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Пентхаусы с видом на море в Средиземноморском регионе, Турция

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Анталья
288
Аланья
24
Муратпаша
305
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3
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218 объектов найдено
Пентхаус 4 комнаты в Муратпаша, Турция
Пентхаус 4 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 137 м²
Количество этажей 5
Готовые к заселению квартиры в комплексе с развитой инфраструктурой рядом с пляжем в Кестеле…
$541,404
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Пентхаус 3 комнаты в Муратпаша, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 4
Квартиры с Видом на Природу и Море в Алании Аланья - один из наиболее предпочтительных среди…
$286,680
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Пентхаус 4 комнаты в Муратпаша, Турция
Пентхаус 4 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 145 м²
Квартиры в эксклюзивном жилом комплексе на первой береговой линии в Махмутларе, Алания Махму…
$934,308
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LDV InvestLDV Invest
Пентхаус 4 комнаты в Муратпаша, Турция
Пентхаус 4 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 133 м²
Квартиры на продажу в Алании с видом на город и море Район Кале в Алании известен своей уник…
$989,295
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Пентхаус 3 комнаты в Муратпаша, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 119 м²
Квартиры в проекте с богатой инфраструктурой в Алании Алания – одно из самых популярных напр…
$207,763
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Пентхаус 3 комнаты в Аксу, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Аксу, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Количество этажей 7
Квартира с 2 спальнями, видом на море и балконом в Алтынташе, Аксу, Анталия Квартира находит…
$145,483
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Пентхаус 5 комнат в Муратпаша, Турция
Пентхаус 5 комнат
Муратпаша, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 260 м²
Квартиры с видом на море в окружении природы в Алании, Кестель Алания — одном из самых краси…
$368,273
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Пентхаус 3 комнаты в Муратпаша, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Квартиры в Аланье, Махмутлар, в жилом комплексе в 500 м от моря Махмутлар в Аланье – невероя…
$179,059
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Пентхаус 4 комнаты в Муратпаша, Турция
Пентхаус 4 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 130 м²
Готовые квартиры в центральном районе в 100 м от моря в Аланье, Кестель Кестель – популярный…
$357,682
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Пентхаус 6 комнат в Муратпаша, Турция
Пентхаус 6 комнат
Муратпаша, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Количество этажей 4
Инвестиционные квартиры с видом на крепость и море в Аланье Аланья — один из важнейших турис…
$921,539
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Пентхаус 3 комнаты в Муратпаша, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 115 м²
Этаж 8/8
Квартиры с видом на море и бассейн в проекте отельного типа недалеко от аэропорта в Аланье, …
$268,084
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Пентхаус 4 комнаты в Муратпаша, Турция
Пентхаус 4 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Квартиры в современном комплексе всего в 300 м от пляжа в Алании в районе Кестель Предлагаем…
$382,653
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Пентхаус 4 комнаты в Муратпаша, Турция
Пентхаус 4 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 180 м²
Этаж 4/4
Квартиры с видом на море в проекте с инфраструктурой пятизвездочного отеля в Аланье, Каргыдж…
$465,404
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Пентхаус 4 комнаты в Муратпаша, Турция
Пентхаус 4 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 198 м²
Квартиры с видом на море в одноблочном комплексе в Аланье Оба — один из самых престижных рай…
$749,873
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Пентхаус 4 комнаты в Муратпаша, Турция
Пентхаус 4 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 130 м²
Квартиры в комплексе рядом с пляжем Клеопатры в Аланье Стильные квартиры расположены в выгод…
$363,708
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Пентхаус 4 комнаты в Муратпаша, Турция
Пентхаус 4 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
Квартиры в Аланье, Махмутлар, в жилом комплексе в 500 м от моря Махмутлар в Аланье – невероя…
$270,321
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Пентхаус 3 комнаты в Муратпаша, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Квартиры с видом на море и город в комплексе с бассейном в Аланье Аланья — популярное место …
$299,271
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Пентхаус 3 комнаты в Муратпаша, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 133 м²
Просторные квартиры с видом на море, крепость и город в Алании, Клеопатра Клеопатра – один и…
$685,395
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Пентхаус 3 комнаты в Муратпаша, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 3
Квартиры возле пляжа Клеопатры в комплексе с бассейном в Алании, Турция Квартиры расположены…
$312,746
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Пентхаус 5 комнат в Муратпаша, Турция
Пентхаус 5 комнат
Муратпаша, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 212 м²
Стильные квартиры в центре Аланьи рядом с морем и объектами инфраструктуры Аланья – известны…
$433,522
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Пентхаус 3 комнаты в Муратпаша, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 127 м²
Уникальные квартиры с видом на море и город в жилом комплексе в Аланье, Тосмур Тосмур — это …
$322,701
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Пентхаус 5 комнат в Муратпаша, Турция
Пентхаус 5 комнат
Муратпаша, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 165 м²
Этаж 11/12
Квартиры с видом на море в комплексе с концепцией отеля 5* в Махмутларе, Аланья Махмутлар — …
$383,015
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Пентхаус 5 комнат в Муратпаша, Турция
Пентхаус 5 комнат
Муратпаша, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Роскошные квартиры в масштабном проекте у моря в Аланье, Авсаллар Элегантные квартиры распол…
$243,664
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Пентхаус 4 комнаты в Муратпаша, Турция
Пентхаус 4 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Количество этажей 5
Квартиры с шикарным дизайном в Каргыджаке, Аланья, на берегу моря Каргыджак становится все б…
$599,200
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Пентхаус 7 комнат в Муратпаша, Турция
Пентхаус 7 комнат
Муратпаша, Турция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 260 м²
Этаж 9
Меблированные квартиры на продажу в Махмутларе, Аланья Махмутлар — это не только один из сам…
$400,347
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Пентхаус 3 комнаты в Аланья, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
Этаж 5/6
🏡 Роскошная жизнь на двух уровнях — двухуровневые апартаменты с 3 комнатами Брендирова…
$303,151
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Пентхаус 4 комнаты в Муратпаша, Турция
Пентхаус 4 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Квартиры в Аланье, Демирташ, в проекте по типу 5-звездочного отеля Демирташ – развивающийся …
$264,186
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Пентхаус 3 комнаты в Муратпаша, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Квартиры в комплексе с бассейном всего в 800 м от моря в Кестеле, Аланья Эти квартиры распол…
$308,323
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Пентхаус 3 комнаты в Муратпаша, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Квартиры с видом на море и бассейном всего в нескольких шагах от пляжа в Аланье Квартиры нах…
$193,718
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Пентхаус 3 комнаты в Муратпаша, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Квартиры с видом на море в комплексе в 800 м от моря в Аланье, Авсаллар Авсаллар — один из с…
$237,533
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Параметры недвижимости в Средиземноморском регионе, Турция

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