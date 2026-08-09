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Виллы с бассейном в Эгейском регионе, Турция

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13 объектов найдено
Вилла 5 комнат в Олюдениз, Турция
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Вилла 5 комнат
Олюдениз, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 3
Новая вилла премиум-класса в одном из самых живописных районов Фетхие — идеальное сочетание …
$500,000
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Вилла 6 комнат в Олюдениз, Турция
Вилла 6 комнат
Олюдениз, Турция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Количество этажей 3
Вилла, где сочетаются пространство, качество и приватность   Предлагается к продаже пр…
$600,248
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Вилла 5 комнат в Олюдениз, Турция
Вилла 5 комнат
Олюдениз, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 488 м²
Количество этажей 3
Реальная недвижимость YILTAŞ HOMES REAL ESTATEРасположенная в Хисарёню, одном из самых ценны…
Цена по запросу
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Homes Gayrimenkul
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Вилла 4 комнаты в Бодрум, Турция
Вилла 4 комнаты
Бодрум, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 1
Роскошные виллы 3+1 в заповедной зоне полуострова Бодрум В самом сердце живописного район…
$900,000
НДС
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Вилла 4 комнаты в Фетхие, Турция
Вилла 4 комнаты
Фетхие, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
🏡 Вилла в Узюмлю, Фетхие 15 минут до моря, тихая локация на возвышенности, в окружении хв…
$1,000,000
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Вилла 5 комнат в Faralya, Турция
Вилла 5 комнат
Faralya, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Вилла у моря в Фаралии — место, где природа становится частью вашей жизни Есть места, кот…
$680,000
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Вилла 4 комнаты в Бодрум, Турция
Вилла 4 комнаты
Бодрум, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 220 м²
ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА:   Частный бассейн     Частный пляж    Вид на море     Общие бассейн…
$730,519
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Вилла 5 комнат в Фетхие, Турция
Вилла 5 комнат
Фетхие, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
Жить у воды — мечта, которая может стать реальностью. В центре Фетхие, всего в 150 метрах…
$550,000
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Вилла 5 комнат в Бодрум, Турция
Вилла 5 комнат
Бодрум, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 230 м²
Количество этажей 2
Вилла в жилом комплексе FABAY в заливе Адабюкю один из лучших вариантов для проживания и про…
$775,890
НДС
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Вилла 6 комнат в Бодрум, Турция
Вилла 6 комнат
Бодрум, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 600 м²
Количество этажей 3
На территории площадью 10 700 м² расположено 12 уникальных вилл, каждая площадью около 600 м…
$4,00 млн
НДС
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Вилла 3 комнаты в Savran, Турция
Вилла 3 комнаты
Savran, Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
Почему выбирают этот проект?Для инвесторов:Турецкое гражданство Возможность через собственно…
$550,209
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Вилла 5 комнат в Фетхие, Турция
Вилла 5 комнат
Фетхие, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 180 м²
Количество этажей 3
ID FE 4022 Эксклюзивные виллы – идеальный дом для жизни и отдыха Представляем новые ме…
$795,000
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Вилла 5 комнат в Фетхие, Турция
Вилла 5 комнат
Фетхие, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 185 м²
ID FE 4024 Частные триплекс-виллы 4+1 с бассейном и участком 400 м² в Фетхие, район Каргы…
$789,000
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Параметры недвижимости в Эгейском регионе, Турция

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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