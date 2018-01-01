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Новая резиденция с бассейнами и садом в 500 метрах от пляжа, Газипаша, Турция

Gazipasa, Турция
от
€140,000
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О комплексе

Резиденция располагает открытым бассейном, детским бассейном, сауной, фитнес-центром, детской площадкой, видеонаблюдением, садом, парковка.

Окончание строительства - конец декабря 2023 года.

Расположение и объекты поблизости
  • Пляж Газипаша - 500 метров
  • Центр города - 2 км
  • Аэропорт - 6 км
Местонахождение новостройки
Gazipasa, Турция

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Новая резиденция с бассейнами и садом в 500 метрах от пляжа, Газипаша, Турция
Gazipasa, Турция
от
€140,000
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