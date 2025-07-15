Квартира в новостройке Квартиры с Видом на Море в Измире, Конак, Недалеко от Метро

Квартиры в благоустроенном комплексе с видом на море, охраной и бассейном в Измире, Конак

Конак – это космополитический жилой район в центральной части Измира в Турции. Знаменитые прогулочные зоны и места отдыха на прибрежной зоне Кордон, развлекательные и торговые центры Алсанджака, железнодорожная система, обеспечивающая легкий доступ в любую часть города, Кюльтюрпарк, музеи и туристические мероприятия – вот основные особенности района Конак.

Квартиры в Измире, Конак, расположены в 200 м от больниц, 300 м от моря, 600 м от магазинов, торговых центров и стадиона, 700 м от метро и ж/д станций, 4 км от Кюльтюрпарка, 3 км от Алсанджака, 19 км от аэропорта Аднан Мендерес и 45 км от пляжей Измира с голубым флагом.

Жилой комплекс, состоящий из одного блока, расположен на участке общей площадью 3200 м². На территории проекта имеется открытый бассейн, сауна, спа, фитнес, теннисный корт, зоны отдыха, крытая парковка, круглосуточная охрана, услуги смотрителя, автомойка, химчистка, уборка, ресепшн и лифт.

Квартиры в развитом жилом комплексе спроектированы со спальнями, гостиной, отдельной или открытой кухней, ванными комнатами, балконом с видом на море и кладовой. Они оснащены встроенной кухонной техникой (варочная поверхность, вытяжка и духовка), системой теплых полов и центральным кондиционированием.

ADB-00020