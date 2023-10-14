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Пентхаусы в Коньяалты, Турция

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9 объектов найдено
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Коньяалты, Турция
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Коньяалты, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
Эксклюзивные Квартиры в Благоустроенном Комплексе Недалеко от Моря в Анталии Великолепные кв…
€306,000
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Коньяалты, Турция
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Коньяалты, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 126 м²
Количество этажей 2
Эксклюзивные Квартиры в Благоустроенном Комплексе Недалеко от Моря в Анталии Великолепные кв…
€283,000
Пентхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Коньяалты, Турция
Пентхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Коньяалты, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 151 м²
Количество этажей 2
Эксклюзивные Квартиры в Благоустроенном Комплексе Недалеко от Моря в Анталии Великолепные кв…
€212,000
Пентхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Коньяалты, Турция
Пентхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Коньяалты, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 4
Недвижимость с Видом на Горы в Доме с Общим Бассейном в Хурме, Анталия Предлагаемые квартиры…
€315,000
Пентхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Коньяалты, Турция
Пентхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Коньяалты, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Количество этажей 4
Квартиры в Комплексе с Бассейном в Хурме, Коньяалты Квартиры расположены в квартале Хурма ра…
€348,000
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Коньяалты, Турция
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Коньяалты, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 123 м²
Квартиры в Двухблочном Комплексе с Бассейном в Коньяалты, Хурма Квартиры расположены в микро…
€358,000
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Коньяалты, Турция
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Коньяалты, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Количество этажей 6
Квартиры в Комплексе с 2 Бассейнами и Крытой Парковкой в Коньяалты, Анталия Квартиры располо…
€551,000
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Коньяалты, Турция
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Коньяалты, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 118 м²
Квартиры в Анталии, Коньяалты, в Комплексе с Двумя Бассейнами и Крытой Парковкой Квартиры в …
€471,000
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Коньяалты, Турция
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Коньяалты, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Квартира с Сауной Рядом с Пляжем в Анталии, Коньяалты Двухуровневая квартира расположена в м…
€358,000
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