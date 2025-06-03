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Пентхаусы в Серике, Турция

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1 объект найдено
Пентхаус 3 комнаты в Серик, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Серик, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 2
Инвестиционные Квартиры Рядом с Полем Для Гольфа и Пляжем в Белеке, Анталии Квартиры располо…
$257,468
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