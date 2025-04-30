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Пентхаусы в Аксу, Турция

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8 объектов найдено
Пентхаус 5 комнат в Аксу, Турция
Пентхаус 5 комнат
Аксу, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 155 м²
Этаж 3/3
Комплекс был построен в 2022 году в регионе Анталия/Алтинтас. В комплексе есть круглосуточна…
$218,311
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Пентхаус 3 комнаты в Аксу, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Аксу, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Этаж 2
Комплекс был построен в 2020 году на участке площадью 7 200 м2 в районе Анталии/Кунду. В ком…
$127,532
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Пентхаус 4 комнаты в Аксу, Турция
Пентхаус 4 комнаты
Аксу, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 138 м²
Количество этажей 11
Квартиры с частным пляжем в комплексе в Анталии. Квартиры в Анталии, Аксу, находятся в проек…
$389,626
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Пентхаус 3 комнаты в Аксу, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Аксу, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Количество этажей 11
Квартиры с частным пляжем в комплексе в Анталии. Квартиры в Анталии, Аксу, находятся в проек…
$336,974
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Пентхаус 6 комнат в Аксу, Турция
Пентхаус 6 комнат
Аксу, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Этаж 12/12
Квартира была построена в 2014 году в Кунду, сердце туризма в Анталии, с тех пор квартира ни…
$201,418
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Пентхаус 5 комнат в Аксу, Турция
Пентхаус 5 комнат
Аксу, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 162 м²
Этаж 16
Первоначальный взнос 50% и беспроцентная рассрочка на 18 месяцев! Проект расположен в Аксу/…
$1,000,000
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Пентхаус 3 комнаты в Аксу, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Аксу, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Этаж 8
Проект строится в Аксу/Алтынташ, развивающемся районе Анталии, и будет сдан 30.12.2025. В эт…
$299,410
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Пентхаус 6 комнат в Аксу, Турция
Пентхаус 6 комнат
Аксу, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 325 м²
Этаж 8
Проект строится в Аксу/Алтынташ, развивающемся районе Анталии, и будет сдан 30.12.2025. В эт…
$1,05 млн
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