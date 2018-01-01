Новая резиденция с бассейнами и садом в 500 метрах от пляжа, Газипаша, Турция

Предлагаются виллы с каминами и большими садами.
Резиденция располагает зоной для проведения мероприятий, рестораном, бассейнами, аквапарком, спортивной площадкой, зонами барбекю, тренажерным залом, детскими площадками.
Окончание строительства - май 2024 года.
Расположение и объекты поблизости
Аэропорт Бодрума - 4 минуты
Центр Бодрума - 30 минут
Гавань - 10 минут
Пляж - 8 минут езды
В жилом комплексе всего 36 юнитов с различными планировками:
Апартаменты с 1 спальней - 12 шт
Апартаменты с 2 спальнями - 14 шт
Дуплекс-апартаменты с 2 спальнями - 10 шт
Первоначальный взнос - 40%, а также есть возможность рассрочки на оставшуюся сумму до окончания строительства.
Удобства и оснащение в доме
Другие удобства: сауна, генератор, 5 магазинов.
Расположение и объекты поблизости
Проект находится в центре Алании, в 300 метрах от моря. Знаменитый пляж Кейкубат с золотым песком и развитая сеть пляжных клубов, баров и ресторанов станет приятным дополнением к комфортной жизни в комплексе. Кроме того, проект находится в шаговой доступности от сетевых магазинов, таких как Migros, Carrefour, A101 и Bim.
Современный жилой комплекс расположенный в поселке Каргыджаг,Алания имеет общую площадь в 800 кв.м. и состоит из 6-и 4-х этажных блоков. Апартаменты класса люкс выполнены из материалов с высококачесвенной отделкой. В апартаментах с высокими потолками чувствуется воздушность и свобода. Квартиры все светлые,с большими террасами с которых открывается вид на море и горы. Во всех квартирах есть виодомофон,подсвесные потолки,современные кухни гранитными столешницами,двойной стеклопакет со звукоизоляцией,подогрев полов в анной комнате,стены покрыты моющейся краской,гранитный пол, телефон.В комплексе есть все для хорошего времяпровождения фитнес цент,2 бассейна,закрытый бассейн,хамам,сауна,кинотеатр,настольный теннис,мини-гольф,кафетерий,парковка. Сиситема звуко и теплоизоляцииПожарная сигнализацияВидеонаблюдение 24/7Спутниковое ТВСобственный частный пляж