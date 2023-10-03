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Пентхаусы
Пентхаусы с видом на горы в Средиземноморский регион, Турция
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434
Sekerhane Mahallesi
60
Аланья
60
Gazipasa
17
Муратпаша
10
Пентхаус
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193 объекта найдено
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Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Mezitli, Турция
3
2
84 м²
14/14
Квартиры в Охраняемом Комплексе с Бассейном в Шаговой Доступности от Пляжа в Мезитли, Мерсин…
€115,000
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Пентхаус с видом на море, с видом на горы
Yaylali, Турция
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Цена по запросу
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Пентхаус с видом на море, с видом на горы
Yaylali, Турция
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Цена по запросу
Рекомендовать
Пентхаус с видом на море, с видом на горы
Алания, Турция
Суперновый жилой комплекс в Алании в районе Оба. Жилой комплекс построен из двух блоков, о…
Цена по запросу
Рекомендовать
Пентхаус с видом на море, с видом на горы
Алания, Турция
Сотрудничая с нами, Вы можете рассчитывать на: - Встречу в аэропорту на машине люкс класса; …
Цена по запросу
Рекомендовать
Пентхаус с видом на море, с видом на горы
Муратпаша, Турция
Помощь в получении статуса резидента. Бесплатный подбор недвижимости. Юридическое сопровожде…
Цена по запросу
Рекомендовать
Пентхаус с видом на море, с видом на горы
Муратпаша, Турция
Помощь в получении статуса резидента. Бесплатный подбор недвижимости. Юридическое сопровожде…
Цена по запросу
Рекомендовать
Пентхаус с видом на море, с видом на горы
Алания, Турция
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Цена по запросу
Рекомендовать
Пентхаус с видом на море, с видом на горы
Алания, Турция
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Цена по запросу
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Пентхаус с видом на море, с видом на горы
Yaylali, Турция
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Цена по запросу
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Пентхаус с видом на море, с видом на горы
Yaylali, Турция
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Цена по запросу
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Пентхаус с видом на море, с видом на горы
Yaylali, Турция
ЗАРУБЕЖНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИ…
Цена по запросу
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Пентхаус 3 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы
Махмутлар центр, Турция
4
3
190 м²
11/11
Роскошные Квартиры с Видом на Море в Комплексе с Богатой Внутренней Инфраструктурой в Махмут…
€229,000
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы
Gazipasa, Турция
4
2
120 м²
8
Шикарные Квартиры в Стильном Проекте в Газипаша, Пазарджи Квартиры на продажу расположены в …
€197,000
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Авсаллар, Турция
3
2
121 м²
5/6
Вы ищете дом у моря, чтобы переехать в свою семью? Вам нужен тихий район с развитой инфрастр…
€190,000
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Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Махмутлар центр, Турция
4
3
152 м²
Недвижимость в Комплексе с Впечатляющими Видами в Алании. Стильная недвижимость находится в …
€410,000
Рекомендовать
Пентхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Махмутлар центр, Турция
5
4
205 м²
Недвижимость в Комплексе с Впечатляющими Видами в Алании. Стильная недвижимость находится в …
€480,000
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Пентхаус 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Payallar, Турция
6
3
250 м²
1/7
Квартиры в Пешей Доступности от Моря в Алании. Квартиры расположены в Алании, Паяллар, в нес…
€509,000
Рекомендовать
Пентхаус 6 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Payallar, Турция
7
3
285 м²
1/7
Квартиры в Пешей Доступности от Моря в Алании. Квартиры расположены в Алании, Паяллар, в нес…
€529,000
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни с балконом, с видом на море, с видом на горы
Махмутлар центр, Турция
3
3
150 м²
4/4
Современные Квартиры в Алании с Видом на Море и Доступом ко Всем Удобствам 5-Звездочного Оте…
€400,000
Рекомендовать
Пентхаус 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Ishakli, Турция
2
1
75 м²
Квартиры с Системой «Умный Дом» в Алании, Каргыджак. Квартиры в Алании, подходящие для получ…
€360,000
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Ishakli, Турция
4
4
282 м²
Квартиры с Системой «Умный Дом» в Алании, Каргыджак. Квартиры в Алании, подходящие для получ…
€1,15 млн
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Пентхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Ishakli, Турция
5
3
308 м²
Квартиры с Системой «Умный Дом» в Алании, Каргыджак. Квартиры в Алании, подходящие для получ…
€1,62 млн
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Gazipasa, Турция
3
2
104 м²
8
Стильные Квартиры в Анталии, Газипаша, Подходящие для Инвестиций. Квартиры с современным диз…
€228,000
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Gazipasa, Турция
4
2
140 м²
8
Стильные Квартиры в Анталии, Газипаша, Подходящие для Инвестиций. Квартиры с современным диз…
€247,000
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Махмутлар центр, Турция
3
3
130 м²
6
Квартиры в Алании в Комплексе с Богатой Инфраструктурой. Квартиры в Алании, Каргыджак, в тих…
€260,000
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Махмутлар центр, Турция
4
3
154 м²
6
Квартиры в Алании в Комплексе с Богатой Инфраструктурой. Квартиры в Алании, Каргыджак, в тих…
€315,000
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Пентхаус 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Tuerkler, Турция
2
1
81 м²
7
Квартиры в Аланье в Благоустроенном Жилом Комплексе Отельного Типа Роскошный проект располож…
€260,000
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Пентхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Tuerkler, Турция
4
2
125 м²
Квартиры в Проекте с Богатой Инфраструктурой Рядом с Морем в Тюрклер, Аланья Тюрклер – небол…
€183,000
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Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Алания, Турция
3
2
150 м²
6
Шикарные Квартиры с Видом на Море в Роскошном Комплексе Отельного Типа в Обе, Аланья Квартир…
€342,000
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