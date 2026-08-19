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Квартиры в Ийидере, Турция

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6 объектов найдено
Квартира 5 спален в Ийидере, Турция
Квартира 5 спален
Ийидере, Турция
Количество спален 5
Площадь 300 м²
Современная вилла расположена в живописном районе Оваджик, у подножия горы Бабадаг. Это особ…
$1,36 млн
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Квартира 6 спален в Ийидере, Турция
Квартира 6 спален
Ийидере, Турция
Количество спален 6
Площадь 400 м²
Здесь редкое сочетание, которое сложно найти в одном объекте: море перед глазами, лес рядом,…
$1,49 млн
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Квартира 3 спальни в Ийидере, Турция
Квартира 3 спальни
Ийидере, Турция
Количество спален 3
Площадь 130 м²
В древние времена Фетхие был известен как Телмессос, «земля огней». Безусловно, самый яркий …
$286,454
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Квартира 7 спален в Ийидере, Турция
Квартира 7 спален
Ийидере, Турция
Количество спален 7
Площадь 350 м²
Предлагаем вашему вниманию уникальную виллу, расположенную на участке площадью 1200 м², с за…
$973,942
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Квартира в Ийидере, Турция
Квартира
Ийидере, Турция
Площадь 50 м²
Инвестиционные апартаменты 5★ в Хисароню (Фетхие) — 3 км до пляжа Олюдениз с гарантированным…
$257,808
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Квартира 3 спальни в Ийидере, Турция
Квартира 3 спальни
Ийидере, Турция
Количество спален 3
Площадь 170 м²
Симфония природы и современности: Ваш двухэтажный рай в Фетхие Представьте себе место, где у…
$514,820
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