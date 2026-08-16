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Пентхаусы в Мугле, Турция

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Бодрум
3
Миляс
3
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9 объектов найдено
Пентхаус 3 комнаты в Миляс, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Миляс, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Этаж 1/2
Пентхаусы с видом на море в Бодруме, Адабюкю, рядом с аэропортом Адабюкю с его чистейшим воз…
$167,420
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Пентхаус 3 комнаты в Ula, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Ula, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 2/2
Квартиры в Мугле, Эсентепе, в охраняемом комплексе с полуолимпийским бассейном Эсентепе в Ул…
$173,194
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Пентхаус 4 комнаты в Бодрум, Турция
Пентхаус 4 комнаты
Бодрум, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 2
Квартиры с 3 спальнями и системой «умный дом» в Гюмюшлюке, Бодрум Квартиры расположены в рай…
$400,231
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Пентхаус 6 комнат в Фетхие, Турция
Пентхаус 6 комнат
Фетхие, Турция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Здесь редкое сочетание, которое сложно найти в одном объекте: море перед глазами, лес рядом,…
$1,49 млн
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Агентство
INEST HOMES
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Пентхаус 4 комнаты в Фетхие, Турция
Пентхаус 4 комнаты
Фетхие, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 2
Современные квартиры в центре Хисароню, Фетхие Фетхие, расположенный в провинции Мугла, явля…
$331,138
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Пентхаус 3 комнаты в Бодрум, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Бодрум, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 2/2
Квартира с уникальным видом и террасой рядом с пляжем в Бодруме, Тургутрейс Квартира находит…
$500,868
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TekceTekce
Пентхаус 4 комнаты в Бодрум, Турция
Пентхаус 4 комнаты
Бодрум, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 121 м²
Этаж 3/3
Новые квартиры на престижном побережье Бодрума Квартиры на продажу находятся в районе Торба …
$1,14 млн
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Пентхаус 2 комнаты в Kargicak, Турция
Пентхаус 2 комнаты
Kargicak, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 58 м²
Этаж 1/7
Что вы получаете: Комплекс на берегу Средиземного моря, в тихом районе Каргыджак. О строите…
$161,350
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Пентхаус 5 комнат в Kargicak, Турция
Пентхаус 5 комнат
Kargicak, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 158 м²
Этаж 1/8
Что вы получаете: Апартаменты на берегу Средиземного моря, в тихом районе Каргыджак. О ст…
$328,264
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Параметры недвижимости в Мугле, Турция

с садом
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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