Новая резиденция с бассейнами и садом в 500 метрах от пляжа, Газипаша, Турция

Алания, Турция

от €107,000

В жилом комплексе всего 36 юнитов с различными планировками: Апартаменты с 1 спальней - 12 шт Апартаменты с 2 спальнями - 14 шт Дуплекс-апартаменты с 2 спальнями - 10 шт Первоначальный взнос - 40%, а также есть возможность рассрочки на оставшуюся сумму до окончания строительства. Удобства и оснащение в доме Другие удобства: сауна, генератор, 5 магазинов. Расположение и объекты поблизости Проект находится в центре Алании, в 300 метрах от моря. Знаменитый пляж Кейкубат с золотым песком и развитая сеть пляжных клубов, баров и ресторанов станет приятным дополнением к комфортной жизни в комплексе. Кроме того, проект находится в шаговой доступности от сетевых магазинов, таких как Migros, Carrefour, A101 и Bim.