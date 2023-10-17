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Casa Koca

Алания, Турция
от
€185,000
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Описание Описание
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О комплексе

Мы с гордостью представляем нашим инвесторам проект, который расположен близко к центру города, всего в 500м от всемирно известного пляжа Клеопатра. Строительство стартовало 11.01.2023.

Компактный  5ти этажный блок на 16 квартир. Из них-

12 квартир планировки 1+1, 57м2. (прихожая, гостинная с кухней американского плана, совмещенный санузел и балкон) Цены от 185.000€

4 двухуровневых пентхауса 2+1, 123-127м2. (прихожая, гостинная, отдельная кухня, 2 спальни, 2 санузла, балкон и терасса) Цены от 315.000€

Все квартиры будут сданы с качественной чистовой отделкой: стальная входная дверь, полы из высококачественной керамической плитки, гипсокартонные потолки с точечными потолочными светильниками, окна ПВХ с двойными стеклопакетами, установленная корпусная кухонная мебель с гранитной рабочей поверхностью, установленная сантехника и душевые кабины.

Благодаря удачному расположению пентхаусы порадуют своих владельцев видом на море!!!

В цокольном этаже ЖК для вашего удобства предусмотрены сауна, фитнесс зал, детская игровая комната, настольный теннис и удобный мягкий уголок для посиделок с друзьями и соседями.

Кроме того на территории комплекса будет открытый бассейн с детским отделением и парковка.

Безопасность обеспечит видеонаблюдение 24/7 и установленные видеодомофоны.

Дополнительным плюсом послужит наличие центрального спутникового ТВ и беспроводного интернета.

Отлично подойдет  для постоянного проживания. В шаговой доступности супермаркеты, магазины, районная поликлиника, школа, детский сад, детские игровые и спортивные площадки, банки и банкоматы, а также остановки общественного транспорта.

Прекрасный вариант для комфортного отдыха. Пляж Клеопатра, отмеченный голубым флагом чистой воды, и его благоустроенная набережная, всего в 500м. До Аланийского аквапарка и канатной дороги 750м. В непосредственной близости огромное количество кафе и ресторанов налюбой вкус и кошелек.

Самое главное!!! Приобретение квартиры в этом проекте подходит для получения ВНЖ по Тапу или для подачи документов на получение Турецкого гражданства.

Возможна продажа за криптовалюту.

Сдача в эксплуатацию 11.2023.

Наши менеджеры с удовольствием ответят на ваши вопросы и подберут персональный план оплаты в любое удобное вам время.

Дополнительно

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Управляющая компания
  • Черновая отделка
  • Огороженная территория
  • Паркинг
  • Лифт
  • Онлайн-показ
Параметры объекта
Класс
Класс
Комфорт-класс
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Монолитно-кирпичный
Год сдачи
Год сдачи
2023
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
5
Местонахождение новостройки
Алания, Турция

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Casa Koca
Алания, Турция
от
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