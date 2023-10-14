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Пентхаусы в Муратпаша, Турция

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12 объектов найдено
Пентхаус с видом на море, с видом на горы в Муратпаша, Турция
Пентхаус с видом на море, с видом на горы
Муратпаша, Турция
Помощь в получении статуса резидента. Бесплатный подбор недвижимости. Юридическое сопровожде…
Цена по запросу
Пентхаус с видом на море, с видом на горы в Муратпаша, Турция
Пентхаус с видом на море, с видом на горы
Муратпаша, Турция
Помощь в получении статуса резидента. Бесплатный подбор недвижимости. Юридическое сопровожде…
Цена по запросу
Пентхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Муратпаша, Турция
Пентхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Муратпаша, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Этаж 5/5
Элитные Квартиры в Центре Анталии Рядом с Калеичи и парком Караалиоглу Квартиры на продажу н…
€436,000
Пентхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Муратпаша, Турция
Пентхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Муратпаша, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 165 м²
Количество этажей 4
Просторные Квартиры в Хорошем Месте Района Муратпаша, Мейданкаваы Квартиры в Анталии располо…
€229,000
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Муратпаша, Турция
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Муратпаша, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 155 м²
Количество этажей 4
Просторные Квартиры в Хорошем Месте Района Муратпаша, Мейданкаваы Квартиры в Анталии располо…
€202,000
Пентхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Муратпаша, Турция
Пентхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Муратпаша, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 5
Квартиры в Комплексе с Бассейном в Анталии, Муратпаша Недвижимость в Анталии расположена в м…
€272,000
Пентхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Муратпаша, Турция
Пентхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Муратпаша, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 4
Инвестиционная Квартира в Элитном Комплексе в Муратпаше, Дениз Квартиры расположены в микрор…
€263,000
Пентхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Муратпаша, Турция
Пентхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Муратпаша, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 175 м²
Количество этажей 4
Квартиры в Новом Проекте с Парковкой в Анталии, Муратпаша Квартиры в Анталии находятся в рай…
€273,000
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Муратпаша, Турция
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Муратпаша, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Этаж 4/4
Квартиры с Современным Дизайном в Пешей Доступности от Моря в Муратпаша, Анталия Квартиры с …
€377,000
Пентхаус 1 спальня с балконом, с кондиционером, с парковка в Муратпаша, Турция
Пентхаус 1 спальня с балконом, с кондиционером, с парковка
Муратпаша, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 4/4
Квартиры с Современным Дизайном в Пешей Доступности от Моря в Муратпаша, Анталия Квартиры с …
€267,000
Пентхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Муратпаша, Турция
Пентхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Муратпаша, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 225 м²
Количество этажей 4
Новые Квартиры в Комплексе Рядом с Пляжем в Центральном Квартале Района Муратпаша в Анталии …
€314,000
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Муратпаша, Турция
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Муратпаша, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Количество этажей 4
Новые Квартиры в Комплексе Рядом с Пляжем в Центральном Квартале Района Муратпаша в Анталии …
€202,000
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