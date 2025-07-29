Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Восточная Анатолия
  4. Жилая
  5. Пентхаус

Пентхаусы в Восточной Анатолии, Турция

Ыгдыр
5
Ыгдыр
5
Пентхаус Удалить
Очистить
6 объектов найдено
Пентхаус 3 комнаты в Оба, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Оба, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Этаж 1/3
Что вы получаете: Пентхаус 2+1 с видом на море и на крепость в тихой части района Оба. О ст…
$134,191
Оставить заявку
Пентхаус 4 комнаты в Оба, Турция
Пентхаус 4 комнаты
Оба, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 187 м²
Этаж 1/6
Что вы получаете: Пентхаус площадью 187м2 планировкой 3+1 в новом комплексе, в открытом для …
$263,724
Оставить заявку
Пентхаус 2 комнаты в Оба, Турция
Пентхаус 2 комнаты
Оба, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 55 м²
Этаж 1/11
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Пентхаус с видом на море в уютном доме в район…
$131,306
Оставить заявку
TekceTekce
Пентхаус 3 комнаты в Оба, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Оба, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 105 м²
Этаж 1/5
Что вы получаете: Апартаменты планировки 2+1 в комплексе с инфраструктурой как у 5* отеля. …
$221,439
Оставить заявку
Пентхаус 4 комнаты в Оба, Турция
Пентхаус 4 комнаты
Оба, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Этаж 1/6
Что вы получаете: Апартаменты на этапе строительства в 300 метрах от моря в районе Оба. О с…
$522,997
Оставить заявку
Пентхаус 2 комнаты в Demirtas, Турция
Пентхаус 2 комнаты
Demirtas, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 43 м²
Этаж 1/3
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Апартаменты в готовом комплексе с рассрочкой в…
$98,667
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Восточной Анатолии, Турция

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти