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Пентхаусы в Бодрум, Турция

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5 объектов найдено
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с парковка, с c ремонтом в Derekoey, Турция
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с парковка, с c ремонтом
Derekoey, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 2
Просторные Квартиры в Шаговой Доступности от Центра Гюмюшлюка в Бодруме Квартиры расположены…
€375,000
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Goeltuerkbuekue, Турция
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Goeltuerkbuekue, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Этаж 2
Квартиры с Видом на Море в Бодруме, Тюркбюкю Квартиры расположены в Тюркбюкю – одном из самы…
€520,000
Пентхаус 1 спальня с балконом, с кондиционером, с парковка в Derekoey, Турция
Пентхаус 1 спальня с балконом, с кондиционером, с парковка
Derekoey, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 2/2
Квартиры в Бодруме в Центре Района Акьярлар Современные апартаменты расположены в районе Акь…
€324,000
Пентхаус 2 спальни с кондиционером в Derekoey, Турция
Пентхаус 2 спальни с кондиционером
Derekoey, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 146 м²
Количество этажей 2
Отдельные Квартиры с Садами или Террасами в Проекте "Karya Bodrum" в Бодруме, Гюмюшлюк Кварт…
€369,000
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Goeltuerkbuekue, Турция
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Goeltuerkbuekue, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Этаж 2/2
Квартиры в Комплексе с Бассейном в Бодруме, Гёльтюркбюкю Район Гольтюркбюку – одно из любимы…
€452,000

Параметры недвижимости в Бодрум, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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