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Виллы у моря в Эгейском регионе, Турция

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Бодрум
6
Мугла
265
Фетхие
44
Измир
33
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84 объекта найдено
Вилла 5 комнат в Фетхие, Турция
Вилла 5 комнат
Фетхие, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 290 м²
Этаж 1/2
Отдельная вилла с крытым и открытым бассейном в Фаралье, Фетхие Фетхие, где находятся самые …
$993,096
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Вилла 4 комнаты в Кушадасы, Турция
Вилла 4 комнаты
Кушадасы, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 145 м²
Этаж 1/2
Отдельные и сдвоенные виллы с видом на море в пешей доступности от повседневных удобств в Ай…
$358,283
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Вилла 10 комнат в Бодрум, Турция
Вилла 10 комнат
Бодрум, Турция
Число комнат 10
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 910 м²
Количество этажей 2
Дом с видом на море и роскошными характеристиками в Бодруме, Ялыкавак Предлагаемый на продаж…
$8,42 млн
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TekceTekce
Вилла 7 комнат в Чешме, Турция
Вилла 7 комнат
Чешме, Турция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 380 м²
Этаж 1/3
Отдельная вилла рядом с пляжем в Чешме, Измир Вилла расположена в Фенерджибурну в регионе Че…
$2,32 млн
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Вилла 4 комнаты в Фетхие, Турция
Вилла 4 комнаты
Фетхие, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 4
Отдельная вилла в Фетхие, Олюдениз, в удостоенном наград проекте Отдельная вилла расположена…
$802,338
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Вилла 7 комнат в Бодрум, Турция
Вилла 7 комнат
Бодрум, Турция
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 255 м²
Количество этажей 3
Отдельные виллы с частными бассейнами и прекрасными видами в Яхши, Бодрум Отдельные виллы ра…
$2,25 млн
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Вилла 6 комнат в Бодрум, Турция
Вилла 6 комнат
Бодрум, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 320 м²
Этаж 1/2
Отдельные виллы в проекте отельного типа с собственным пляжем в Бодруме, Тюркбюкю Отдельные …
$9,03 млн
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Вилла 4 комнаты в Бодрум, Турция
Вилла 4 комнаты
Бодрум, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Вилла с шикарным видом на море и район Ялыкавак изолированный участок площадью 1870 м2 с …
$1,000,000
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Вилла 6 комнат в Фетхие, Турция
Вилла 6 комнат
Фетхие, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 270 м²
Количество этажей 3
Роскошная вилла с 5 спальнями и бассейном-инфинити в Фетхие, Турция, с видом на море Проект …
$1,14 млн
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Вилла 5 комнат в Бодрум, Турция
Вилла 5 комнат
Бодрум, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 460 м²
Количество этажей 3
Вилла без чистовой отделки с видом на пристань и море в Ялыкаваке, Бодрум Отдельностоящая ви…
$2,76 млн
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Вилла 6 комнат в Бодрум, Турция
Вилла 6 комнат
Бодрум, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 468 м²
Виллы в комплексе с богатой инфраструктурой в Ялыкаваке, Бодрум Эти роскошные виллы располож…
$3,99 млн
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Вилла 6 комнат в Бодрум, Турция
Вилла 6 комнат
Бодрум, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 480 м²
Уникальные отдельные виллы в Бодруме с видом на море и современными жилыми помещениями Совре…
$2,96 млн
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Вилла 5 комнат в Миляс, Турция
Вилла 5 комнат
Миляс, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 152 м²
Количество этажей 2
Отдельные виллы с системой «умный дом» и частными садами в жилом комплексе в Миласе, Гюллюк …
$870,200
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Вилла 7 комнат в Бодрум, Турция
Вилла 7 комнат
Бодрум, Турция
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 570 м²
Количество этажей 2
Виллы с видом на море в Бодруме, Гюндоган, с частным пляжем Регион Гюндоган находится в Бодр…
$5,46 млн
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Вилла 7 комнат в Бодрум, Турция
Вилла 7 комнат
Бодрум, Турция
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 270 м²
Дома 6+1 с Видом на Море и Просторными Садами в Бодруме, Гюмюшлюк Дома расположены в Гюмюшлю…
$2,57 млн
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Вилла 5 комнат в Кушадасы, Турция
Вилла 5 комнат
Кушадасы, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Этаж 1/2
Новая отдельная вилла в Кушадасы, рядом с объектами инфраструктуры Кушадасы – живописный пор…
$381,515
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Вилла 5 комнат в Бодрум, Турция
Вилла 5 комнат
Бодрум, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 233 м²
Виллы с панорамным видом на море и собственным бассейном в Бодруме, Конаджик Отдельностоящие…
$1,92 млн
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Вилла 7 комнат в Бодрум, Турция
Вилла 7 комнат
Бодрум, Турция
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 270 м²
Виллы с собственными бассейнами в охраняемом комплексе в Ялыкаваке, Бодрум Ялыкавак — один и…
$2,90 млн
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Вилла 5 комнат в Бодрум, Турция
Вилла 5 комнат
Бодрум, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 170 м²
Виллы с видом на море и бассейном в Бодруме, в пешей доступности от пляжа Отдельностоящие ви…
$632,390
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Вилла 5 комнат в Бодрум, Турция
Вилла 5 комнат
Бодрум, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 271 м²
Количество этажей 2
Отдельные виллы с видом на море и собственным бассейном в Бодруме Отдельные виллы расположен…
$988,471
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Вилла 6 комнат в Бодрум, Турция
Вилла 6 комнат
Бодрум, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 250 м²
Этаж 1
Виллы с панорамным видом на море и частным бассейном в Бодруме, Гюмюшлюк Гюмюшлюк, одно из с…
$2,24 млн
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Вилла 4 комнаты в Gumusluk, Турция
Вилла 4 комнаты
Gumusluk, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
Меблированная вилла с видом на море и собственным бассейном в Ялыкаваке, Бодрум Вилла распол…
$587,302
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Вилла 4 комнаты в Бодрум, Турция
Вилла 4 комнаты
Бодрум, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 240 м²
Роскошные виллы с бассейнами в комплексе с собственным пляжем в Бодруме, Гюндоган Гюндоган, …
$1,76 млн
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Вилла 8 комнат в Бодрум, Турция
Вилла 8 комнат
Бодрум, Турция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 800 м²
Дома с 6 спальнями, собственным бассейном и садом в Гёлькёе, Бодрум Гёлькёй — одно из самых …
$11,80 млн
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Вилла 5 комнат в Кушадасы, Турция
Вилла 5 комнат
Кушадасы, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 185 м²
Этаж 1/2
Отдельные и сдвоенные виллы с видом на море в пешей доступности от повседневных удобств в Ай…
$453,054
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Вилла 5 комнат в Бодрум, Турция
Вилла 5 комнат
Бодрум, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 224 м²
Отдельные виллы с видом на море и собственными бассейнами в Бодруме, Ялыкавак Предлагаем ваш…
$1,80 млн
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Вилла 5 комнат в Бодрум, Турция
Вилла 5 комнат
Бодрум, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
Отдельная вилла с видом на море и пристань для яхт в Ялыкаваке, Бодрум Отдельная вилла на пр…
$2,91 млн
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Вилла 5 комнат в Бодрум, Турция
Вилла 5 комнат
Бодрум, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 480 м²
Отдельные виллы с видом на море и системой «умный дом» в Бодруме, Ялыкавак За последние годы…
$2,85 млн
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Вилла 4 комнаты в Миляс, Турция
Вилла 4 комнаты
Миляс, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 148 м²
Отдельные виллы в Бодруме в жилом проекте с системой «умный дом» Гюллюк – популярное место о…
$1,05 млн
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Вилла 5 комнат в Кушадасы, Турция
Вилла 5 комнат
Кушадасы, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 190 м²
Этаж 1/2
Просторные отдельные виллы с бассейнами и террасами в окружении природы в Кушадасы, Айдын Ку…
$465,907
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Параметры недвижимости в Эгейском регионе, Турция

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
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