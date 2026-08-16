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Пентхаусы в Коньяалты, Турция

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33 объекта найдено
Пентхаус 5 комнат в Коньяалты, Турция
Пентхаус 5 комнат
Коньяалты, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Этаж 4
🌴 Просторный дуплекс 4+1 в районе Лиман — готов для комфортной жизни у моря! Предлагаем п…
$400,000
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Пентхаус 4 комнаты в Коньяалты, Турция
Пентхаус 4 комнаты
Коньяалты, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Этаж 4/5
Двухуровневая меблированная квартира 3+1 на продажу в Коньяалты Хурма, Анталья Продаётся …
$288,647
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Пентхаус 6 комнат в Коньяалты, Турция
Пентхаус 6 комнат
Коньяалты, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 290 м²
Этаж 6/6
Двухуровневая квартира с 5 спальнями и террасой в охраняемом комплексе с бассейном в Коньяал…
$576,056
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Пентхаус 4 комнаты в Коньяалты, Турция
Пентхаус 4 комнаты
Коньяалты, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Стильная квартира рядом с пляжем в Коньяалты, Анталья Двухуровневая квартира расположена в р…
$320,416
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Пентхаус 3 комнаты в Коньяалты, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Коньяалты, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 4
Квартиры с подогревом полов и комби-бойлером в Коньяалты, Анталия Квартиры расположены в рай…
$250,342
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Пентхаус 5 комнат в Коньяалты, Турция
Пентхаус 5 комнат
Коньяалты, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 240 м²
Количество этажей 3
Квартиры с отдельными кухнями в проекте с общим бассейном в Коньяалты, Анталия Микрорайон Ху…
$400,231
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TekceTekce
Пентхаус 3 комнаты в Коньяалты, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Коньяалты, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Этаж 6/7
Квартиры в рассрочку в проекте с крытой парковкой в Коньяалты, Анталия Эти квартиры находятс…
$2,18 млн
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Пентхаус 4 комнаты в Коньяалты, Турция
Пентхаус 4 комнаты
Коньяалты, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Этаж 4/4
Меблированный пентхаус на главной дороге в Коньяалты, Анталия Этот полностью меблированный 4…
$333,141
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Пентхаус 5 комнат в Коньяалты, Турция
Пентхаус 5 комнат
Коньяалты, Турция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 243 м²
Этаж 4/4
Квартиры недалеко от моря в комплексе с бассейном в Анталии, Коньяалты Эти стильные квартиры…
$733,372
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Пентхаус 3 комнаты в Коньяалты, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Коньяалты, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 120 м²
Количество этажей 5
Квартиры в проекте курортного типа с бассейнами в Анталии, Коньяалты Предлагаются современны…
$425,680
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Пентхаус 4 комнаты в Коньяалты, Турция
Пентхаус 4 комнаты
Коньяалты, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 168 м²
Этаж 2/2
Пентхаус расположен в Коньяалты / Гюрсу, одном из самых элитных и престижных районов Антальи…
$403,734
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Пентхаус 4 комнаты в Коньяалты, Турция
Пентхаус 4 комнаты
Коньяалты, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Квартиры с газом в Сарысу, Коньяалты, рядом с остановками общественного транспорта Квартиры …
$275,304
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Пентхаус 4 комнаты в Коньяалты, Турция
Пентхаус 4 комнаты
Коньяалты, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Этаж 4/4
Двухуровневая квартира с 3 спальнями в жилом комплексе в Хурме, Коньяалты, в Анталии Продает…
$240,602
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Пентхаус 5 комнат в Коньяалты, Турция
Пентхаус 5 комнат
Коньяалты, Турция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Этаж 6/6
Пентхаус расположен в самом красивом месте Антальи и Коньяалты, в нескольких минутах ходьбы …
$914,011
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Пентхаус 3 комнаты в Коньяалты, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Коньяалты, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
Количество этажей 4
Квартиры с видом на горы рядом с пляжем в Анталии в охраняемом комплексе с бассейном Квартир…
$331,957
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Пентхаус 4 комнаты в Коньяалты, Турция
Пентхаус 4 комнаты
Коньяалты, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Этаж 3/3
Современно меблированные квартиры с 3 спальнями в Коньяалты, Анталия Микрорайон Конаклар, ра…
$702,140
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Пентхаус 3 комнаты в Коньяалты, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Коньяалты, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Этаж 4/4
Просторный двухуровневый пентхаус на центральной улице в районе Лиман, Коньяалты Этот двухур…
$354,599
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Пентхаус 4 комнаты в Коньяалты, Турция
Пентхаус 4 комнаты
Коньяалты, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 165 м²
Этаж 1/2
Элитные квартиры с системой «умный дом» и подземной парковкой в Коньяалты, Анталия Эти кварт…
$569,115
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Пентхаус 5 комнат в Коньяалты, Турция
Пентхаус 5 комнат
Коньяалты, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 190 м²
Этаж 3/3
Новые квартиры в Анталии, Коньяалты, рядом с торговым центром и пляжами Квартиры на продажу …
$360,902
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Пентхаус 4 комнаты в Коньяалты, Турция
Пентхаус 4 комнаты
Коньяалты, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 141 м²
Количество этажей 5
Квартиры с видом на море в комплексе с бассейном на центральной улице в Коньяалты, Анталия К…
$881,404
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Пентхаус 4 комнаты в Коньяалты, Турция
Пентхаус 4 комнаты
Коньяалты, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 165 м²
Этаж 4/4
Двухуровневая квартира с 3 спальнями в Лимане, Анталия, в пешей доступности от пляжа Район Л…
$341,293
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Пентхаус 3 комнаты в Коньяалты, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Коньяалты, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 126 м²
Количество этажей 2
Квартиры с газом в Сарысу, Коньяалты, рядом с остановками общественного транспорта Квартиры …
$225,371
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Пентхаус 5 комнат в Коньяалты, Турция
Пентхаус 5 комнат
Коньяалты, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Этаж 2/2
Пентхаус расположен в районе Коньяалты/Гурсу. Здание, построенное в 2003 году, находится в н…
$245,337
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Пентхаус 8 комнат в Коньяалты, Турция
Пентхаус 8 комнат
Коньяалты, Турция
Число комнат 8
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 325 м²
Этаж 1/2
Двухуровневая квартира в выгодной локации в Коньяалты, Анталия Двухуровневая квартира распол…
$460,382
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Пентхаус 6 комнат в Коньяалты, Турция
Пентхаус 6 комнат
Коньяалты, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Этаж 5/5
Завершенный в 2012 году, комплекс расположен в Унчалы, одном из самых эксклюзивных и престиж…
$472,216
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Пентхаус 4 комнаты в Коньяалты, Турция
Пентхаус 4 комнаты
Коньяалты, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Этаж 4/4
Объект был построен в 2015 году на участке площадью 1384 м2 с 2 блоками и в общей сложности …
$214,412
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Пентхаус 6 комнат в Коньяалты, Турция
Пентхаус 6 комнат
Коньяалты, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 230 м²
Этаж 4/4
Комплекс был построен в 2022 году на участке площадью 9754 м2 с 9 блоками и в общей сложност…
$892,105
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Пентхаус 3 комнаты в Коньяалты, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Коньяалты, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Этаж 4/4
Пентхаус расположен в районе Анталии / Коньяалты Хурма. Расположение: 2 км до моря и 11 км д…
$191,347
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Пентхаус 4 комнаты в Коньяалты, Турция
Пентхаус 4 комнаты
Коньяалты, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Этаж 4
Пентхаус расположен в районе Коньяалты/Лиман. В комплексе: крытый и открытый бассейн, турецк…
$231,639
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Пентхаус 5 комнат в Коньяалты, Турция
Пентхаус 5 комнат
Коньяалты, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Этаж 6
Пентхаус расположен в 8,5 км от центра Анталии и всего в 1,5 км от пляжей Коньяалты.  В дом…
$345,659
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