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Пентхаусы с гаражом в Средиземноморском регионе, Турция

Анталья
114
Аланья
25
Мерсин
3
Муратпаша
133
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28 объектов найдено
Пентхаус 3 комнаты в Аланья, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 3/4
Эти стильные апартаменты-дуплекс расположены в ухоженном жилом комплексе всего в 300 метрах …
$320,728
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Пентхаус 3 комнаты в Каргыджак, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Каргыджак, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Our first and only lake house project in Kargicak, which has a unique view of nature, to Ala…
$211,863
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Пентхаус 4 комнаты в Каргыджак, Турция
Пентхаус 4 комнаты
Каргыджак, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 4/4
Крытый бассейн с подогревомЛетний бассейн с водными горками (900 м2)тренажерный залСауна с г…
Цена по запросу
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Пентхаус 3 комнаты в Аланья, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 225 м²
Этаж 5/5
3+1 Apartment for Sale in Alanya Oba Region with the Assurance of Redtower Property. Apar…
Цена по запросу
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Пентхаус 5 комнат в Муратпаша, Турция
Пентхаус 5 комнат
Муратпаша, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Этаж 2
Квартира находится в нескольких минутах ходьбы от торгового центра Terracity, моря и всех со…
$211,713
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Пентхаус 5 комнат в Аланья, Турция
Пентхаус 5 комнат
Аланья, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 159 м²
Этаж 8
Внутренние и внешние характеристики; крытый и открытый бассейн, считыватель отпечатков пальц…
$292,056
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Пентхаус 2 комнаты в Аланья, Турция
Пентхаус 2 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 4/4
Эта современная квартира-дуplex находится всего в 325 метрах от моря в престижном районе Кле…
$409,407
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Пентхаус 3 комнаты в Аланья, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 4/4
Эта меблированная двухуровневая квартира расположена в одном из самых популярных районов Ала…
$345,052
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Пентхаус 5 комнат в Аксу, Турция
Пентхаус 5 комнат
Аксу, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 162 м²
Этаж 16
Первоначальный взнос 50% и беспроцентная рассрочка на 18 месяцев! Проект расположен в Аксу/…
$1,000,000
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Пентхаус 3 комнаты в Аланья, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 6/6
Этот меблированный пентхаус площадью 160 м² расположен на 6-м этаже в престижном районе Джик…
$449,210
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Пентхаус 3 комнаты в Аланья, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Этаж 3/4
Полностью меблированный двухуровневый апартамент с двумя спальнями расположен всего в 300 ме…
$380,122
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Пентхаус 3 комнаты в Аланья, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Этаж 4/4
Этот прекрасно спроектированный дуплекс с 3 спальнями расположен в престижном районе Клеопат…
$471,955
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Пентхаус 5 комнат в Оба, Турция
Пентхаус 5 комнат
Оба, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
Этаж 3
Комплекс, который строится из 5 блоков и в общей сложности 98 квартир на участке площадью 8.…
$523,265
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Пентхаус 3 комнаты в Аксу, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Аксу, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Этаж 8
Проект строится в Аксу/Алтынташ, развивающемся районе Анталии, и будет сдан 30.12.2025. В эт…
$299,410
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Пентхаус 6 комнат в Аксу, Турция
Пентхаус 6 комнат
Аксу, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 325 м²
Этаж 8
Проект строится в Аксу/Алтынташ, развивающемся районе Анталии, и будет сдан 30.12.2025. В эт…
$1,05 млн
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Пентхаус 3 комнаты в Каргыджак, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Каргыджак, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Our first and only lake house project in Kargicak, which has a unique view of nature, to Ala…
$206,008
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Пентхаус 3 комнаты в Аланья, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 3/4
Полностью меблированная двухуровневая квартира с 2 спальнями расположена всего в 300 метрах …
$368,809
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Пентхаус 2 комнаты в Аланья, Турция
Пентхаус 2 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 4/4
Просторная двухуровневая квартира с 2 спальнями расположена в районе Клеопатра, всего в 325 …
$449,210
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Пентхаус 4 комнаты в Махмутлар, Турция
Пентхаус 4 комнаты
Махмутлар, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 154 м²
Этаж 12/12
Yekta Kingdom Trade Centre - новый многофункциональный жилой комплекс, который претендует на…
$669,362
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Пентхаус 4 комнаты в Оба, Турция
Пентхаус 4 комнаты
Оба, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Лучший дуплекс пентхаус в блоке C южная сторона с прямым видом на море, со всей мебелью. …
$569,245
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Пентхаус 3 комнаты в Аланья, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
A project that adds value to life in nature and greenery, with a view of the castle and Cle…
$533,529
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Пентхаус 4 комнаты в Аланья, Турция
Пентхаус 4 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 186 м²
Этаж 8
Внутренние и внешние характеристики; крытый и открытый бассейн, считыватель отпечатков пальц…
$400,264
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Пентхаус 2 комнаты в Аланья, Турция
Пентхаус 2 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 4/4
Современный двухуровневый апартамент с двумя спальнями расположен в престижном районе Клеопа…
$500,386
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Пентхаус 3 комнаты в Махмутлар, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Махмутлар, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Еще один элегантный новый проект от Trust Point; ведущая строительная компания! В Аланье, г…
$653,016
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Пентхаус 3 комнаты в Аланья, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Этаж 8
Внутренние и внешние характеристики; крытый и открытый бассейн, считыватель отпечатков пальц…
$230,073
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Пентхаус 4 комнаты в Оба, Турция
Пентхаус 4 комнаты
Оба, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Этаж 3
Комплекс, который строится из 5 блоков и в общей сложности 98 квартир на участке площадью 8.…
$470,938
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Пентхаус 4 комнаты в Махмутлар, Турция
Пентхаус 4 комнаты
Махмутлар, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Этаж 12/12
Этот изысканный пентхаус расположен в оживленном районе Махмутлар в Алании, очень востребова…
$1,11 млн
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Пентхаус 3 комнаты в Аланья, Турция
Пентхаус 3 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 225 м²
Этаж 4/4
3+1 Apartment for Sale in Alanya Oba Region with the Assurance of Redtower Property. Apar…
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в Средиземноморском регионе, Турция

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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