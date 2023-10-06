Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Жилая
  4. Эгейский регион
  5. Виллы

Виллы с бассейном в Эгейский регион, Турция

Мугла
213
Измир
46
Бодрум
30
Айдын
19
Kusadasi
13
Tuerkmen Mahallesi
13
Фетхие
7
Icmeler Mahallesi
6
Показать больше
Вилла В архив
Очистить
6 объектов найдено
Вилла 5 комнат с парковкой, с бассейном, с сауной в Фетхие, Турция
Вилла 5 комнат с парковкой, с бассейном, с сауной
Фетхие, Турция
Комнаты 5
Площадь 698 м²
Этаж 1/2
Роскошная вилла 4+1 в охраняемой резиденции у Эгейского моря в МуглаРайон: Мугла, Фетхие, Гё…
€3,04 млн
Вилла 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с сауной в Фетхие, Турция
Вилла 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с сауной
Фетхие, Турция
Комнаты 4
Площадь 551 м²
Этаж 1/2
Роскошная вилла 3+1 в охраняемой резиденции у Эгейского моря в МуглаРайон: Мугла, Фетхие, Гё…
€2,23 млн
Вилла 5 комнат с парковкой, с бассейном, с сауной в Agackoey, Турция
Вилла 5 комнат с парковкой, с бассейном, с сауной
Agackoey, Турция
Комнаты 5
Площадь 288 м²
Этаж 1/1
Вилла 4+1 класса люкс в новом комплексеРайон: Анталья, Аксу, АлтынташКомпания строящая данны…
€585,500
Вилла 4 комнаты с парковкой, с видом на море, с бассейном в Чешме, Турция
Вилла 4 комнаты с парковкой, с видом на море, с бассейном
Чешме, Турция
Комнаты 4
Площадь 164 м²
Этаж 1/3
Вилла 3+1 в шикарной новой резиденции на берегу Эгейского моряРайон: Измир, Чешме, АлачатыРа…
€422,100
Вилла 5 комнат с парковкой, с видом на море, с бассейном в Чешме, Турция
Вилла 5 комнат с парковкой, с видом на море, с бассейном
Чешме, Турция
Комнаты 5
Площадь 223 м²
Этаж 1/3
Вилла 4+1 в шикарной новой резиденции на берегу Эгейского моряРайон: Измир, Чешме, АлачатыРа…
€512,000
Вилла 5 комнат с парковкой, с бассейном, с сауной в Бодрум, Турция
Вилла 5 комнат с парковкой, с бассейном, с сауной
Бодрум, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 154 м²
Этаж 4
Представляем новый комплекс вилл, который будет расположен в одной из самых прекрасных бухт …
€492,500

Параметры недвижимости в Эгейский регион, Турция

с видом на море
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти