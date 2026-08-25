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Пентхаусы в Газипаше, Турция

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7 объектов найдено
Пентхаус 3 комнаты в Газипаша, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Газипаша, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Квартиры в благоустроенном комплексе в Газипаше, Анталия Стильные квартиры расположены в Газ…
$220 141
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Пентхаус 4 комнаты в Газипаша, Турция
Пентхаус 4 комнаты
Газипаша, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 127 м²
Квартиры в благоустроенном комплексе в Газипаше, Анталия Стильные квартиры расположены в Газ…
$262 073
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Пентхаус 3 комнаты в Газипаша, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Газипаша, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Элитная недвижимость в комплексе рядом с удобствами в Анталии, Газипаша Предлагаем недвижимо…
$239 599
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It Is RealtyIt Is Realty
Пентхаус 3 комнаты в Газипаша, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Газипаша, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Количество этажей 7
Квартиры рядом с морем в благоустроенном комплексе в Анталии, Газипаша Газипаша является одн…
$124 914
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Пентхаус 5 комнат в Газипаша, Турция
Пентхаус 5 комнат
Газипаша, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Элитная недвижимость в комплексе рядом с удобствами в Анталии, Газипаша Предлагаем недвижимо…
$319 465
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Пентхаус 4 комнаты в Газипаша, Турция
Пентхаус 4 комнаты
Газипаша, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Количество этажей 5
Готовые квартиры в комплексе с бассейном в Газипаше, Анталия Газипаша – прибрежный город, из…
$233 759
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Пентхаус 3 комнаты в Газипаша, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Газипаша, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 1/5
Что вы получаете: Пентхаус 2+1 в уникальном комплексе в тихом районе Газипаша. О строительс…
$208 086
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