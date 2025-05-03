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Пентхаусы с садом в Турции

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22 объекта найдено
Пентхаус 3 комнаты в Аланья, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 3/4
Эти стильные апартаменты-дуплекс расположены в ухоженном жилом комплексе всего в 300 метрах …
$320,728
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Пентхаус 4 комнаты в Аланья, Турция
Пентхаус 4 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 129 м²
Этаж 4
Представляем Вашему вниманию готовый жилой комплекс премиум класса в самом центре быстро раз…
Цена по запросу
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Пентхаус 2 комнаты в Аланья, Турция
Пентхаус 2 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 4/4
Эта современная квартира-дуplex находится всего в 325 метрах от моря в престижном районе Кле…
$409,407
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Пентхаус 3 комнаты в Аланья, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 4/4
Эта меблированная двухуровневая квартира расположена в одном из самых популярных районов Ала…
$345,052
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Пентхаус 3 комнаты в Аланья, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 6/6
Этот меблированный пентхаус площадью 160 м² расположен на 6-м этаже в престижном районе Джик…
$449,210
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Пентхаус 3 комнаты в Аланья, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Этаж 3/4
Полностью меблированный двухуровневый апартамент с двумя спальнями расположен всего в 300 ме…
$380,122
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Пентхаус 3 комнаты в Оба, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Оба, Турция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 3
В новом комплексе с комфортной инфраструктурой и отличной локацией продается двухуровневая к…
Цена по запросу
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Пентхаус 3 комнаты в Аланья, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Этаж 4/4
Этот прекрасно спроектированный дуплекс с 3 спальнями расположен в престижном районе Клеопат…
$471,955
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Пентхаус 1 комната в Шишли, Турция
Пентхаус 1 комната
Шишли, Турция
Число комнат 1
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 396 м²
Этаж 4/17
Nişantaşı Koru: A Pinnacle of Luxury Living in Istanbul Nestled in the prestigious Nişant…
$5,47 млн
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Пентхаус 3 комнаты в Каргыджак, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Каргыджак, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Our first and only lake house project in Kargicak, which has a unique view of nature, to Ala…
$206,008
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Пентхаус 4 комнаты в Тосмур, Турция
Пентхаус 4 комнаты
Тосмур, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Этаж 9
Предложение для соискателей просторной квартиры с возможностью оформления ВНЖ в комплексе с …
Цена по запросу
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Пентхаус 3 комнаты в Демирташ, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Демирташ, Турция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Этаж 1
Представляем Вашему вниманию новый проект современного жилого комплекса в экологически чисто…
Цена по запросу
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Пентхаус 3 комнаты в Аланья, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 3/4
Полностью меблированная двухуровневая квартира с 2 спальнями расположена всего в 300 метрах …
$368,809
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Пентхаус 3 комнаты в Махмутлар, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Махмутлар, Турция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 77 м²
Этаж 4
Жилой комплекс состоит из трех 14-этажных блоков с современном фасадом, которые расположатся…
Цена по запросу
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Пентхаус 2 комнаты в Аланья, Турция
Пентхаус 2 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 4
В экологически чистом районе Авсаллар идет строительство комплекса, состоящего из одного 6-э…
Цена по запросу
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Пентхаус 2 комнаты в Аланья, Турция
Пентхаус 2 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 4/4
Просторная двухуровневая квартира с 2 спальнями расположена в районе Клеопатра, всего в 325 …
$449,210
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Пентхаус 4 комнаты в Каргыджак, Турция
Пентхаус 4 комнаты
Каргыджак, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Этаж 7
Жилой комплекс  класса люкс расположен на первой линии моря в районе Каргыджак на территории…
Цена по запросу
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Пентхаус 5 комнат в Каргыджак, Турция
Пентхаус 5 комнат
Каргыджак, Турция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 250 м²
Этаж 4
К продаже представлен меблированный пентхаус 4+1 в жилом комплексе класса люкс. Квартира рас…
Цена по запросу
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Пентхаус 2 комнаты в Аланья, Турция
Пентхаус 2 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 4/4
Современный двухуровневый апартамент с двумя спальнями расположен в престижном районе Клеопа…
$500,386
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Пентхаус 4 комнаты в Кестель, Турция
Пентхаус 4 комнаты
Кестель, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 125 м²
Этаж 1
Представляем Вашему вниманию готовый жилой комплекс в районе Кестель. Это зеленый район с мн…
Цена по запросу
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Пентхаус 3 комнаты в Аланья, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 5
Наш проект, расположенный всего в нескольких шагах от всемирно известного пляжа Клеопатра, с…
$403,117
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Пентхаус 4 комнаты в Махмутлар, Турция
Пентхаус 4 комнаты
Махмутлар, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Этаж 12/12
Этот изысканный пентхаус расположен в оживленном районе Махмутлар в Алании, очень востребова…
$1,11 млн
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Параметры недвижимости в Турции

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