
Пентхаус 6 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Payallar, Турция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 285 м²
Этаж 1/7
Квартиры в Пешей Доступности от Моря в Алании. Квартиры расположены в Алании, Паяллар, в нес…
€529,000
Пентхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом в Алания, Турция
Пентхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Алания, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 225 м²
Этаж 4/4
3 + 1 Пентхаус на продажу в Алании Оба Регион с гарантией собственности Redtower. Пентхаус …
€315,000
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Конаклы, Турция
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Конаклы, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Этаж 5/5
Квартиры в Шаговой Доступности от Пляжа в Алании. Квартиры в Алании находятся в районе Конак…
€220,000
Пентхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Аланья, Турция
Пентхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Аланья, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 126 м²
Этаж 5/6
Апартаменты в новом комплексе в непосредственной близости к лучшему пляжу Алании – Клеопатра…
€340,000
Пентхаус 2 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы в Махмутлар центр, Турция
Пентхаус 2 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы
Махмутлар центр, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Этаж 4/4
Современные Квартиры в Алании с Видом на Море и Доступом ко Всем Удобствам 5-Звездочного Оте…
€400,000
Пентхаус 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море в Ishakli, Турция
Пентхаус 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Ishakli, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Квартиры с Системой «Умный Дом» в Алании, Каргыджак. Квартиры в Алании, подходящие для получ…
€360,000
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Ishakli, Турция
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Ishakli, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 282 м²
Квартиры с Системой «Умный Дом» в Алании, Каргыджак. Квартиры в Алании, подходящие для получ…
€1,15 млн
Пентхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Ishakli, Турция
Пентхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Ishakli, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 308 м²
Квартиры с Системой «Умный Дом» в Алании, Каргыджак. Квартиры в Алании, подходящие для получ…
€1,62 млн
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Yaylali, Турция
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Yaylali, Турция
Комнаты 3
Площадь 116 м²
Квартиры в Престижном Шикарном Комплексе в Кестеле. Новые квартиры находятся в комплексе в А…
€740,000
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Gazipasa, Турция
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Gazipasa, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Количество этажей 8
Стильные Квартиры в Анталии, Газипаша, Подходящие для Инвестиций. Квартиры с современным диз…
€228,000

Параметры недвижимости в Турции

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с видом на горы
недорогая
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