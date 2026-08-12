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Пентхаусы с видом на горы в Средиземноморском регионе, Турция

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Анталья
288
Аланья
24
Муратпаша
305
Мерсин
3
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164 объекта найдено
Пентхаус 4 комнаты в Муратпаша, Турция
Пентхаус 4 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 133 м²
Квартиры на продажу в Алании с видом на город и море Район Кале в Алании известен своей уник…
$989,295
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Пентхаус 5 комнат в Коньяалты, Турция
Пентхаус 5 комнат
Коньяалты, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 240 м²
Количество этажей 3
Квартиры с отдельными кухнями в проекте с общим бассейном в Коньяалты, Анталия Микрорайон Ху…
$399,500
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Пентхаус 6 комнат в Муратпаша, Турция
Пентхаус 6 комнат
Муратпаша, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Количество этажей 4
Инвестиционные квартиры с видом на крепость и море в Аланье Аланья — один из важнейших турис…
$921,539
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LDV InvestLDV Invest
Пентхаус 3 комнаты в Муратпаша, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 115 м²
Этаж 8/8
Квартиры с видом на море и бассейн в проекте отельного типа недалеко от аэропорта в Аланье, …
$268,084
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Пентхаус 4 комнаты в Муратпаша, Турция
Пентхаус 4 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 180 м²
Этаж 4/4
Квартиры с видом на море в проекте с инфраструктурой пятизвездочного отеля в Аланье, Каргыдж…
$465,404
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Пентхаус 3 комнаты в Коньяалты, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Коньяалты, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Этаж 4/4
Просторный двухуровневый пентхаус на центральной улице в районе Лиман, Коньяалты Этот двухур…
$354,599
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Пентхаус 3 комнаты в Муратпаша, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Квартиры с видом на море и город в комплексе с бассейном в Аланье Аланья — популярное место …
$299,271
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Пентхаус 3 комнаты в Муратпаша, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 133 м²
Просторные квартиры с видом на море, крепость и город в Алании, Клеопатра Клеопатра – один и…
$685,395
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Пентхаус 3 комнаты в Муратпаша, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 127 м²
Уникальные квартиры с видом на море и город в жилом комплексе в Аланье, Тосмур Тосмур — это …
$322,701
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Пентхаус 5 комнат в Муратпаша, Турция
Пентхаус 5 комнат
Муратпаша, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 165 м²
Этаж 11/12
Квартиры с видом на море в комплексе с концепцией отеля 5* в Махмутларе, Аланья Махмутлар — …
$383,015
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Пентхаус 5 комнат в Муратпаша, Турция
Пентхаус 5 комнат
Муратпаша, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Роскошные квартиры в масштабном проекте у моря в Аланье, Авсаллар Элегантные квартиры распол…
$243,664
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Пентхаус 4 комнаты в Муратпаша, Турция
Пентхаус 4 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Количество этажей 5
Квартиры с шикарным дизайном в Каргыджаке, Аланья, на берегу моря Каргыджак становится все б…
$599,200
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Пентхаус 3 комнаты в Аланья, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
Этаж 5/6
🏡 Роскошная жизнь на двух уровнях — двухуровневые апартаменты с 3 комнатами Брендирова…
$303,151
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Пентхаус 4 комнаты в Муратпаша, Турция
Пентхаус 4 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Квартиры в Аланье, Демирташ, в проекте по типу 5-звездочного отеля Демирташ – развивающийся …
$264,186
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Пентхаус 3 комнаты в Муратпаша, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Квартиры с видом на море в комплексе в 800 м от моря в Аланье, Авсаллар Авсаллар — один из с…
$237,533
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Пентхаус 4 комнаты в Муратпаша, Турция
Пентхаус 4 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Этаж 5
Квартиры с великолепным видом на море и город недалеко от моря в Каргыджаке, Аланья Квартиры…
$466,492
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Пентхаус 8 комнат в Коньяалты, Турция
Пентхаус 8 комнат
Коньяалты, Турция
Число комнат 8
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 325 м²
Этаж 1/2
Двухуровневая квартира в выгодной локации в Коньяалты, Анталия Двухуровневая квартира распол…
$460,695
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Пентхаус 3 комнаты в Муратпаша, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 6
Квартиры с видом на море и город в комплексе отельного типа в Аланье Элегантные квартиры рас…
$318,808
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Пентхаус 4 комнаты в Муратпаша, Турция
Пентхаус 4 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 172 м²
Квартиры с живописным видом в комплексе рядом с морем в Авсалларе, Аланья Авсаллар — это рай…
$357,761
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Пентхаус 3 комнаты в Муратпаша, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 9/9
Квартиры с видом на море в комплексе с богатой инфраструктурой в Аланье, Демирташ Демирташ —…
$228,730
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Пентхаус 4 комнаты в Газипаша, Турция
Пентхаус 4 комнаты
Газипаша, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 127 м²
Квартиры в благоустроенном комплексе в Газипаше, Анталия Стильные квартиры расположены в Газ…
$262,073
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Пентхаус 5 комнат в Муратпаша, Турция
Пентхаус 5 комнат
Муратпаша, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 250 м²
Этаж 3/3
Потрясающие квартиры класса люкс с видом на Средиземное море в Каргыджаке, Аланья Каргыджак …
$531,069
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Пентхаус 3 комнаты в Муратпаша, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 130 м²
Количество этажей 4
Квартиры с видом на море и крепость в комплексе с бассейном в Аланье, Оба Квартиры на продаж…
$390,324
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Пентхаус 3 комнаты в Аланья, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
Этаж 5/6
🏡 Роскошная жизнь на двух уровнях — двухуровневые апартаменты с 3 комнатами Брендирова…
$285,661
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Пентхаус 4 комнаты в Муратпаша, Турция
Пентхаус 4 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Этаж 3/3
Потрясающие квартиры класса люкс с видом на Средиземное море в Каргыджаке, Аланья Каргыджак …
$415,367
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Пентхаус 4 комнаты в Муратпаша, Турция
Пентхаус 4 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Квартиры с видом на город и море в жилом комплексе в Алании, Искеле Квартиры расположены в И…
$402,834
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Пентхаус 4 комнаты в Муратпаша, Турция
Пентхаус 4 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Количество этажей 6
Квартиры с элегантным дизайном в одноблочном проекте в Аланье Аланья – один из районов Турци…
$352,300
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Пентхаус 2 комнаты в Муратпаша, Турция
Пентхаус 2 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Квартиры в Аланье, Демирташ, в проекте по типу 5-звездочного отеля Демирташ – развивающийся …
$141,899
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Пентхаус 5 комнат в Муратпаша, Турция
Пентхаус 5 комнат
Муратпаша, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 175 м²
Количество этажей 5
Новые квартиры в бутик-комплексе с богатыми удобствами в Алании Проект расположен в районе К…
$471,193
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Пентхаус 3 комнаты в Коньяалты, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Коньяалты, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
Количество этажей 4
Квартиры с видом на горы рядом с пляжем в Анталии в охраняемом комплексе с бассейном Квартир…
$331,957
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Параметры недвижимости в Средиземноморском регионе, Турция

с гаражом
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с террасой
с видом на море
с бассейном
Недорогая
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