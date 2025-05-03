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Пентхаусы около гольф-клуба в Турции

Анталья
114
Аланья
25
Средиземноморский регион
519
Мраморноморский регион
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2 объекта найдено
Пентхаус 3 комнаты в Махмутлар, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Махмутлар, Турция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
Этаж 4
Недалеко от всей центральной части инфраструктуры Махмутлара (в раоне часов),  и в то же вре…
Цена по запросу
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Пентхаус 1 комната в Шишли, Турция
Пентхаус 1 комната
Шишли, Турция
Число комнат 1
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 396 м²
Этаж 4/17
Nişantaşı Koru: A Pinnacle of Luxury Living in Istanbul Nestled in the prestigious Nişant…
$5,47 млн
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