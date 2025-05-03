Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Средиземноморский регион
  4. Жилая
  5. Дуплекс
  6. Сад

Дуплексы с садом в Средиземноморском регионе, Турция

Анталья
12
Аланья
130
Муратпаша
27
Серик
13
Показать больше
Дуплекс Удалить
Очистить
35 объектов найдено
Дуплекс 3 комнаты в Аланья, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 126 м²
Этаж 1
Новый проект в нашем каталоге расположен в центре города, в районе Бююкхасбахче, на холме с …
Цена по запросу
Оставить заявку
Дуплекс 2 комнаты в Тосмур, Турция
Дуплекс 2 комнаты
Тосмур, Турция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 4
Комплекс расположен  в районе песчаных пляжей Алании - Тосмур, всего в 200 м от моря,  и сос…
Цена по запросу
Оставить заявку
Дуплекс 2 комнаты в Аланья, Турция
Дуплекс 2 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Этаж 4
Предлагаем Вам рассмотреть покупку квартиры  строящемся проекте масштабного жилого комплекса…
Цена по запросу
Оставить заявку
Дуплекс 2 комнаты в Каргыджак, Турция
Дуплекс 2 комнаты
Каргыджак, Турция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 1
Новостройки в районе Каргыджак имеют особый спрос, экологически чистый воздух, сочетание мор…
Цена по запросу
Оставить заявку
Дуплекс 2 комнаты в Аланья, Турция
Дуплекс 2 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Этаж 1
В самом центре туристического города завершается строительство красивой резиденции с инфраст…
Цена по запросу
Оставить заявку
Дуплекс 2 комнаты в Махмутлар, Турция
Дуплекс 2 комнаты
Махмутлар, Турция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 4
Жилой комплекс будет состоять из одного 12-этажного основного блока и девяти 4-этажных блоко…
Цена по запросу
Оставить заявку
Дуплекс 2 комнаты в Аланья, Турция
Дуплекс 2 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Этаж 4
Представляем Вашему вниманию современный и инновационный проект в районе Тюрклер. Проект рас…
Цена по запросу
Оставить заявку
Дуплекс 2 комнаты в Махмутлар, Турция
Дуплекс 2 комнаты
Махмутлар, Турция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 1
В самом популярном районе Алании с развитой социальной инфраструктурой в октябре 2024 года н…
Цена по запросу
Оставить заявку
Дуплекс 2 комнаты в Каргыджак, Турция
Дуплекс 2 комнаты
Каргыджак, Турция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
Этаж 4
Готовый жилой комплекс расположен на возвышенности,  вблизи Таврских гор в районе Каргыджак.…
Цена по запросу
Оставить заявку
Дуплекс 2 комнаты в Аланья, Турция
Дуплекс 2 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 4
Представляем Вам новый элитный жилой комплекс в районе Буйукхасбахсе, состоящий из двух 6-эт…
Цена по запросу
Оставить заявку
Дуплекс 2 комнаты в Оба, Турция
Дуплекс 2 комнаты
Оба, Турция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 1
Проект жилого комплекса расположен на границе районов Тосмура и Оба,  состоит из четырех 5-т…
Цена по запросу
Оставить заявку
Дуплекс 2 комнаты в Оба, Турция
Дуплекс 2 комнаты
Оба, Турция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Этаж 1
В нашем каталоге  в продаже имеются квартиры в строящемся комплексе в районе Оба. Этот проек…
Цена по запросу
Оставить заявку
Дуплекс 3 комнаты в Каргыджак, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Каргыджак, Турция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 50 м²
Этаж 4
Представляем Вашему вниманию новый резиденцию в живописном районе Каргыджак. Жилой комплекс …
Цена по запросу
Оставить заявку
Дуплекс 2 комнаты в Каргыджак, Турция
Дуплекс 2 комнаты
Каргыджак, Турция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 4
Жилой комплекс состоит из трёх 5-этажных блоков, расположенные на благоустроенной территории…
Цена по запросу
Оставить заявку
Дуплекс 2 комнаты в Оба, Турция
Дуплекс 2 комнаты
Оба, Турция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 4
Проект жилого комплекса расположился в районе Оба на территории 8000м2 и состоит из пяти 5-т…
Цена по запросу
Оставить заявку
Дуплекс 2 комнаты в Аланья, Турция
Дуплекс 2 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 5
Представляем Вашему вниманию мега-проект класса люкс от известного аланийского застройщика, …
Цена по запросу
Оставить заявку
Дуплекс 2 комнаты в Аланья, Турция
Дуплекс 2 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 1
Представляем Вам новый элитный жилой комплекс в районе Хасбахче. Жилой комплекс состоит из о…
Цена по запросу
Оставить заявку
Дуплекс 4 комнаты в Оба, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Оба, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Этаж 1
Для тех, кто ценит приватность и уединение, но не представляет жизни без большого города, пр…
Цена по запросу
Оставить заявку
Дуплекс 2 комнаты в Аланья, Турция
Дуплекс 2 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 1
Проект  жилого комплекса состоит из одного 7-ми этажного блока с современным фасадомр и аспо…
Цена по запросу
Оставить заявку
Дуплекс 2 комнаты в Аланья, Турция
Дуплекс 2 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
Этаж 1
Центр Алании пользуется особым спросом, особенно со стороны пляжа Клеопатры  Комплекс спроек…
Цена по запросу
Оставить заявку
Дуплекс 2 комнаты в Акдениз, Турция
Дуплекс 2 комнаты
Акдениз, Турция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 4
Рекомендуем Вам рассмотреть к покупке квартиру в новом жилом комплексе, расположенном на уча…
Цена по запросу
Оставить заявку
Дуплекс 2 комнаты в Кестель, Турция
Дуплекс 2 комнаты
Кестель, Турция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 1
Представляем вашему вниманию новый жилой комплекс, расположенный на участке общей площадью 1…
Цена по запросу
Оставить заявку
Дуплекс 3 комнаты в Аланья, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 4
Представляем Вам еще одну новостройку - комфортный и уютный комплекс, где находится все необ…
Цена по запросу
Оставить заявку
Дуплекс 3 комнаты в Махмутлар, Турция
Дуплекс 3 комнаты
Махмутлар, Турция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 166 м²
Этаж 4
Полным ходом идет строительство нового жилого комплекса в современном районе Махмутлар.  Жил…
Цена по запросу
Оставить заявку
Дуплекс 2 комнаты в Демирташ, Турция
Дуплекс 2 комнаты
Демирташ, Турция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 4
Жилой комплекс расположен в Демирташе и состоит из двух 7-этажных блоков с современным фасад…
Цена по запросу
Оставить заявку
Дуплекс 4 комнаты в Оба, Турция
Дуплекс 4 комнаты
Оба, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Этаж 4
Представляем Вам жилой комплекс премиум класса в знаменитом районе Оба. Этот район является …
Цена по запросу
Оставить заявку
Дуплекс 2 комнаты в Аланья, Турция
Дуплекс 2 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 4
Представляем Вашему вниманию новый проект жилого комплекса в одном из самых живописных район…
Цена по запросу
Оставить заявку
Дуплекс 2 комнаты в Аланья, Турция
Дуплекс 2 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 4
Предлагаем Вам рассмотреть ещё один проект на этапе строительства в активно развивающемся ра…
Цена по запросу
Оставить заявку
Дуплекс 2 комнаты в Махмутлар, Турция
Дуплекс 2 комнаты
Махмутлар, Турция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 1
Новый жилой комплекс на этапе строительства в центральной части района Махмутлар. Резиденция…
Цена по запросу
Оставить заявку
Дуплекс 2 комнаты в Аланья, Турция
Дуплекс 2 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Представляем вашему вниманию новый жилой комплекс, расположившийся на горе рядом с Аланийско…
Цена по запросу
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Средиземноморском регионе, Турция

с гаражом
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти