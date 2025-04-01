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Квартиры в Ризе, Турция

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7 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Cesmeli, Турция
Квартира 2 комнаты
Cesmeli, Турция
Число комнат 2
Площадь 58 м²
$78,969
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Квартира в Sarisu, Турция
Квартира
Sarisu, Турция
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этот дуплекс с садом 3+2 в тихом районе Каргыджак в Алании предлагает просторную планировку …
$204,331
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Квартира 3 комнаты в Cesmeli, Турция
Квартира 3 комнаты
Cesmeli, Турция
Число комнат 3
Площадь 125 м²
$102,768
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Квартира 1 комната в Ikizdere, Турция
Квартира 1 комната
Ikizdere, Турция
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Количество этажей 3
Побег в отреставрированный оазис в самом сердце Алании Основные характеристики: Отрест…
$83,566
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Квартира 2 спальни в Bogaz, Турция
Квартира 2 спальни
Bogaz, Турция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Расположенный в одном из самых востребованных регионов Северного Кипра, этот потрясающий жил…
$314,355
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Квартира 1 спальня в Bogaz, Турция
Квартира 1 спальня
Bogaz, Турция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Апартаменты на берегу моря на продажу в Искеле Богаз, Северный Кипр Откройте для себя Искел…
$186,517
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Квартира 3 комнаты в Cesmeli, Турция
Квартира 3 комнаты
Cesmeli, Турция
Число комнат 3
Площадь 115 м²
$107,095
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